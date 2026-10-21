Заводы ×
  • Geely выпустила миллионный экземпляр хэтчбека EX2 перед его запуском в России

Geely выпустила миллионный экземпляр хэтчбека EX2 перед его запуском в России

21.10.2026 1619 0 1
Geely выпустила миллионный экземпляр хэтчбека EX2 перед его запуском в России

Geely EX2, он же Geely Geome Xingyuan в Китае, он же Geely E2 в Европе, он же Proton eMas 5 конкретно в Малайзии, находится на пике карьеры спустя два года после начала производства. На этой неделе завод Geely в китайском городе Сянтань отчитался о выпуске миллионного экземпляра этого хэтчбека.

Субкомпактный электрический хэтчбек Geely EX2 поступил в продажу в Китае 9 октября 2024 года как Geely Geome Xingyuan и в 2025 году стал здесь самым популярным новым легковым автомобилем — было продано 465 775 шт. В этом году продажи Geely Geome Xingyuan в Китае снижаются на фоне просадки всего рынка, но он по-прежнему на первом месте в статистике продаж: за первые девять месяцев 2026 года реализовано 310 391 шт., что на 9,6% меньше, чем в январе-сентябре 2025 года.

Если сложить вышеупомянутые числа, то станет ясно, что примерно каждый пятый Geely EX2 (далее будем называть его так) продан за пределами Китая, то есть это по-настоящему глобальная модель. Производство Geely EX2 уже локализовано в Индонезии и Бразилии. На прошлой неделе стало известно, что Geely EX2 скоро начнёт официально продаваться в России.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В основе Geely EX2 лежит платформа GEA с 400-вольтовой электрической архитектурой, единственный электромотор у хэтчбека расположен на задней оси и вращает задние колёса. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Призматические ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы непосредственно в силовую структуру кузова. Габаритная длина Geely EX2 — 4135 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2650 мм. Штатные колёса — 16-дюймовые.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В Китае хэтчбек предлагается с электромотором мощностью 58 кВт (79 л.с.) либо 85 кВт (116 л.с.). В сочетании с 58-киловаттным мотором идёт батарея ёмкостью 30,12 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 310 км по циклу CLTC. Версиям с 85-киловаттным мотором положена батарея ёмкостью 40,16 либо 47,14 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 410 и 480 км по циклу CLTC соответственно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В базовое оснащение Geely Geome Xingyuan входят кондиционер, базовый набор электронных ассистентов водителя (в том числе камера заднего вида), обивка сидений кожзамом, 8,8-дюймовый приборный экран, 10,1-дюймовый мультимедийный экран и аудиосистема с четырьмя динамиками. Объём основного багажника — 375 л (при сложенном заднем диване — 1320 л), объём дополнительного переднего багажника — 70 л. Начальная цена в Китае сейчас составляет 61 800 юаней (765 000 рублей в переводе по текущему курсу).

хэтчбек Китай авторынок электромобиль производство заводы Geely Geely EX2
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Промывка двигателя перед заменой масла: когда она уместна, а когда лучше не рисковать Моторное масло выполняет три задачи: смазывает трущиеся детали, охлаждает и удерживает загрязнения, возникающие в ходе работы двигателя. В процессе эксплуатации оно окисляется, накапливает в... 10910 0 3 21.10.2026
Статьи / Путешествия Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки с... 1358 0 0 21.10.2026
Статьи / Шины и диски Как пережить зиму без шипов: длительный тест Cordiant Winter Drive 2 Прошлая зима явно готовилась к экзамену на звание самой русской. Центральные регионы заваливало снегом с упорством человека, который заметает следы, сугробы росли быстрее цен на бензин, а до... 2205 0 0 21.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53201 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16719 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11729 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
11 Бедные, но гордые: о чём говорит статистика продаж новых автомобилей в...
7 Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прот...
7 Новый дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero: продажи начались
Новые комментарии
Change privacy settings