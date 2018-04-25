Geely пробует новый дизайн на «Иконе»

Концептуальный кроссовер Geely Icon построен на платформе Compact Modula Architecture (CMA), которая была разработана совместными усилиями с Volvo. Напомним, первой моделью, построенной на базе этой «тележки», стал компактный кроссовер Volvo XC40.

Прототип построили в дизайн-студии Geely, расположенной в Шанхае под руководством шеф-дизайнера центра Ги Бургойна. Проект создавался с целью дополнить концепцию дизайна марки новой стилистикой, учитывающей «потребности нового поколения потребителей».

Бургойн отметил, что при создании внешности автомобиля дизайнеры вдохновлялись «плоским, 8-битным цифровым стилем». Рельеф и графика кузова были минимализированы по аналогии с современными гаджетами, которые выглядят очень просто снаружи, скрывая сложную и технологичную начинку, в случае же с автомобилем – интерьер. Ключевыми особенностями Icon стали большие распашные двери в сочетании с отсутствующей центральной стойкой и множество повторяющихся геометрических акцентов.

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В салоне используется посадочная формула 2+2, но задний ряд сидений сплошной, хотя и разделен на две части с помощью небольшого выступа. Между передними креслами располагается более массивная консоль, а вместо «приборки» отделочная серая ткань, на которую показания приборов проецируются. По центру «навешен» большой, вероятно, сенсорный экран информационно-развлекательной системы, а еще пара экранов для задних пассажиров встроена в подголовники передних сидений. По всему салону расположено множество отсеков для хранения вещей.

О технической начинке концепта данные отсутствуют. Также Geely не сообщает, планируется ли разработка серийной версии на базе Icon.

Кстати, недавно Geely провел рестайлинг кроссовера Vision X6, который продается в России. Правда, в нашей стране модель известна под названием Emgrand X7.