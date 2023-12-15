В декабре 2023 года стартовал «Фестиваль продаж Jetour» – выгодные условия кредитования на автомобили Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing от 4 банков: Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО, БАНК ОТКРЫТИЕ. Также клиентам доступна выгода в 150 тысяч рублей на все комплектации модели Jetour Dashing.

Альфа-Банк предлагает «Умный кредит» за 888 рублей в день с минимальной процентной ставкой от 0,01% со сроком кредитования до 96 месяцев. Оформить кредит можно по двум документам.

СОВКОМБАНК представляет «Честную авторассрочку» с первоначальным взносом 0% сроком на 12 месяцев с возможностью увеличения до 30 месяцев. А также специальное предложение Jetour Direct Promo: кредит сроком до 84 месяцев с первоначальным взносом от 0% по одному документу с возможностью подключить программу «Назначь свою ставку!» и решить самому, какая процентная ставка будет в кредитном договоре. Для сохранения процентной ставки необходимо совершить не менее 5 расходных операции по карте ХАЛВА на общую сумму от 10 000 рублей.

РОСБАНК АВТО предлагает рассрочку со ставкой по кредиту 0,01% сроком от 12 до 36 месяцев без обязательного оформления каско. А также специальное предложение Jetour 0 Direct: кредит со ставкой от 1,5% сроком до 96 месяцев и первоначальным взносом от 0%.

БАНК ОТКРЫТИЕ представляет программы Промо Jetour И Промо Jetour Direct с первоначальным взносом от 0%, процентной ставкой от 0,01% и сроком кредитования от 12 до 84 месяцев. Можно заключить дополнительную услугу «Ставка автомобилиста» и получить дисконт к процентной ставке до 10%.

Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour и распространяются на все модели: Dashing, X70 Plus, X90 Plus. Взять кредит может гражданин РФ или гражданин, имеющий постоянную регистрацию на территории РФ, в возрасте от 20-21 года до 70-85 лет на момент окончания действия кредита, со стажем работы на последнем месте от 3-4 месяцев. Подробности необходимо уточнять в банке.

Кроме этого, в декабре можно приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации с выгодой 150 000 рублей у официальных дилеров Jetour. Предложение суммируется со всеми кредитными программами банков-партнеров. Акция действует с 1 по 31 декабря 2023 года. Подробности необходимо уточнять в отделе продаж выбранного дилерского центра.

Подробная информация доступна по ссылке: https://jetour-ru.com/news/detail/32.

Вся актуальная информация об автомобилях Jetour доступна на официальном сайте https://jetour-ru.com, а также в социальных сетях бренда: Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Youtube.

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