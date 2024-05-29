Российский Geely Atlas получил полный привод и классический автомат

Полноприводный кроссовер предложат в тех же трех комплектациях, что и переднеприводную модель. Двигатель един для всех версий.

В России этот паркетник Geely на совместной с Volvo платформе CMA стартовал в начале текущего года. У нас он считается Atlas второго поколения, тогда как в родном Китае это следующий Boyue L, а на других экспортных рынках – совершенно новая модель Starray. Сейчас кроссовер доступен в РФ исключительно с передним приводом, но совсем скоро клиентам предложат еще и полноприводный SUV, о чем сегодня сообщило местное подразделение марки. Отметим, ни в Поднебесной, ни в большинстве остальных стран пятидверка не имеет версию 4WD.

Мотор прежний. У нас кроссовер представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 200 л.с. (325 Нм). Но если переднеприводный Geely Atlas имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (7DCT), то полноприводный получил восьмиступенчатый автомат Aisin с гидротрансформатором. Кроме того, расширена система выбора режимов движения: к стандартным Comfort, Eco, Sport и Intelligent добавлены Offroad и Snow.



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Как и переднеприводный кроссовер, Atlas 4WD будет доступен в трех комплектациях. Уже в базовой Luxury есть светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, подогрев руля, передних и задних сидений, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборка (10,2 дюйма), мультимедиа с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Версия Flagship – это также проекционный дисплей, вентиляция передних кресел и атмосферная подсветка интерьера. А топовый вариант Flagship Sport отличается двухцветной окраской кузова, наличием 20-дюймовых колес и дополнительных светодиодных «штрихов» в радиаторной решетке.



Цены Geely Atlas с полным приводом и 8АКП объявят позже. Переднеприводный кроссовер с 7DCT сейчас стоит 3 194 990 – 3 494 990 рублей (без учета акций).



Между тем в российской гамме Geely до сих пор присутствует предыдущий Атлас с приставкой Pro (2WD или 4WD), однако этот кроссовер вот-вот переименуют в Belgee X70.