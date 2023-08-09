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  • FNGROUP продемонстрирует пять моделей техники в ходе мероприятия «Лесоруб XXI века»

FNGROUP продемонстрирует пять моделей техники в ходе мероприятия «Лесоруб XXI века»

09.08.2023 44 0 0

Официальный дистрибьютор техники LiuGong Machinery, Dongfeng Trucks, а также дилер Dressta и Mecalac в России – FNGROUP (ранее Ferronordic) – выступит стратегическим партнером VIII международной выставки и сорев­но­ва­ний «Лесоруб XXI века». Мероприятие пройдет с 9 по 12 августа в Архангельской области.

В рамках выставки FNGROUP представит на своем стенде машины, которые пользуются большой популярностью в лесной отрасли: два самосвала Dongfeng DFH3310A545 и DFH3410A563, колесный погрузчик LiuGong CLG877H, а также автогрейдер LiuGong CLG4215. Вся представленная техника уже известна рынку и хорошо зарекомендовала себя благодаря высоким показателям мощности, маневренности и производительности. Универсальные машины пользуются большим спросом у лесопромышленников, в частности, у лесозаготовителей, лесопильно-древообрабатывающих комбинатов и фанерных заводов.

Представленные на чемпионате машины по сравнению с аналогичной китайской техникой выгодно отличает то, что они оснащены оригинальными комплектующими ведущих мировых производителей, таких как Cummins, ZF, RexRoth, Kawasaki и проч.

Например, колесный погрузчик CLG877H, который в основном применяется для транспортировки древесных хлыстов, оборудован оригинальными мостами ZF с блокировкой дифференциала и тормозами в масляной ванне. Эти мосты имеют увеличенный ресурс, защищены от воздействия абразивной пыли и по сравнению с классическими «сухими» обеспечивают большую эффективность торможения. Подобных решений нет у других китайских производителей, выпускающих машины такого класса. Кроме того, погрузчик оснащен дополнительной гидролинией, а также грейферным захватом Volvo. На текущий момент CLG877H является лучшей альтернативой шведским Volvo 150 и Volvo 180, которые сейчас не поставляются на российский рынок.

Самосвалы Dongfeng DFH3310A545 и DFH3410A563 с колесными формулами 6х4 и 8х4 ценятся на рынке благодаря высокой производительности, надежности и легкости в обслуживании. Машины оснащены 11-литровыми двигателями (лицензионными копиями Renault dCi) мощностью 420 и 450 л.с. соответственно, качественными мостами Dana, рессорной подвеской и механической коробкой передач. Кузова самосвалов вместимостью 19,3 куб. м и 26,2 куб. м изготовлены из износостойкой стали. Современная кабина отличается удобным рабочим местом водителя и хорошим обзором. Машина оборудована дополнительным мощным светодиодным головным светом, что повышает безопасность работ в любое время суток.

Всю технику, представленную на стенде, можно будет протестировать в динамике.

«Доля машин для лесопромышленного комплекса в общем пакете FNGROUP сейчас составляет от 15 до 50% в зависимости от региона РФ. И мы планируем наращивать этот показатель. Уверены, что будущее однозначно за гусеничными харвестерами различных размеров и спецификаций. Это полноценные многофункциональные и универсальные машины, способные и максимально эффективно работать на больших уклонах благодаря системе выравнивания надстройки, и выполнять рубки ухода за лесом. По мере износа западной техники потребность в таких машинах будет только возрастать», – отмечает Андрей Смирнов, руководитель направления лесной техники FNGROUP.

Харвестер на базе гусеничного экскаватора LiuGong CLG922E с агрегатом Ponsse H7HD впервые станет участником соревнований про­фес­си­оналов на лесных и дорож­ных машинах «Лесоруб XXI века», в ходе которых оператору нужно будет быстро и с высокой точностью повалить ствол дерева, осуществить его раскряжевку и заменить цепь харвестерной головки. LiuGong CLG922E более 5 лет успешно эксплуатируется компаниями на Севере России и популярен благодаря таким качествам, как надежность (в том числе при использовании на труднопроходимых участках), точность управления, плавность работы гидравлической системы и экономичность. Машина отличается быстрым рабочим циклом и грузоподъемностью, которая на 14% больше, чем в среднем по отрасли. Кроме того, лесопромышленники особенно ценят CLG922E за низкую стоимость владения.

В FNGROUP отмечают, что в этом году снизился объем поставок в Россию колесных харвестеров, однако это не повлияло на объемы лесозаготовки, поскольку их легко заменили гусеничные машины: такие харвестеры не менее эффективны на равнинной, часто заболоченной местности, на которой в основном расположен лесной фонд в России, а на крупном древостое они даже производительнее, поскольку отличаются большей проходимостью и меньше «тонут» в делянке.

«Мы рады, что стали частью такого масштабного и уникального мероприятия и одними из первых откликнулись на предложение организаторов конкурса поддержать самый яркий чемпионат в лесной отрасли. «Лесоруб XXI века» отражает все положительные изменения, происходящие в лесопромышленном комплексе нашей страны. Здесь мы встречаемся с такими же неравнодушными компаниями, которые стремятся развивать отрасль, – рассказал Андрей Смирнов, руководитель направления лесной техники FNGROUP. – Лес – наше «зеленое золото», и работники этой сложной и ответственной сферы заслуживают большого уважения и почёта. Тяжелый физический труд должен уходить в прошлое, поэтому производители машин уделяют большое внимание совершенствованию техники. Благодаря современному оборудованию лесопромышленники могут, снижая себестоимость заготовки, повышать экономическую эффективность своих предприятий, а также уменьшать негативное воздействие на окружающую среду».

Партнерский материал

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