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  • Fiat готовит кроссовер Pulse: меньше конкурентов, турбомотор и только передний привод

Fiat готовит кроссовер Pulse: меньше конкурентов, турбомотор и только передний привод

03.06.2021 211 0 0

Новинке итальянского бренда наконец выбрали имя. На автомобильный рынок Бразилии новый паркетник выйдет в сентябре-октябре 2021 года.

 

Марка Fiat на данный момент входит в состав недавно образованного автогиганта Stellantis, который появился благодаря слиянию итало-американского концерна FCA и французской группы PSA. Информация о том, что Fiat готовит новый кроссовер для Южной Америки, получила официальное подтверждение в 2020-ом: до этого в Сети появлялись снимки тестовых образцов в маскировочной плёнке. Ранее паркетник был известен под внутренним обозначением Progetto 363 (то есть Проект 363), а теперь у него появилось имя.

Напомним, товарное название новинке Fiat выбирали поклонники бренда – ещё в начале прошлого года было открыто онлайн-голосование. Тогда на выбор компания предложила три варианта: Pulse, Domo и Tuo. Теперь итоги подведены: в результате было выбрано имя Pulse (в переводе «пульс»).

Эта модель разработали в бразильском подразделении марки, в этой же стране Stellantis намерен наладить производство компактного кроссовера. Как мы сообщали ранее, в Fiat отметили, что Pulse базируется на новой платформе MLA, но, по мнению наших бразильских коллег, за основу для паркетника на самом деле был взят хэтчбек Fiat Argo, который здесь же выпускают с 2017 года.

На фото: Fiat Pulse

Вероятно, «тележку» хэтча (ей присвоили индекс MP-1) модернизировали, правда, пока не ясно, что именно изменилось. Габариты паркетника тоже не раскрыты. По неофициальным данным, расстояние между осями у новинки составляет 2532 мм, что на 11 мм больше, чем у Argo. Для сравнения, у Honda WR-V колёсная база равна 2555 мм, а у Volkswagen Nivus – 2566 мм.

Компания показала несколько новых снимков будущей новинки, они подтверждают, что у Fiat Pulse «свой», отличный от Argo дизайн экстерьера. Так, кроссовер получил оригинальные бамперы и головную оптику (в топовых версиях фары и фонари – светодиодные), иную решётку радиатора. Также у модели имеется неокрашенный пластиковый обвес, а на крыше располагаются рейлинги.

Салон по-прежнему пока не показали. О списке оснащения известно немногое: в него входят современные электронные помощники водителю. Ожидается, что паркетнику, в частности, достался адаптивный круиз-контроль. Также ожидаются четыре подушки безопасности и мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Кроссовер получит под капот турбомотор Flex – традиционно для Бразилии, он «питается» как бензином, так и этанолом. Официальных подробностей о нём пока нет. Не исключено, что Pulse оснастят 1,0-литровой «турботройкой» максимальной мощностью в 125-130 л.с. Какая ему в пару пойдёт коробка передач, пока неизвестно, в СМИ предполагают, что это может быть шестиступенчатый «автомат» или же CVT. Базовые версии могли снабдить четырёхцилиндровым «атмосферником» Firefly объёмом 1,3 литра (101 л.с. для бензина, 109 л.с. для этанола) от Argo, этому мотору якобы будут положены пятискоростная «механика» и вариатор. Скорее всего, привод у нового кроссовера итальянской марки только передний.

На автомобильный рынок Бразилии новинка выйдет в сентябре-октябре 2021 года. Кстати, Fiat Pulse окажется первым «традиционным» SUV марки в этой стране, так как 500X там не представлен. В следующем году в Южной Америке появится ещё один кроссовер Fiat: вероятнее всего, им станет купеобразный паркетник.

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