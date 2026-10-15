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Электрический хэтчбек Geely EX2 едет в Россию

15.10.2026 142 0 0
Электрический хэтчбек Geely EX2 едет в Россию

Компания Geely готовится расширить свою электрифицированную линейку в России – совсем скоро у нас появится компактный заднеприводный хэтч.

В Китае этот электрохэтч Geely стартовал в 2024 году, там он зовется Geome Xingyuan. Впоследствии компакт стал по-настоящему глобальной моделью – он официально представлен в более чем 30 странах, в том числе в Европе. На большинстве зарубежных рынках пятидверка известна как Geely EX2, а в Старом Свете она доступна под индексом E2. К слову, в Поднебесной хэтчбек является самой популярной моделью страны, хотя он и ушел в «минус»: по данным BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь текущего года реализовано 310 391 шт. (-9,6%). Так вот теперь объявлено о том, что компакт появится и в России – как Geely EX2.

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На домашнем рынке электрокар уже модернизировали, но к нам везут исходный хэтч. Среди особенностей внешности – обтекаемый кузов и плавные же линии оптики, полускрытые ручки дверей. Во многих странах для модели предусмотрена двухцветная окраска. В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

В основе Geely EX2 лежит платформа GEA (Global Electric Architecture). Из габаритов нашей версии пока озвучены длина и колесная база – 4135 и 2650 мм соответственно. У актуального «мирового» хэтча аналогичные показатели. Вероятно, ширина (1850 мм) и высота (1580 мм) тоже совпадают. Объем багажника глобального EX2 составляет 375 литров. Под крышкой капота есть дополнительный отсек на 70 литров.

Geely EX2 имеет задний привод. В России анонсирован хэтч с электромотором мощностью 116 л.с. (150 Нм). Емкость батареи нашей пятидверки пока не раскрыта, при это в Geely сообщили запас хода – 395 км. Правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. В Китае хэтчбеку Xingyuan с аналогичным мотором положен аккумулятор на 40,16 или 47,14 кВт*ч. К примеру, в странах Латинской Америки 116-сильный EX2 укомплектован батареей емкостью 39,4 кВт*ч, а в Индонезии у модели аккумулятор на 40,8 кВт*ч.

В России продажи Geely EX2 стартуют в ближайшее время, больше информации о нашей версии появится ближе к запуску. Напомним также, что у нас уже представлены «зеленые» модели марки – это чисто электрический кроссовер Geely EX5 и его гибридные братья Geely EX5 EM-i и Geely EX5 EM-R.

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