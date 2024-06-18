Новинки ×
  • Geely Atlas с полным приводом и новой коробкой передач: старт продаж в РФ

Geely Atlas с полным приводом и новой коробкой передач: старт продаж в РФ

18.06.2024 155 0 0

Стартовая рекомендованная розничная цена новой версии кроссовера китайской марки составляет 3 399 990 рублей, а с учётом всех действующих акций такой «полноприводник» можно купить за 3 049 990 рублей.

Geely Atlas второго поколения вышел на российский рынок в начале текущего года. Стоит напомнить, что в родном Китае этот автомобиль продаётся в качестве «второго» Boyue L, а в ряде других стран кроссовер предлагается в качестве совершенно новой модели Starray. Ранее этот паркетник был представлен в РФ только в переднеприводном исполнении, а теперь линейка была расширена за счёт Атласа с полным приводом.

На фото: полноприводный кроссовер Geely Atlas

Любопытно, что в Поднебесной и на большинстве других рынков у этой модели нет версии с полным приводом. У Geely Atlas AWD под капотом находится тот же двигатель, что и у переднеприводной модификации: речь идёт о бензиновой турбочетвёрке объёмом 2,0 литра, отдача которой составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 325 Нм. У новой модификации он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin с гидротрансформатором (у версии FWD – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями).

У новой версии увеличилось количество ездовых режимов: так, к уже имеющимся Comfort, Eco, Sport и Intelligent прибавились Offroad и Snow. Полноприводный Geely Atlas разгоняется с места до «сотни» за прежние 8,2 секунды, зато его максимальная скорость выросла до 210 км/ч (у переднеприводного паркетника – 205 км/ч).

На фото: салон Geely Atlas

Сейчас «полноприводники» уже добрались до официальных дилеров Geely в РФ: они предлагаются в трёх комплектациях. Стартовый вариант Luxury получил 19-дюймовые колёсные диски, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Ещё в базовое оснащение входят: двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, панорамный люк, функция беспроводной зарядки смартфонов, виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином на 13,2 дюйма. Помимо этого, в списке числятся шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, предотвращения фронтальных столкновений и удержания в полосе движения.

У среднего исполнения Flagship список оборудования дополнен проекционным дисплеем, атмосферной подсветкой салона и функцией вентиляции кресел водителя и переднего пассажира. В свою очередь топовый вариант – Flagship Sport – оснастили 20-дюймовыми колёсными дисками, яркими светодиодными «штрихами» в радиаторной решётке, кроме того, у такой версии двухцветная окраска кузова.

Рекомендованная розничная стоимость полноприводного кроссовера стартует с отметки 3 399 990 рублей, а с учётом акций покупка варианта Luxury обойдётся в 3 049 990 рублей. Средний вариант предлагается по цене 3 599 990 рублей (с учётом действующих предложений – 3 249 990 рублей). За топовое исполнение просят не менее 3 699 990 рублей (с максимальной выгодой – 3 349 990 рублей).

кроссовер Россия авторынок новинки Geely Geely Atlas

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ПДД для таксистов: какие знаки и правила могут не соблюдать водители такси Мы уже рассказывали вам о том, что у маршрутного транспорта есть свои особенности ПДД: автобус может проигнорировать «кирпич» или проехать прямо там, где другие обязаны повернуть. Однако не... 174 0 0 17.06.2024
Статьи / Седан Audi A6 и компания: выбираем седан Е-класса от 3 до 13 миллионов рублей Раньше все было просто: у покупателей автомобилей сегмента Е был выбор между BMW 5 серии, Mercedes E-class и Audi A6. Для эстетов существовал Jaguar XF, для любителей «настоящего японского к... 2930 1 0 16.06.2024
Статьи / История Внешность от дизайнера Bentley и дизельная спортверсия: история успеха Skoda Fabia I Городские хэтчбеки В-класса – сверхпопулярный некогда сегмент, который в наше время уступил рынок кроссоверам. А ведь 20 лет назад в этом классе была настоящая «битва титанов», в которой при... 1442 6 3 15.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 94887 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15947 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13101 20 172 14.03.2024
Change privacy settings