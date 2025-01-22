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  • Flynt: новый еврокитайский коммерческий бренд от GAC и бывшего менеджера BMW

Flynt: новый еврокитайский коммерческий бренд от GAC и бывшего менеджера BMW

22.01.2025 66 0 0

Компания Flynt B.V. со штаб-квартирой в Нидерландах намерена в 2026 году вывести на европейский рынок разработанные в Китае электрические коммерческие фургоны, которые будут громить конкурентов очень низкой стоимостью владения.

Казалось бы, сегодняшний европейский авторынок совершенно не благоприятствует возникновению электромобильных стартапов — за последние два года десятки молодых компаний потерпели крах, не найдя необходимого финансирования, но Даниэль Кирхерт, основавший в 2024 году компанию Flynt, преисполнен оптимизма. В прошлом Кирхерт занимал руководящие посты в BMW, Nissan и прогоревшем китайском электромобильном стартапе Byton, а теперь дозрел до собственного предприятия. Почти два десятка лет Кирхерт проработал в Китае, а когда вернулся в родную Германию, был удивлён, как сильно Европа отстаёт от Китая по части электрификации коммерческого автомобильного транспорта.

Кирхерт справедливо отмечает, что сейчас на европейском рынке нет созданных с нуля больших электрических фургонов — то, что предлагают Ford, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, Volkswagen и другие — это, по сути, конверсии «углеводородных» фургонов в электрические, а любая конверсия является компромиссным и не самым эффективным решением. Компания Flynt будет адаптировать и продавать под своей маркой электрические фургоны китайской компании Miraco Motor.

Перспективная модельная линейка Miraco Motor
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Перспективная модельная линейка Miraco Motor
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Перспективная модельная линейка Miraco Motor
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Перспективная модельная линейка Miraco Motor
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Перспективная модельная линейка Miraco Motor
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Miraco Motor — это дочерняя компания китайского государственного автоконцерна GAC, основанная в 2023 году с целью разработки и производства высокотехнологичных электрических грузовиков и фургонов, в том числе на полноуправляемой скейтборд-платформе со сменными кузовами. Платформа позволяет реализовать работу полноценного автопилота (4 уровень по классификации SAE), а сменные кузова можно прикреплять к летающему модулю и запускать в воздух. В общем, фантастика. Живые машин Miraco Motor пока не производит, но скоро начнёт производить. Первым в серию пойдёт большой фургон, именуемый RoboVan X60, — он же, собственно, и появится в Европе под маркой Flynt.

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Подробностей о RoboVan X60 и его европейском клоне пока немного: известно, что фургон сможет взять на борт от 8,7 о 16,5 кубометра груза, ёмкостью батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 500 км, максимальная мощность зарядки — 220 кВт. Характеристики моторов пока не раскрыты, к выпуску запланированы версии с передним и задним приводом. О ценах тоже говорить пока рано, но Flynt обещает очень высокую экономическую эффективность своих фургонов, недосягаемую для конкурентов — на том молодая компания и рассчитывает преуспеть в Европе.

Добавим, что китайские производители коммерческих «электричек» сейчас вообще очень пристально смотрят в направлении Европы: в прошлом году свои фургоны для старосветского рынка анонсировали BYD и Skywell.

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