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  • Ferrari 296 GTS: разгон до «сотни» как у купе, несмотря на открытый верх и подросший вес

Ferrari 296 GTS: разгон до «сотни» как у купе, несмотря на открытый верх и подросший вес

19.04.2022 36 0 0

Итальянская марка сегодня представила новый спайдер с жёсткой складной крышей: теперь он составляет компанию гибридному купе 296 GTB.

 

Бренд Ferrari наращивает продажи в Европе уже четыре года подряд: «плюс» остался даже в течение «ковидного» 2020-го, «прибавка» составила 13% (тогда дилеры реализовали 4169 машин). За 2021-ый клиенты купили 5458 машин марки, что на 27,8% больше, чем в предыдущем году. Напомним, летом прошлого года модельный ряд Ferrari пополнило купе 296 GTB, теперь семейство пополнилось версией с открытым верхом – 296 GTS.

Приставка GTS расшифровывается как Gran Turismo Spider. Также, как и у двухместной берлинетты, первые две цифры индекса относятся к объёму двигателя (2992 куб. см), а третья указывает на количество цилиндров. Крыша у спайдера двухсекционная, её конструкция такая же, как у предшественников – Ferrari 488 Spider и F8 Spider, но форма этих «секций» иная. Жёсткую крышу можно поднять или сложить за 14 секунд (при этом скорость движения автомобиля не должна превышать 45 км/ч).

Передние части у купе и спайдера идентичны. Задний обтекатель и крышка двигателя у 296 GTS «свои», но при этом разработчики постарались максимально приблизить их исполнение к купе 296 GTB. У представленной сегодня новинки имеется активный аэродинамический элемент, его роль выполняет спойлер на корме: он выдвигается в вертикальном направлении и в таком положении увеличивает прижимную силу на 100 кг.

Традиционно вариант с открытым верхом и складной крышей имеет больший вес. Так, у спайдера показатель сухой массы равен 1540 кг (на 70 кг больше по сравнению с исходным купе). Как отметили в Ferrari, несмотря на наличие жёсткой крыши, статическая развесовка осталась прежней: 40,5% идёт на переднюю ось, а на заднюю – оставшиеся 59,5%.

«Начинка» у Ferrari 296 GTS такая же, как у купе с тем же индексом. За сидениями расположен 3,0-литровый битурбомотор V6 с отдачей в 663 л.с. Он работает в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением и расположенным между ними 167-сильным электрическим двигателем. Совокупная мощность гибридной установки равна 830 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 740 Нм. У спайдера задний привод с электронноуправляемым дифференциалом.

Гибридный спайдер подзаряжается от сети, ёмкость его батареи составляет 7,45 кВт*ч. Отметим, она на несколько килограммов легче, чем аккумулятор, используемый в Ferrari SF90. При этом запас хода на одной зарядке у этих моделей одинаковый – 25 км (расчёт вели по циклу WLTP). Также чисто на электротяге автомобиль способен разгоняться до 135 км/ч. В целом максимальная скорость Ferrari 296 GTS превышает 330 км/ч. Первую «сотню» спайдер набирает за 2,9 секунды (как и исходное купе), а на разгон до 200 км/ч ему требуется на 0,3 секунды больше – 7,6 секунды.

Продажи представленного летом прошлого года купе 296 GTB стартовали совсем недавно. Ferrari 296 GTS доберётся до дилеров во втором полугодии 2022-го. Напомним, в текущем году производитель представит ещё одну новинку, ей станет первый кроссовер бренда.

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