С 13 сентября в силу вступает Указание Банка России № 6209-У, которое вносит изменения в страховые тарифы ОСАГО. Суть нововведений – расширение базового тарифного коридора как в большую, так и в меньшую сторону для того, чтобы получить больше свободы в установлении цен на полисы ОСАГО. Давайте взглянем, на сколько изменятся тарифы, сколько теперь может стоить страховка и на кого сильнее повлияет расширение базовой ставки.

В чем суть расширения тарифного коридора?

Вкратце напомним, что такое базовый тариф и как он влияет на стоимость полиса ОСАГО. Цена на полис складывается из суммы базового тарифа, умноженной на коэффициенты: они зависят от региона использования машины (коэффициент КТ), ее мощности (КМ), аварийной истории (КБМ), числа водителей, допущенных к управлению (КО), возраста и стажа водителей (КВС), а также сезона (КС) и срока использования (КП) автомобиля. То есть, стоимость полиса в виде формулы будет выглядеть так: «цена полиса» = «базовая ставка» * КТ * КБМ * КО * КВС * КС * КП.



Несложно понять, что базовая ставка в этой формуле играет большую роль, так как при умножении на несколько повышающих коэффициентов исходная сумма растет в несколько раз. По закону страховщики имеют право устанавливать для себя базовый тариф в рамках коридора, установленного тем же Указанием Центробанка № 6007-У, что и тарифы. Для легковых автомобилей частных лиц, не использующихся в такси, базовая ставка до 13 сентября составляла от 2224 до 5980 рублей. Ну а новое Указание Центробанка как раз и призвано расширить тарифный коридор, а заодно изменить размеры некоторых коэффициентов.

Что меняется с 13 сентября?

Новое Указание Центробанка вносит два ключевых изменения. Во-первых, оно повышает территориальный коэффициент для части регионов и населенных пунктов в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Тыве, Хакасии, Чечне, Забайкалье, Приморском крае, Новосибирской области, Севастополе, Еврейской АО и Байконуре. С новыми коэффициентами можно ознакомиться в самом Указании на сайте Центробанка.

Во-вторых, новое Указание Центробанка устанавливает расширенный коридор базовой ставки для расчета стоимости полисов ОСАГО. Как мы помним, до 13 сентября ставка для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, составляла от 2224 до 5980 рублей. С 13 сентября коридор будет расширен на 26% как вверх, так и вниз, и базовая ставка будет составлять от 1646 до 7535 рублей. Предполагается, что «благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия». Правда, зачастую страховщики используют именно максимально возможную или близкую к ней ставку в качестве базовой для расчета стоимости полисов. А рост цен на запчасти, по мнению законодателей, «отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками».

На ком сильнее всего скажется расширение тарифного коридора?

Сильнее всего расширение тарифного коридора, как всегда, скажется на водителях с маленьким стажем или высокой аварийностью. Для примера давайте попробуем рассчитать два варианта полиса: для новичка, только получившего права и купившего машину мощностью в 100-120 лошадиных сил, и водителя с пятилетним стажем на мощной машине и с высокой аварийностью. Оба проживают в Москве и почти гарантированно получают максимально возможную ставку базового тарифа.

Территориальный коэффициент для Москвы составляет 1,8. Для новичка КБМ с апреля 2022 года по умолчанию составляет 1,17 (ранее он равнялся 1). Коэффициент мощности для машин от 100 до 120 лошадиных сил равен 1,2. В страховке водитель будет один, так что КО равен 1. А вот коэффициент возраста и стажа для 18-летнего водителя с нулевым стажем будет равняться 2,27. При покупке полиса на год его стоимость до 13 сентября составляла бы: 5980 * 1,8 * 1,17 * 1,2 * 2,27 = 34 306 рублей. А с 13 сентября с учетом роста максимальной базовой ставки до 7535 рублей она составит 43 226 рублей.

Теперь приведем расчет для московского водителя с пятилетним стажем, мощной машиной и высокой аварийностью. Его КТ составит те же 1,8, но при трех и более устроенных ДТП после пятилетнего «чистого» стажа его КБМ вырастет до максимального 3,92. Коэффициент мощности для машины мощнее 150 л.с. составит 1,6, зато коэффициент возраста и стажа за 5 лет вождения уменьшится до 1,1. Итоговая стоимость полиса до 13 сентября составила бы: 5980 * 1,8 * 3,92 * 1,6 * 1,1 = 74 263 рубля. А с учетом роста базового тарифа она увеличится до 93 574 рублей.

На бумаге получается, что с расширением тарифного коридора безаварийные водители с большим стажем получают еще большую выгоду. Теоретически 40-летний московский водитель на той же машине мощностью до 120 л.с. и с безаварийным стажем более 14 лет (и если страховая компания действительно предложит ему базовую ставку в 1646 рублей) может заплатить за полис всего 1488 рублей! Но получить такую цену на практике почти невозможно. А вот 19-летний московский водитель-новичок, помявший чужую машину на парковке в первый год вождения, оказывается в западне: заплатив 43 тысячи рублей за свой первый полис ОСАГО, за второй он будет должен отдать уже 70 тысяч, а если он попадет в два ДТП в первый год, то новый полис обойдется ему в 122,5 тысячи рублей. Сколько водителей в такой ситуации предпочтет ездить без страховки, если штраф за это по-прежнему составляет 800 рублей – вопрос открытый.