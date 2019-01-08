Изменения в ОСАГО: мощность двигателя перестанет влиять на цену в 2021 году

Территориальный коэффициент из схемы расчёта цены страхового полиса планируют исключить в 2020-ом.

Сейчас самые спорные в системе ОСАГО — два коэффициента: территориальный (КТ) и «мощностной» (КМ). Однако просто отменить их страховщики и Центробанк пока не могут. Первый отчасти позволяет компаниям завышать цены для автомобилистов в убыточных для рынка регионах. Второй даёт им возможность брать больше денег с тех, кто покупает более дорогие машины: ведь чем выше мощность двигателя, тем дороже обойдётся «автогражданка».

По сути все участники рынка понимают, что эту схему расчёта справедливой не назовёшь: ведь получается, что добропорядочным гражданам в убыточных регионах приходится переплачивать из-за лихачей; помимо этого исследование показало, что отдача мотора не влияет на уровень аварийности автовладельца. Поэтому коэффициенты будут отменены, но не в обозримом «завтра», а не ранее 2020-ого (срок для исключения КТ) и 2021 года (для КМ).

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Кирилла Табакова, начальника управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по ЦФО. При этом он добавил, что место жительства клиента и в будущем продолжит влиять на цену ОСАГО, «но это будет менее формально». Что именно он имел в виду, пока не совсем ясно, однако, очевидно, что страховщики по-прежнему опасаются убыточных регионов (тех, где расходы превышают доходы). Судя по многочисленным высказываниям представителей РСА, это связано с активностью мошенников и так называемых «криминальных автоюристов».

Кирилл Табаков также отметил, что сейчас при мощности двигателя машины от 120 л.с. тариф ОСАГО увеличивается на 40% (а значит, прибавка составляет более 2 тыс. рублей). Если же мощность свыше 150 л.с., то на 60% (почти 3,5 тыс. рублей). Согласно статистике, у самых распространённых в стране автомобилей отдача моторов варьируется в диапазоне от 71 до 100 л.с., несмотря на это для них всё ещё действует повышающий коэффициент.

Он пояснил, что вместо мощности страховщики (при определении цены полиса) могут начать учитывать марку автомобиля. Также по словам Кирилла Табакова, на стоимость ОСАГО предположительно будут влиять сами водители. Речь здесь идёт не только об уровне аварийности (для этого сейчас используется КБМ) и возрасте-стаже (КВС), но и о новых коэффициентах, зависящих, например, от количества нарушений автовладельцем ПДД, а также от манеры его вождения. Для последнего предусмотрен вариант использования телематических устройств. Однако это будет выгодно только для водителей, которые ездят редко, по хорошим дорогам и очень аккуратно. То есть, не для большинства россиян. Если же оснащать все авто такими устройствами в обязательном порядке, то затраты лягут на страховщиков. Помимо этого возможен массовый отказ от ОСАГО, если цена из-за «телематики» вырастет в разы.

Ранее Kolesa.ru сообщал об исследовании, согласно которому система расчёта коэффициента «бонус-малус» (даёт скидку за безаварийное вождение) является несбалансированной. Выяснилось, что средняя цена ОСАГО падает слишком быстро. Из-за этого КБМ может претерпеть изменения, в итоге страховка станет обходиться аккуратным водителям дороже.