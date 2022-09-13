Новые тарифы ОСАГО вступают в силу: число желающих оформить страховку может сократиться

Коридор базовой ставки для владельцев легковых автомобилей теперь составляет от 1646 до 7535 рублей. Средняя стоимость полиса, очевидно, в дальнейшем вырастет, ведь страховщикам нужно «отыграть» подорожание запчастей.

Одним из обязательных документов для автомобилистов в РФ является полис ОСАГО: он страхует автогражданскую ответственность водителя. При этом управление ТС без действующего полиса ОСАГО запрещено, а наказанием является штраф в размере 800 рублей (а если провести оплату в течение 20 дней, то взыскание сократится на 50% до 400 рублей). С сегодняшнего дня, с 13 сентября, в силу вступают очередные изменения, касающиеся «автогражданки».



Речь идёт об очередном указании ЦБ, которое расширило ценовой коридор действующих базовых ставок на 26% в обе стороны. Если раньше он варьировался в диапазоне от 2224 до 5980 рублей, то теперь нижняя и верхняя границы «вилки» составляют 1646 и 7535 рублей соответственно. Напомним, базовая ставка важна для каждого автовладельца, так как именно она умножается на все коэффициенты (мощности мотора, региона, возраста, стажа, уровня аварийности и т.д.). Соответственно, чем выше страховщик выберет значение базовой ставки, тем дороже для клиента будет полис ОСАГО.

Очевидно, на новое минимальное значение смотреть не стоит: в текущем году автомобильные запчасти заметно подорожали (в среднем на 30%), что в конечном итоге отразилось и на стоимости ремонта по договорам ОСАГО и на размере выплат потерпевшей стороне. Напомним, в первом случае СТО обязаны использовать только новые детали, но не обязательно оригинальные, а во втором – компании учитывают износ (чаще всего выплаченной суммы на полноценный ремонт не хватает).



Страховщики, вероятно, не будут повышать базовую ставку для безаварийных водителей с солидным стажем, так что основная финансовая нагрузка ляжет на «убыточных» клиентов (виновников ДТП), а также на молодых автомобилистов, недавно севших за руль. Этим категориям водителей стоит готовиться к новой максимальной базовой ставке.

Указание ЦБ не только расширило тарифный коридор в ОСАГО, но и повысило территориальные коэффициенты сразу в нескольких регионах и населённых пунктах РФ. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в список вошли: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Чечня, Забайкалье, Приморский край, Новосибирская область, Севастополь, Еврейская АО и Байконур.



По данным «Коммерсанта», представители сферы страхования предполагают, что из-за роста цен на полисы количество желающих оформить ОСАГО может сократиться. Причём отток клиентов произойдёт в наиболее «высокорисковых» категориях водителей. Результатом могут стать проблемы у тех граждан, которые станут потерпевшей стороной в ДТП с такими водителями, ведь добиваться выплат им придётся через суд. По прогнозу вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, к концу текущего года без «автогражданки» будут ездить около 30-40% от общего количества автомобилей на дорогах.

В РСА не ожидают увеличения числа автомобилистов без ОСАГО. В Союзе заявили, что их количество в течение последних нескольких лет составляет около 6 млн человек. В то же время максимальная скидка за безаварийную езду во втором квартале 2022 года есть у 32% клиентов (это 4 млн граждан).

