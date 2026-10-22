Ford Mustang Mach-E опять модернизирован и обзавёлся приключенческой версией Trail

Компания Ford продолжает улучшать и повышать привлекательность уже немолодого электрического кроссовера Mustang Mach-E. В 2027 модельному году полноприводные версии получили новый передний электромотор, а минимальная полезная ёмкость батареи увеличена с 73 до 88 кВт·ч. Впервые в гамме появилась приключенческая версия Trail с увеличенным дорожным просветом.

Ford Mustang Mach-E дебютировал в 2019 году, производство на заводе Ford в мексиканском городе Куаутитлан-Искальи началось в 2020-м. В 2021 году производство Mustang Mach-E было также налажено в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине, но в 2025 году выпуск здесь прекратился из-за слабого спроса. В США спрос на Mustang Mach-E сейчас тоже драматически падает из-за того, что Дональд Трамп отменил все федеральные меры поддержки продаж электромобилей и смягчил экологические нормы для топливных машин. За первые три квартала 2026 года в США продано только 17 206 экземпляров Ford Mustang Mach-E, что на 59% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го. Тем не менее отправлять Mustang Mach-E на покой компания Ford пока не собирается и сегодня представила кроссовер 2027 модельного года.

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Главное новшество — появление приключенческой версии Trail, которая не заменяет, а дополняет появившуюся в 2024 модельном году версию Rally. Обе эти версии двухмоторные, полноприводные, с увеличенным дорожным просветом, но версия Rally позиционируется как топовая, спортивная и самая дорогая в гамме, а версия Trail менее мощная, более дешёвая и утилитарная.

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Версия Trail — это, разумеется, не внедорожник, а кроссовер со слегка улучшенной проходимостью для более уверенного движения по грунтовым дорогам и снегу. Дорожный просвет по сравнению с версиями Select и Premium увеличен на 10 мм спереди и на 15 мм сзади. 19-дюймовые колёса и всесезонные шины Michelin CrossClimate 2 у Ford Mustang Mach-E Trail такие же, как у версии Rally. Рулевая рейка тоже позаимствована у версии Rally, так как она лучше приспособлена для езды по гравию.

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Также в оснащение версии Trail входит полноценная 400-ваттная бытовая розетка в багажнике, с помощью которой можно накачать доски для сёрфинга и зарядить походное оборудование. В виде опции предлагаются поперечные рейлинги для крыши и всепогодные коврики для салона. В США Ford Mustang Mach-E Trail стоит от 47 335 долларов (здесь и далее указаны цены с учётом доставки).

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В 2027 году у Ford Mustang Mach-E уже в «базе» будет батарея с полезной ёмкостью 88 кВт·ч, тогда как раньше начальная ёмкость составляла 73 кВт·ч. У двухмоторных топ-версий GT и Rally полезная ёмкость батареи составляет прежние 91 кВт·ч. Все двухмоторные версии получили новый передний мотор, который имеет те же выходные характеристики, что были у прежнего переднего мотора, но при этом новый мотор дешевле в производстве.

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Значения крутящего момента и мощности для силовых установок Ford Mustang Mach-E 2027 модельного года пока не раскрыты, как и значения запаса хода на одной зарядке. Зато известно, что базовый одномоторный Mustang Mach-E в комплектации Select подорожал сразу на 2200 долларов до 42 040 долларов, что, вероятно, оправдано с учётом увеличения ёмкости батареи. Вместе с тем топ-версии стали дешевле: версия GT подешевела с 55 440 до 53 040 долларов, версия Rally теперь стоит 57 335 долларов вместо прежних 59 735.