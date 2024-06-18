Geely Atlas с полным приводом и новой коробкой передач: старт продаж в РФ

Стартовая рекомендованная розничная цена новой версии кроссовера китайской марки составляет 3 399 990 рублей, а с учётом всех действующих акций такой «полноприводник» можно купить за 3 049 990 рублей.

Geely Atlas второго поколения вышел на российский рынок в начале текущего года. Стоит напомнить, что в родном Китае этот автомобиль продаётся в качестве «второго» Boyue L, а в ряде других стран кроссовер предлагается в качестве совершенно новой модели Starray. Ранее этот паркетник был представлен в РФ только в переднеприводном исполнении, а теперь линейка была расширена за счёт Атласа с полным приводом.

На фото: полноприводный кроссовер Geely Atlas

Любопытно, что в Поднебесной и на большинстве других рынков у этой модели нет версии с полным приводом. У Geely Atlas AWD под капотом находится тот же двигатель, что и у переднеприводной модификации: речь идёт о бензиновой турбочетвёрке объёмом 2,0 литра, отдача которой составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 325 Нм. У новой модификации он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin с гидротрансформатором (у версии FWD – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями).



У новой версии увеличилось количество ездовых режимов: так, к уже имеющимся Comfort, Eco, Sport и Intelligent прибавились Offroad и Snow. Полноприводный Geely Atlas разгоняется с места до «сотни» за прежние 8,2 секунды, зато его максимальная скорость выросла до 210 км/ч (у переднеприводного паркетника – 205 км/ч).



На фото: салон Geely Atlas

Сейчас «полноприводники» уже добрались до официальных дилеров Geely в РФ: они предлагаются в трёх комплектациях. Стартовый вариант Luxury получил 19-дюймовые колёсные диски, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Ещё в базовое оснащение входят: двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, панорамный люк, функция беспроводной зарядки смартфонов, виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином на 13,2 дюйма. Помимо этого, в списке числятся шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, предотвращения фронтальных столкновений и удержания в полосе движения.



У среднего исполнения Flagship список оборудования дополнен проекционным дисплеем, атмосферной подсветкой салона и функцией вентиляции кресел водителя и переднего пассажира. В свою очередь топовый вариант – Flagship Sport – оснастили 20-дюймовыми колёсными дисками, яркими светодиодными «штрихами» в радиаторной решётке, кроме того, у такой версии двухцветная окраска кузова.



Рекомендованная розничная стоимость полноприводного кроссовера стартует с отметки 3 399 990 рублей, а с учётом акций покупка варианта Luxury обойдётся в 3 049 990 рублей. Средний вариант предлагается по цене 3 599 990 рублей (с учётом действующих предложений – 3 249 990 рублей). За топовое исполнение просят не менее 3 699 990 рублей (с максимальной выгодой – 3 349 990 рублей).

