Новинки ×
  • Российский Geely Atlas получил полный привод и классический автомат

Российский Geely Atlas получил полный привод и классический автомат

29.05.2024 403 0 0

Полноприводный кроссовер предложат в тех же трех комплектациях, что и переднеприводную модель. Двигатель един для всех версий.

В России этот паркетник Geely на совместной с Volvo платформе CMA стартовал в начале текущего года. У нас он считается Atlas второго поколения, тогда как в родном Китае это следующий Boyue L, а на других экспортных рынках – совершенно новая модель Starray. Сейчас кроссовер доступен в РФ исключительно с передним приводом, но совсем скоро клиентам предложат еще и полноприводный SUV, о чем сегодня сообщило местное подразделение марки. Отметим, ни в Поднебесной, ни в большинстве остальных стран пятидверка не имеет версию 4WD.

Мотор прежний. У нас кроссовер представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 200 л.с. (325 Нм). Но если переднеприводный Geely Atlas имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (7DCT), то полноприводный получил восьмиступенчатый автомат Aisin с гидротрансформатором. Кроме того, расширена система выбора режимов движения: к стандартным Comfort, Eco, Sport и Intelligent добавлены Offroad и Snow.

1 / 2
2 / 2

Как и переднеприводный кроссовер, Atlas 4WD будет доступен в трех комплектациях. Уже в базовой Luxury есть светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, подогрев руля, передних и задних сидений, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборка (10,2 дюйма), мультимедиа с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Версия Flagship – это также проекционный дисплей, вентиляция передних кресел и атмосферная подсветка интерьера. А топовый вариант Flagship Sport отличается двухцветной окраской кузова, наличием 20-дюймовых колес и дополнительных светодиодных «штрихов» в радиаторной решетке.

Цены Geely Atlas с полным приводом и 8АКП объявят позже. Переднеприводный кроссовер с 7DCT сейчас стоит 3 194 990 – 3 494 990 рублей (без учета акций).

Между тем в российской гамме Geely до сих пор присутствует предыдущий Атлас с приставкой Pro (2WD или 4WD), однако этот кроссовер вот-вот переименуют в Belgee X70.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Geely Geely Atlas

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / ГИБДД Проверка штрафов ГИБДД через сервис «Автокод Штрафы» Если вы получили штраф, важно произвести его оплату в течение 70 суток. Но бывают ситуации, когда проверка штрафов не проводилась, а вы не знали о полученном наказании. Тогда погасить задол... 114 0 0 28.05.2024
Статьи / История Он вам не Запорожец: как появился NSU Prinz и почему он стал таким успешным Глядя на фото этого двухдверного седана, многие читатели воскликнут «Да это наш Запорожец!». И будут… неправы. Это автомобиль от немецкой компании NSU, которая более всего известна двумя сво... 4509 2 3 25.05.2024
Статьи / Практика Много силы из ничего: как работает вакуумный усилитель тормозов и как его проверить Сейчас, в эпоху сложных электронных систем, помогающих водителю управлять автомобилем, вакуумным усилителем тормозов (он же ВУТ) никого не удивить. Машины с ВУТ появились несколько десятков... 745 0 0 24.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 86982 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15126 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12388 19 171 14.03.2024
Change privacy settings