noads ×

Фестиваль продаж Jetour

15.12.2023 37 0 0

В декабре 2023 года стартовал «Фестиваль продаж Jetour» – выгодные условия кредитования на автомобили Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing от 4 банков: Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО, БАНК ОТКРЫТИЕ. Также клиентам доступна выгода в 150 тысяч рублей на все комплектации модели Jetour Dashing.

Альфа-Банк предлагает «Умный кредит» за 888 рублей в день с минимальной процентной ставкой от 0,01% со сроком кредитования до 96 месяцев. Оформить кредит можно по двум документам. 

СОВКОМБАНК представляет «Честную авторассрочку» с первоначальным взносом 0% сроком на 12 месяцев с возможностью увеличения до 30 месяцев. А также специальное предложение Jetour Direct Promo: кредит сроком до 84 месяцев с первоначальным взносом от 0% по одному документу с возможностью подключить программу «Назначь свою ставку!» и решить самому, какая процентная ставка будет в кредитном договоре. Для сохранения процентной ставки необходимо совершить не менее 5 расходных операции по карте ХАЛВА на общую сумму от 10 000 рублей. 

РОСБАНК АВТО предлагает рассрочку со ставкой по кредиту 0,01% сроком от 12 до 36 месяцев без обязательного оформления каско. А также специальное предложение Jetour 0 Direct: кредит со ставкой от 1,5% сроком до 96 месяцев и первоначальным взносом от 0%.

БАНК ОТКРЫТИЕ представляет программы Промо Jetour И Промо Jetour Direct с первоначальным взносом от 0%, процентной ставкой от 0,01% и сроком кредитования от 12 до 84 месяцев. Можно заключить дополнительную услугу «Ставка автомобилиста» и получить дисконт к процентной ставке до 10%.

Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour и распространяются на все модели: Dashing, X70 Plus, X90 Plus. Взять кредит может гражданин РФ или гражданин, имеющий постоянную регистрацию на территории РФ, в возрасте от 20-21 года до 70-85 лет на момент окончания действия кредита, со стажем работы на последнем месте от 3-4 месяцев. Подробности необходимо уточнять в банке.

Кроме этого, в декабре можно приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации с выгодой 150 000 рублей у официальных дилеров Jetour. Предложение суммируется со всеми кредитными программами банков-партнеров. Акция действует с 1 по 31 декабря 2023 года. Подробности необходимо уточнять в отделе продаж выбранного дилерского центра. 
Подробная информация доступна по ссылке: https://jetour-ru.com/news/detail/32.

Вся актуальная информация об автомобилях Jetour доступна на официальном сайте https://jetour-ru.com, а также в социальных сетях бренда: Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Youtube.

Реклама. ООО «Джетур Мотор Рус». erid: LdtCK3cVJ

Китай авторынок новые авто Jetour

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Geely Emgrand за 13 тысяч в месяц: как купить большой седан на выгодных условиях Собирались купить новую Skoda Octavia, но опоздали на пару лет? Не беда. Вместо того, чтобы с надеждой смотреть на объявления на вторичном рынке и расстраиваться от того, что Octavia с пробе... 236 2 0 15.12.2023
Статьи / Шины и диски Дайте мне автограф: как и какие шины выпускает завод Ikon Tyres во Всеволожске Мы уже как-то привыкли к тому, что, приезжая на завод, слышим приблизительно одно и то же: «Всё как-то сложно, но мы пытаемся, получается пока так вот…». Спору нет: любому производству автом... 124 5 1 15.12.2023
Статьи / Масл кар Самые злые масл-кары 63-го: Pontiac Catalina Super Duty и Chevrolet Impala Z11 В далеком 2015 году мы начали серию рассказов о самых мощных представителях золотой эпохи американских масл-каров, которые только можно было обменять на деньги прямо в автосалоне. Первую час... 920 0 10 14.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26675 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20930 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12710 26 333 12.09.2023
Change privacy settings