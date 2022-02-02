Цена ОСАГО может ощутимо вырасти: для некоторых водителей тариф увеличится на 80%

Центробанк лишь в конце минувшего года одобрил немало поправок, которые могут отразиться на цене полисов ОСАГО (большинство новых норм вступили в силу в начале января 2022 года). Однако уже готовятся новые изменения: пунктом нового этапа реформы «автогражданки» станет увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.



Напомним, сейчас этот лимит составляет 500 тыс. рублей, его хотят поднять до 2 млн. рублей. Инициатива зреет уже не первый год, в частности, её активно продвигал Минфин РФ. Дело в том, что указанный лимит выплаты положен тем, кто пострадал или родственникам погибшего в ходе ДТП в коммерческом транспорте – автобусе, самолёте или же, к примеру, в такси. Так что решено «подтянуть» ОСАГО до других обязательных видов страхования.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, вопрос увеличения лимитов выплат по жизни и здоровью в «автогражданке» сейчас обсуждают Министерство финансов, Банк России и РСА. Придут ли они к окончательному решению, пока неясно.



Ещё один важный пункт реформы ОСАГО – отказ от учёта износа деталей при денежных выплатах. Напомним, согласно нынешним нормам, в приоритете натуральная форма возмещения ущерба (то есть ремонт повреждённых в ДТП машин), и здесь износ деталей не учитывается: СТО обязано починить машину, используя только новые детали, но необязательно оригинальные.

Однако в ряде случаев используется денежная выплата, которая высчитывается с помощью справочников, причём учитывается тот самый износ деталей, на который влияет возраст повреждённого автомобиля. Из-за этого выплата оказывается меньше, чем требуется для ремонта.



Очевидно, что и тот, и другой пункты отразятся на стоимости полисов «автогражданки»: средства на повышение лимитов по жизни и здоровью, а также на отказ от учёта износа возьмут с клиентов. По мнению главы РСА, эти изменения нужно развести во времени, чтобы «не допустить слишком заметного роста тарифов» ОСАГО. Ранее свои подсчёты представил Центробанк: предполагалось, что из-за одобрения двух изменений сразу тарифы вырастут на 48%.



Однако у самих страховщиков оценка ситуации другая. По прогнозу РСА, если одновременно будут приняты поправки и насчёт повышения лимитов по жизни и здоровью, и по отказу от учёта износа, то рост базовых тарифов составит около 60%. Игорь Юргенс пояснил, что указывается средняя величина. Так, для ряда автовладельцев это увеличение составит 10-15%, а для «аварийных» водителей «прибавка» может составить до 80%.

По словам главы РСА, в рамках реформы могут быть отменены два коэффициента, которые сейчас многим клиентам прибавляют к цене полиса ОСАГО. Речь идёт о КМ (коэффициенте мощности) и КТ (территориальном коэффициенте). Ранее власти уже признали, что эти характеристики напрямую не влияют на поведение автомобилистов на дороге.

