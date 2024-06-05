Geely Atlas с полным приводом и новой коробкой: цены в России

Паркетник Geely Atlas второго поколения стартовал на российском рынке в начале текущего года. Напомним, в Китае это «второй» Boyue L, а кое-где кроссовер позиционируют в качестве совершенно новой модели Starray. Прежде SUV был представлен в РФ только в переднеприводном исполнении, теперь же у нашего Атласа появились версии с полным приводом. К слову, ни в Поднебесной, ни в большинстве остальных стран пятидверка не имеет 4WD.

Двигатель прежний: российский новый Geely Atlas оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 200 л.с. и 325 Нм. Однако если переднеприводный кроссовер доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT), то полноприводному положен восьмиступенчатый автомат Aisin с гидротрансформатором. Вдобавок расширена система выбора режимов движения: к стандартным Comfort, Eco, Sport и Intelligent добавлены Offroad и Snow. Первую «сотню» паркетник все так же наберет за 8,2 секунды, при этом максимальная скорость Atlas 4WD – 210 км/ч против 205 км/ч у переднеприводного кросса.



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Как и Geely Atlas 2WD, кроссовер с полным приводом предложен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой Luxury значатся светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, цифровая приборка (10,2 дюйма), мультимедиа с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Версия Flagship дополнительно имеет проекционный дисплей, атмосферную подсветку и вентиляцию передних кресел. Топовый Flagship Sport – это 20-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова и светодиодные «штрихи» в радиаторной решетке.



Рекомендованная цена полноприводного Geely Atlas Luxury – 3 399 900 рублей (здесь и далее – без учета акций), Atlas Flagship 4WD обойдется в 3 599 990 рублей, топ-версию Atlas Flagship Sport AWD оценили в 3 699 990 рублей. Переднеприводный паркетник с момента анонса Atlas AWD (полный привод анонсировали на прошлой неделе) успел подорожать на 5000 рублей, актуальный прайс-лист – от 3 199 990 до 3 499 990 рублей. То есть доплата за полный привод составит 200 000 рублей.

