Маленький кроссовер Suzuki Ignis может появиться в России в адаптированном виде

Пока японская марка представлена на нашем рынке лишь тремя моделями, однако линейку могут расширить за счет субкомпактного полноприводного паркетника.

Крохотный кросс Suzuki (длина – 3700 мм) вышел на глобальный рынок в 2016 году, для «пятидверки» возродили имя Ignis (в 2000-2008 годах в гамме бренда был хэтчбек с таким названием). Пару лет назад в Сети появлялась информация о том, что компактный паркетник может добраться и до России, однако модель до сих пор так и не привезли. Тем не менее, от планов начать продажи Ignis в РФ в Suzuki не отказались. Об этом в интервью Kolesa.ru рассказал Юта Такахаси, генеральный директор российского подразделения компании. «Мы очень хотим привезти эту машину в Россию и ведём переговоры с нашим производителем, но о сроках говорить рано», — сообщил представитель Suzuki.

1 / 2 Suzuki Ignis'2016 2 / 2 Suzuki Ignis'2016

Глобальный Ignis оснащается четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 Dualjet (заводской индекс – K12C) мощностью 90 л.с. У предназначенной для Японии модели двигатель работает в паре с вариатором, европейская версия кросса комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. У паркетника также есть гибридный довесок SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) – мотор оснащен подпитываемым литий-ионной батареей стартер-генератором. Причем в Японии система SHVS идет уже в «базе». Suzuki Ignis можно купить как с передним, так и с полным приводом.

1 / 2 Suzuki Ignis'2016 2 / 2 Suzuki Ignis'2016

Российскую версию кроссовера планируют адаптировать под наши условия. «После того как мы определим сроки запуска машины в России, начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России. Нам же важно не просто запустить Ignis здесь, нам важно, чтобы он имел такой же успех, как и в Европе», — сообщил Юта Такахаси. Как именно могут доработать машину, топ-менеджер не уточнил.

На европейском рынке Ignis действительно успешен: в январе-ноябре 2018-го (данных за весь год пока нет) было реализовано 41 296 таких паркетников, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Цена модели, например, в Германии стартует с отметки в 12 740 евро — это около 963 000 рублей по текущему курсу.

Напомним, в России Suzuki сегодня продает только три модели: кроссоверы Vitara (от 1 119 000 рублей) и SX4 (от 1 249 000 рублей), а также внедорожник Jimny предыдущей генерации (от 1 175 000 рублей). Всего на нашем рынке по итогам 2018 года реализовано 6016 автомобилей японской марки – на 20% больше, чем годом ранее. В 2019-м Suzuki готовит две премьеры для РФ: рестайлинговый паркетник Vitara и Jimny нового поколения.

Обо всех планах Suzuki относительно российского рынка читайте в интервью Kolesa.ru с руководителем местного подразделения компании.