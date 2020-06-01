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Изменения в ОСАГО от 25 мая 2020 года: что изменилось и когда вступает в силу

01.06.2020 380 0 0

На прошлой неделе, 25 мая, был утвержден Федеральный закон № 161 о внесении изменений в закон об ОСАГО. Часть новых правил начала действовать сразу, часть вступит в силу через 90 дней с момента утверждения. Давайте разберемся, что изменилось и что еще изменится в правилах страхования автомобилей.

 
Что уже изменилось с 25 мая?

С 25 мая начала действовать статья 2 принятого закона. Она вносит два ключевых изменения.

  1. До 30 сентября для приобретения полиса ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту. Это позволяет заключать договор страхования онлайн без посещения офисов страховой компании и станции технического осмотра. Однако техосмотр проходить все равно придется: закон поясняет, что страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены в регионе ограничительных мер (режима самоизоляции), но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. То есть прохождение техосмотра просто отложили до нормализации эпидемиологической обстановки. Более того, если автомобиль не застраховать в указанный выше срок не позднее одного месяца с даты отмены режима самоизоляции, то в случае ДТП по вине водителя без техосмотра страховщик имеет право взыскать с него компенсацию выплат потерпевшему по статье 14 закона об ОСАГО о регрессном требовании страховщика.
  2. До 30 сентября отменено право страховщиков на регрессное требование в случае ДТП к страхователям такси, автобусов и грузовиков, у которых на момент ДТП истекла диагностическая карта. Частных владельцев легковых автомобилей это не касается: подпункт «и» все равно распространяется только на владельцев такси, автобусов и грузовиков. А о том, в каких случаях страховая может требовать компенсации с обычного водителя, мы рассказывали в отдельном материале.
Когда вступают в силу остальные изменения?

Прочие нововведения, о которых мы поговорим ниже, вступают в силу через 90 дней после опубликования нового закона – с 24 августа 2020 года.

Что изменится в августе?

В августе вступят в силу изменения, касающиеся тарифов ОСАГО, – произойдет та самая либерализация тарифов, которую так давно обсуждали. Факторов, влияющих на базовые ставки тарифов, станет больше, а коэффициенты, понижающие или повышающие итоговую стоимость, изменятся.

Что будет с базовыми ставками?

Базовые ставки тарифов для частных лиц будут зависеть от следующих дополнительных факторов, касающихся водителей:

  • административное или уголовное наказание за пьяную езду;
  • наказание за отказ от медицинского освидетельствования;
  • наказание за оставление места ДТП;
  • наказание за ДТП с пострадавшими или погибшими;
  • неоднократное наказание за проезд на красный свет;
  • неоднократное наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ч;
  • неоднократное наказание за выезд на встречную полосу;
  • иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

Неоднократные нарушения учитываются за полный год, предшествующий дате заключения договора, – то есть, если лихач остепенится и перестанет нарушать, ставка ОСАГО в следующем году снизится. А вот «иные факторы», пока крайне размыто обозначенные в законе, будут определены Банком России ближе к дате вступления поправок в силу.

Что будет с коэффициентами?

Отдельные коэффициенты, применяемые сейчас, уйдут в прошлое: например, возможность управления автомобилем с прицепом больше не включена в список. В остальном ключевые коэффициенты на первый взгляд кажутся практически теми же:

  • территория использования, определяемая по месту прописки;
  • количество страховых выплат за ДТП, совершенные в прошлые годы страхователем или водителями, вписанными в полис (так называемый КБМ);
  • технические характеристики автомобиля;
  • ограничение по числу лиц, допущенных к управлению автомобилем (ограниченная или неограниченная страховка);
  • срок действия полиса ОСАГО (сюда же включили сезонное использование автомобиля);
  • иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

На практике коэффициенты еще могут быть скорректированы: к примеру, возраст и стаж водителей в качестве коэффициентов по-прежнему не упомянуты, и их могут убрать из «иных обстоятельств». А вот сами эти «иные обстоятельства» тоже будут окончательно сформированы Банком России позднее, до конца лета.

Что еще изменится в законе об ОСАГО?

Потерпевших в ДТП обязали информировать страховщика о месте, дате и времени независимой экспертизы, которую они организовывают в случае, если сам страховщик не организовывает ее в установленные законом пять рабочих дней со дня поступления заявления.

Оформление электронного полиса ОСАГО с участием посредников теперь официально включено в подпункт «ф» пункта 1 статьи 26 закона об ОСАГО: они обеспечивают «обмен информацией между страхователем и страховщиком при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа». 

А еще с конца апреля МВД будет передавать страховщикам данные о нарушениях водителей, влияющих на размеры базовых ставок страховых тарифов – то есть утаить от страховщика штрафы не получится.

В завершение отметим, что некоторые грядущие изменения еще не конкретизированы: неясно, какие «иные факторы» будут влиять на базовые ставки и применяться в качестве коэффициентов. Поэтому мы вернемся к вопросу, когда Банк России сформирует четкий список, и окончательно разберемся с тем, от чего будет зависеть стоимость полиса ОСАГО с конца лета.

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