Страховщики пока не планируют поднимать цены на полисы ОСАГО

Всем водителям в РФ на сегодняшний день требуется обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), так как управление транспортом без действующего полиса запрещено. В этом сегменте страхования установлен приоритет ремонта над денежной формой возмещения ущерба: это значит, что страховые компании должны чинить на СТО автомобили потерпевшей стороны, получившие повреждения в ходе ДТП. Важное уточнение: по закону производить работы можно только с использованием новых запчастей (исключения бывают по договорённости с автовладельцем).



Отметим, предусмотрены случаи, когда для возмещения ущерба используется денежная выплата (к примеру, если потерпевший проживает слишком далеко от тех СТО, с которыми сотрудничает страховая компания). Но стоит учитывать ещё один важный момент: при расчёте суммы страховые компании учитывают износ деталей, исходя из возраста автомобиля. Из-за этого существенно сокращается размер выплаты, в итоге владельцам повреждённых ТС нередко приходится доплачивать из собственного кармана, так как на полноценный ремонт с использованием новых деталей суммы, полученной от страховщика, не хватает.

Итак, в большинстве случаев при возмещении ущерба должен использоваться ремонт. Напомним, согласно действующей норме, запчасти, используемые для ремонта автомобилей после ДТП в рамках договоров ОСАГО, должны быть новыми, но при этом им не обязательно быть оригинальными. Сейчас это позволяет компаниям в разы сократить стоимость ремонта для страховщиков. При этом новые машины, которые находятся на гарантии, по закону должны быть отправлены на ремонт в сервис официального дилера.



Из-за нынешней экономической и геополитической ситуации в РФ наблюдается дефицит комплектующих (как из-за санкций, так и из-за нарушенных логистических цепочек) и внушительное подорожание автозапчастей (из-за падения рубля). Так, участники рынка отметили, что цены на некоторые детали поднялись на 30-50%. Ранее в Минфине заявили, что изменения нужно перенести в единый справочник средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Ожидается, что это приведёт к увеличению размера выплат, а следствием может стать подорожание полисов ОСАГО.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, РСА в ближайшее время не планирует повышать стоимость полисов ОСАГО. Он отметил, что средняя цена «автогражданки» на протяжении трёх последних лет равна 5,6 тыс. рублей. Он считает, что «не совсем верно» из-за нынешних проблем на рынке автозапчастей увеличивать стоимость страховых полисов.



При этом Евгений Уфимцев отметил, что «справочники пока должны действовать те, которые сейчас есть». Речь о том документе, по которому рассчитывается денежная выплата потерпевшей стороне. В то же время представитель РСА подчеркнул, что увеличение выплат (из-за роста цен комплектующих) коснётся всех собственников повреждённых в ДТП машин, а увеличение страховых премий затронет только 5% владельцев полисов (какие это будут категории водителей, пока не ясно).

По мнению Евгения Уфимцева, дефицит оригинальных запчастей не обязательно повлечёт за собой рост цен для потребителей. Он пояснил, что часть комплектующих будут заменять более дешёвыми аналогами, созданными производителями из России и Китая. Правда, не стоит забывать о том, что расчёт с «поднебесными» поставщиками тоже идёт в валюте, так что повышения стоимости ремонта машин в рамках договоров ОСАГО в любом случае не избежать.

