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Хэтч Suzuki Baleno, который так и не увидели россияне: скромный рестайлинг и новое оборудование

Хэтч Suzuki Baleno, который так и не увидели россияне: скромный рестайлинг и новое оборудование

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Опубликован первый официальный тизер обновленной «пятидверки» Suzuki. Впрочем, внешний облик модели уже не секрет.
 

Первым рынком для хэтчбека с возрожденным именем Baleno стала Индия, там он появился еще в 2015-м (семейство с таким названием – хэтч, седан и универсал – было в линейке Suzuki в 90-х годах прошлого века). Покупателям предлагаются машины локальной сборки, их производят на заводе совместной компании Maruti Suzuki. В Индии же дебютирует и обновленная «пятидверка»: ожидается, что премьера пройдет 27 или 29 января.

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Обновленный Maruti Suzuki Baleno
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Обновленный Maruti Suzuki Baleno

Пока Maruti Suzuki распространила только один тизер посвежевшей модели. Однако ранее индийское издание GaadiWaadi опубликовало снимки хэтча без какого-либо камуфляжа. Обновление вышло скромным: у Baleno поменяли передний бампер, хромированная окантовка радиаторной решетки стала массивнее, у самой решетки другой рисунок. Фото кормы и интерьера нет. Между тем, как сообщают местные СМИ, у хэтча еще модернизировали задние фонари, в салоне же появились новые материалы отделки.

По предварительным данным, базовая комплектация стала богаче, теперь в нее входят не только пара подушек безопасности, ABS и EBD, но и система напоминания о непристегнутом ремне со стороны пассажира, задний парктроник, система предупреждения о превышении скорости. Для топовых версий, возможно, будет предусмотрен круиз-контроль (у глобальной модели он имеется с момента начала выпуска).

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Дореформенный Maruti Suzuki Baleno
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Дореформенный Maruti Suzuki Baleno
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Дореформенный Maruti Suzuki Baleno

Моторы у индийского хэтча прежние: Maruti Suzuki Baleno оснащается четырехцилиндровыми бензиновым «атмосферником» K12M 1.2 (84 л.с., 115 Нм) и турбодизелем D13A 1.3 (75 л.с., 190 Нм). Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй сочетается только с 5МКП. В Индии у модели еще есть «заряженый» RS-вариант, под капотом такого хэтча установлена бензиновая «турботройка» 1.0 семейства Boosterjet с отдачей в 102 л.с. (150 Нм), она укомплектована «механикой».

Дилеры уже принимают предварительные заявки на обновленную «пятидверку», но цены не объявлены. При этом известно, что желающие заказать рестайлинговый Baleno должны оставить депозит в размере 11 000 рупий – это около 10 200 рублей по актуальному курсу. Прежний хэтчбек стоит от 541 900 рупий (примерно 505 000 рублей). Отметим, в Индии Baleno считается премиальным автомобилем, его продают через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиуму» там еще относят седан Maruti Suzuki Ciaz, паркетники SX4 и Ignis).

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Дореформенный глобальный Suzuki Baleno
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Дореформенный глобальный Suzuki Baleno
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Дореформенный глобальный Suzuki Baleno

По итогам 2018 года Baleno оказался на четвертой строчке в рейтинге самых популярных моделей индийского рынка – реализовано 210 036 хэтчей, что на 20% больше, чем в 2017-м. Первые три места в списке занимают другие машины Maruti Suzuki: третье – у хэтчбека Swift (223 630 единиц, +34%), на второй позиции находится компакт Alto (256 661 экземпляр, динамика – 0%), а лидирует построенный на базе Свифта седанчик Dzire (264 612 штук, +18%).

После старта продаж в Индии рестайлинговый Baleno доберется и до других стран, причем глобальная модель может получить другие изменения в плане оборудования. Дореформенный хэтчбек в Европе можно купить с «четверкой» K12C 1.2 (90 л.с., 120 Нм) и «турботройкой» 1.0 Boosterjet (112 л.с.), причем второй мотор помимо 5МКП (крутящий момент в этом случае равен 170 Нм) еще сочетается с шестиступенчатым «автоматом» (160 Нм). А базовый «атмосферник» у «старосветского» хэтча может быть оснащен стартер-генератором, подпитываемым литий-ионной батареей.

На «старосветском» рынке Baleno пользуется гораздо меньшим спросом, чем в Индии: в январе-ноябре 2018-го (более свежих данных пока нет) там реализовано 14 590 автомобилей (-17%).

В России Baleno не представлен. Ранее в местном офисе Suzuki «Колёсам» рассказывали о том, что компания рассматривает возможность появления хэтчбека в нашей стране. Но сегодня таких планов у марки нет. Зато к нам могут привезти миникроссовер Suzuki Ignis.

 

Авторынок Новинки хэтчбеки японская иномарка Baleno Suzuki
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