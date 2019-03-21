«Уравниловка»: почему выплаты по ОСАГО увеличат вчетверо?

Максимальную сумму выплат по жизни и здоровью в «автогражданке» всё-таки разрешат поднять до 2 млн рублей.

Правительство РФ предлагает увеличить максимальную сумму, которая может быть выплачена в рамках ОСАГО по рискам жизни и здоровья до 2 млн рублей. Напомним, сейчас лимит – 500 тыс. рублей. Ранее на этом изменении настаивал Минфин. Изначально ведомство предлагало увеличить до этого же размера и максимальную выплату по имущественному риску (сейчас – 400 тыс. рублей). Однако, эти так называемые «расширенные» полисы страховщики должны были продавать не всем желающим, а только по своему желанию (например, постоянным клиентам с длительным безаварийным стажем).

В итоге в реализации этой идеи Минфину отказали, так как ОСАГО относится к обязательным видам страхования и, соответственно, компании не имеют права отказывать в продаже полиса. Тогда Минфин предложил увеличить в 4 раза выплаты только по жизни и здоровью, причём распространить эту норму в ведомстве хотят уже на все договоры «автогражданки».

Соответствующий законопроект уже подготовило правительство РФ. Ориентировочный срок вступления изменений в силу – 1 января 2020 года. Об этом ранее, кстати, сказал и президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Предложение повысить лимит выплат пострадавшим и погибшим в ОСАГО именно до 2 млн рублей появилось из-за выплат пассажирам общественного транспорта (максимальная сумма такая же). В итоге это создаёт некую несправедливую ситуацию, ведь если человек пострадал в ходе ДТП, находясь в автомобиле, он получит меньше денег, чем пассажир автобуса с такими же травмами.

Дело в том, что именно от максимальной суммы выплаты (в процентах) ведётся расчёт «стоимости» различных повреждений. В итоге получается, что сломанная рука в автобусе или троллейбусе (по обязательному страхованию перевозчика) в 4 раза дороже, чем сломанная рука у пассажира автомобиля (застрахованного по ОСАГО). Поэтому власти и хотят привести такие выплаты к единому знаменателю.

Ранее страховщики уже оценили инициативу: по их подсчётам, увеличение максимальных выплат по жизни и здоровью в 4 раза приведёт к подорожанию полисов примерно на 10-11%. Так что средний ценник страховки вырастет примерно на 500-600 рублей. Хотя авторы предложения считают, что повышение лимита не потребует изменения тарифов, ведь сейчас на долю таких выплат приходится не более 3% от общего количества направляемых клиентам денег.

На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что в рамках дальнейшего реформирования ОСАГО планируют не только увеличить выплаты по жизни и здоровью, но и исключить из схемы расчёта цены полиса территориальный коэффициент (с 1 января 2020-го) и коэффициент мощности двигателей машин (с 1 октября 2020 года).