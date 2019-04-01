Новый порядок расчёта стоимости полиса ОСАГО: 1 апреля всё вспомнит и всё спишет

Отныне коэффициент «бонус-малус», влияющий на цену полиса ОСАГО, будет пересчитываться раз в год 1 апреля для каждого водителя, при этом перерыв в стаже вождения учитываться не будет.

Сегодня вступило в силу специальное указание Центробанка РФ, изменяющее порядок начисления коэффициента «бонус-малус» (КБМ) при расчёте полиса ОСАГО. Теперь каждый год 1 апреля каждому водителю будет присваиваться новый КБМ, а определяться он будет на основе полисов, полученных за последние два года. Если таких полисов (и соответственно ранее начисленных КБМ) было несколько, то в зачёт пойдёт наименее выгодный для водителя и наиболее выгодный для страховщика. Сейчас, напомним, КБМ может варьироваться в диапазоне от 2,45 до 0,5, и чем он меньше, тем меньше цена полиса, то есть максимальная скидка составляет 50%. Счастливые владельцы такой скидки смогут пользоваться ей в течение всего года (с 1 апреля по 1 апреля), независимо от того, попадали они в этот период в аварии или нет, а также меняли ТС или нет (прежде при замене машины КБМ обнулялся). То есть если вы, допустим, имея КБМ 0,5, в середине апреля попали в ДТП, затем в течение лета разбили ещё десяток машин, а осенью покупаете новый полис ОСАГО, то любой страховщик будет обязан продать его вам с 50-процентной скидкой! Но 1 апреля следующего года все совершенные ДТП будут учтены, и тогда уже цена полиса для вас резко вырастет.

При ежегодном расчёте «бонус-малуса» будут учитываться в том числе полисы, выданные уже исчезнувшими с рынка страховыми компаниями, а вот перерыв в стаже вождения во внимание больше приниматься не будет (прежде скидка при перерыве в стаже обнулялась).

Пересчёт КБМ для юрлиц так будет происходить 1 апреля каждого года, его величина будет определяться как среднее арифметическое по всем машинам корпоративного автопарка. Эта мера, по задумке, позволит избежать злоупотреблений при проведении конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Кроме того со 2 апреля пользователи систем «е-Гарант» и «Единый агент», задача которых – повысить доступность полисов ОСАГО в отдалённых и проблемных регионах, смогут сами выбирать конкретного страховщика, тогда как прежде эти системы автоматически назначали ответственную компанию исходя из номера ПТС страхователя. Следует, однако, учитывать, что список доступных компаний будет уменьшаться в течение одной сессии, которая в среднем длится сутки. Дело в том, что число обязательных полисов для страховщиков будет по-прежнему рассчитываться системой, и те, кто утром уже отработает «обязаловку», к вечеру из списка исчезнут. Лишь после того, как будут исчерпаны доли всех страховщиков, начнётся новая сессия, то есть пользователям систем «е-Гарант» и «Единый агент» для получения доступа к желанной страховой компании придётся ловить момент начала новой сессии.

Апрельские нововведения подаются как новый этап либерализации тарифов ОСАГО и мера, направленная на повышение общей стабильности и доступности «автогражданки». Первый этап вступил в силу 9 января этого года, тогда ЦБ расширил тарифный коридор на 20% и реформировал коэффициент «возраст-стаж».