Geely выпустила миллионный экземпляр хэтчбека EX2 перед его запуском в России

Geely EX2, он же Geely Geome Xingyuan в Китае, он же Geely E2 в Европе, он же Proton eMas 5 конкретно в Малайзии, находится на пике карьеры спустя два года после начала производства. На этой неделе завод Geely в китайском городе Сянтань отчитался о выпуске миллионного экземпляра этого хэтчбека.

Субкомпактный электрический хэтчбек Geely EX2 поступил в продажу в Китае 9 октября 2024 года как Geely Geome Xingyuan и в 2025 году стал здесь самым популярным новым легковым автомобилем — было продано 465 775 шт. В этом году продажи Geely Geome Xingyuan в Китае снижаются на фоне просадки всего рынка, но он по-прежнему на первом месте в статистике продаж: за первые девять месяцев 2026 года реализовано 310 391 шт., что на 9,6% меньше, чем в январе-сентябре 2025 года.

Если сложить вышеупомянутые числа, то станет ясно, что примерно каждый пятый Geely EX2 (далее будем называть его так) продан за пределами Китая, то есть это по-настоящему глобальная модель. Производство Geely EX2 уже локализовано в Индонезии и Бразилии. На прошлой неделе стало известно, что Geely EX2 скоро начнёт официально продаваться в России.

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В основе Geely EX2 лежит платформа GEA с 400-вольтовой электрической архитектурой, единственный электромотор у хэтчбека расположен на задней оси и вращает задние колёса. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Призматические ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы непосредственно в силовую структуру кузова. Габаритная длина Geely EX2 — 4135 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2650 мм. Штатные колёса — 16-дюймовые.

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В Китае хэтчбек предлагается с электромотором мощностью 58 кВт (79 л.с.) либо 85 кВт (116 л.с.). В сочетании с 58-киловаттным мотором идёт батарея ёмкостью 30,12 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 310 км по циклу CLTC. Версиям с 85-киловаттным мотором положена батарея ёмкостью 40,16 либо 47,14 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 410 и 480 км по циклу CLTC соответственно.

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В базовое оснащение Geely Geome Xingyuan входят кондиционер, базовый набор электронных ассистентов водителя (в том числе камера заднего вида), обивка сидений кожзамом, 8,8-дюймовый приборный экран, 10,1-дюймовый мультимедийный экран и аудиосистема с четырьмя динамиками. Объём основного багажника — 375 л (при сложенном заднем диване — 1320 л), объём дополнительного переднего багажника — 70 л. Начальная цена в Китае сейчас составляет 61 800 юаней (765 000 рублей в переводе по текущему курсу).