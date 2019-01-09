Рост цены ОСАГО: начали действовать новые тарифы

Теперь тарифный коридор в «автогражданке» расширен на 20% в обе стороны: его диапазон составляет 2 746 – 4 942 рубля.

Центробанк опубликовал указание о новых тарифах по ОСАГО в конце прошлого года. Спустя 10 дней, 9 января 2019-го, изменения вступили в силу. Если раньше страховщики могли выбирать из диапазона 3 432 – 4 118 рублей (и большинство использовало максимальное значение), то сегодня амплитуда расширилась до 2 746 – 4 942 рублей. Совпадёт ли реальное подорожание полисов с прогнозами, мы узнаем уже скоро.

Отметим также, для владельцев грузовиков менее 16 тонн новый коридор в ОСАГО варьируется в диапазоне от 2 807 до 5 053 рублей; грузовиков свыше 16 тонн – от 4 227 до 7 609 рублей; для собственников мотоциклов – от 694 до 1 407 рублей.

По мнению ЦБ, средняя цена полиса из-за расширения тарифного коридора вырастет на 1,5%, а страховщики ждут подорожания на 5%. В первом случае средняя цена полиса вырастет на 100 рублей, во втором – на 300 рублей. Казалось бы, всё не так страшно. Но всё же, итоговая прибавка будет зависеть от того, какое значение из диапазона страховые компании выберут в качестве базового тарифа.

Волноваться о заметном подорожании ОСАГО стоит молодым водителям без стажа, у которых в собственности автомобиль с мощным двигателем. Для них страховка может подорожать в разы. Дело в том, что указанием Банка России введена более гибкая система коэффициента возраст-стаж (КВС) теперь у неё 58 градаций вместо четырёх.

В итоге для клиентов с наибольшим риском – молодых и неопытных – коэффициент теперь равен 1,87. А для наименее «рискованных» – водителей в возрасте старше 59 лет со стажем свыше 3 лет – значение окажется почти в два раза меньше – 0,93. По сути, это станет скидкой для автомобилистов-пенсионеров.

В ходе первого этапа перехода к свободным тарифам изменят и КБМ (коэффициент «бонус-малус»). Однако эта реформа намечена на 1 апреля: в этот день всем водителям будет присвоено значение КБМ сроком на год. В случае, если на начало апреля 2019-го у автовладельца будет несколько значений КБМ в системе АИС РСА, ему присвоят наименьшее из них (это значит, что скидка на ОСАГО будет больше). Новая система не позволит обнулить КБМ при перерыве в вождении.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, поправки в ОСАГО направлены на то, чтобы у автовладельцев с высоким уровнем аварийности появился «мощный экономический стимул» для того, чтобы изменить своё поведение на дороге. Однако, отметим, что и раньше страховка для виновников ДТП была дороже. А в случае, если цена полиса станет слишком высокой, такие автовладельцы могут просто отказаться от страховки, что обернётся проблемами для других водителей.

Недавно стало известно, что в дальнейшем модернизация системы ОСАГО продолжится: в 2020 году исчезнет территориальный коэффициент (КТ), а в 2021-ом – коэффициент мощности двигателя машины (КМ). Их планируют заменить теми, которые больше характеризуют водителей: например, уровнем нарушений ПДД за предшествующий год.