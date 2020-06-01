Изменения в ОСАГО от 25 мая 2020 года: что изменилось и когда вступает в силу

С 25 мая начала действовать статья 2 принятого закона. Она вносит два ключевых изменения.
- До 30 сентября для приобретения полиса ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту. Это позволяет заключать договор страхования онлайн без посещения офисов страховой компании и станции технического осмотра. Однако техосмотр проходить все равно придется: закон поясняет, что страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены в регионе ограничительных мер (режима самоизоляции), но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. То есть прохождение техосмотра просто отложили до нормализации эпидемиологической обстановки. Более того, если автомобиль не застраховать в указанный выше срок не позднее одного месяца с даты отмены режима самоизоляции, то в случае ДТП по вине водителя без техосмотра страховщик имеет право взыскать с него компенсацию выплат потерпевшему по статье 14 закона об ОСАГО о регрессном требовании страховщика.
- До 30 сентября отменено право страховщиков на регрессное требование в случае ДТП к страхователям такси, автобусов и грузовиков, у которых на момент ДТП истекла диагностическая карта. Частных владельцев легковых автомобилей это не касается: подпункт «и» все равно распространяется только на владельцев такси, автобусов и грузовиков. А о том, в каких случаях страховая может требовать компенсации с обычного водителя, мы рассказывали в отдельном материале.
Прочие нововведения, о которых мы поговорим ниже, вступают в силу через 90 дней после опубликования нового закона – с 24 августа 2020 года.
В августе вступят в силу изменения, касающиеся тарифов ОСАГО, – произойдет та самая либерализация тарифов, которую так давно обсуждали. Факторов, влияющих на базовые ставки тарифов, станет больше, а коэффициенты, понижающие или повышающие итоговую стоимость, изменятся.
Базовые ставки тарифов для частных лиц будут зависеть от следующих дополнительных факторов, касающихся водителей:
- административное или уголовное наказание за пьяную езду;
- наказание за отказ от медицинского освидетельствования;
- наказание за оставление места ДТП;
- наказание за ДТП с пострадавшими или погибшими;
- неоднократное наказание за проезд на красный свет;
- неоднократное наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ч;
- неоднократное наказание за выезд на встречную полосу;
- иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.
Неоднократные нарушения учитываются за полный год, предшествующий дате заключения договора, – то есть, если лихач остепенится и перестанет нарушать, ставка ОСАГО в следующем году снизится. А вот «иные факторы», пока крайне размыто обозначенные в законе, будут определены Банком России ближе к дате вступления поправок в силу.
Отдельные коэффициенты, применяемые сейчас, уйдут в прошлое: например, возможность управления автомобилем с прицепом больше не включена в список. В остальном ключевые коэффициенты на первый взгляд кажутся практически теми же:
- территория использования, определяемая по месту прописки;
- количество страховых выплат за ДТП, совершенные в прошлые годы страхователем или водителями, вписанными в полис (так называемый КБМ);
- технические характеристики автомобиля;
- ограничение по числу лиц, допущенных к управлению автомобилем (ограниченная или неограниченная страховка);
- срок действия полиса ОСАГО (сюда же включили сезонное использование автомобиля);
- иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.
На практике коэффициенты еще могут быть скорректированы: к примеру, возраст и стаж водителей в качестве коэффициентов по-прежнему не упомянуты, и их могут убрать из «иных обстоятельств». А вот сами эти «иные обстоятельства» тоже будут окончательно сформированы Банком России позднее, до конца лета.
Потерпевших в ДТП обязали информировать страховщика о месте, дате и времени независимой экспертизы, которую они организовывают в случае, если сам страховщик не организовывает ее в установленные законом пять рабочих дней со дня поступления заявления.
Оформление электронного полиса ОСАГО с участием посредников теперь официально включено в подпункт «ф» пункта 1 статьи 26 закона об ОСАГО: они обеспечивают «обмен информацией между страхователем и страховщиком при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа».
А еще с конца апреля МВД будет передавать страховщикам данные о нарушениях водителей, влияющих на размеры базовых ставок страховых тарифов – то есть утаить от страховщика штрафы не получится.
В завершение отметим, что некоторые грядущие изменения еще не конкретизированы: неясно, какие «иные факторы» будут влиять на базовые ставки и применяться в качестве коэффициентов. Поэтому мы вернемся к вопросу, когда Банк России сформирует четкий список, и окончательно разберемся с тем, от чего будет зависеть стоимость полиса ОСАГО с конца лета.
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