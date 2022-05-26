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  • Это было ожидаемо: на отмену учёта износа при выплатах по ОСАГО надеяться не стоит

Это было ожидаемо: на отмену учёта износа при выплатах по ОСАГО надеяться не стоит

26.05.2022 43 0 0

Из-за учёта износа многие автовладельцы сейчас не могут отремонтировать автомобиль на страховую выплату, им приходится использовать и собственные денежные средства.

 

Полис ОСАГО относится к списку обязательных для всех автомобилистов в РФ. Согласно актуальным нормам, в «автогражданке» действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. При этом в случае ремонта СТО не имеют права использовать «бэушные» детали, хотя исключения бывают, но для этого нужно отдельное соглашение с клиентом. Однако запчасти не обязательно должны быть оригинальными – нередко сервисные центры используют более доступные по цене аналоги.

Бывают случаи, когда страховая компания не может отремонтировать автомобиль, повреждённый в ДТП, за свой счёт: к примеру, если СТО, с которой заключён договор, находится слишком далеко от места регистрации автовладельца. В этом случае используется денежная выплата, причём расчёт суммы производится в соответствии с единым справочником средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов (пока что недавний скачок стоимости деталей в документе не отображён).

При этом при расчёте денежной выплаты страховые компании учитывают износ повреждённого в ДТП автомобиля: как правило, это существенно снижает размер суммы, так что отремонтировать свою машину оригинальными запчастями, рассчитывая только на выплату, у клиентов чаще всего не получается. Нередко им приходится либо добавлять ещё и свои средства, либо использовать аналоги для ремонта.

Ранее, ещё до начала текущего экономического кризиса, в рамках реформы ОСАГО предлагалось отказаться от учёта износа при расчёте денежной выплаты. Соответствующий законопроект был подготовлен ещё три года назад, его направили на рассмотрение представители партии «Справедливая Россия». Ещё в 2019 году комитет Госдумы по транспорту в целом дал положительную оценку этой инициативе, хотя и предупредил, что это повлечёт за собой подорожание полисов «автогражданки».

Теперь о законопроекте, предполагающем отмену учёта износа при выплатах по ОСАГО, решили высказаться в комитете ГД по финансовому рынку. Как сообщает Москва24, здесь предложили отклонить предложение «справороссов», кроме того, ранее отрицательную оценку дали и в правительстве РФ. Кстати, причина уже нам знакома – повышение стоимости обязательных страховок.

Стоит отметить, что в скором времени цена полисов ОСАГО в любом случае вырастет. Дело в том, что в Российском союзе автостраховщиков планируют ещё раз переписать единый справочник, так как после начала нынешнего кризиса средняя стоимость запчастей подорожала примерно на треть. Как сообщалось ранее, так называемая «корзина часто бьющихся запчастей» (в неё входят бамперы, крылья, капот, фары и стёкла) прибавила в цене на 28,7%.

По данным РСА, весной этого года средний ценник страховки для физлиц, владеющих легковыми автомобилями, в РФ составлял 5,8 тыс. рублей. В случае увеличения стоимости на 30% показатель вырастет до 7,5 тыс. рублей.

Россия авто и общество ремонт законы ДТП

 

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