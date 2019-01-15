Юта Такахаси, Suzuki: «Мы начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России»

С генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» говорим о 10-летней гарантии на Vitara, удручающих результатах нового Jimny в Euro NCAP, перспективах Suzuki Crossby и Lapin на российском рынке и поставкам серийной версии кроссовера Futur-S в Россию из Индии.

Сергей Арбузов: Suzuki Jimny четвёртого поколения прошёл сертификацию на российском рынке, то есть, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) ещё 6 декабря прошлого года. Почему до сих пор машина не представлена у дилеров, почему не открыты предзаказы, почему нет цен? Собственно, ОТТС имеет ограниченный срок действия, поэтому такие проволочки – это фактически убытки.

Юта Такахаси: Получение ОТТС не означает автоматического старта продаж: сначала мы должны понять, что наступил благоприятный момент, что рынок готов и благоприятствует нам. Кроме того, у нас в России в этом году будет две новинки: обновлённая Vitara и Jimny, мы не будем их запускать одновременно.

С.А.: Поскольку Vitara – безоговорочный лидер продаж среди трёх имеющихся моделей Suzuki в России, возьмусь предположить, что сначала вы запустите именно её.

Ю.Т.: Да, верно.

С.А.: Вы правильно заметили, что наличие ОТТС не означает старта продаж: многие компании в силу разных причин не выпускают сертифицированные машины на наш рынок, понапрасну затрачивая средства. Можете ли вы подтвердить, что на данный момент решение о запуске Suzuki Jimny четвёртого поколения в России именно в этом году принято окончательно?

Ю.Т.: Я надеюсь, что новый Jimny не постигнет такая участь – это очень важная модель для нас. Мы уже разместили заказ на производстве и надеемся в обозримое время получить машины. Jimny нам важен как элемент «внедорожного» имиджа марки. Кстати говоря, в Европе машина тоже продаётся пока не во всех странах.

С.А.: Я обратил внимание, что в ОТТС представлена лишь одна модификация с 1,5-литровым атмосферным мотором. Вы считаете, что версия с маленьким турбо-мотором не имеет перспективы в России? Она могла бы помочь снизить стартовую цену, ведь именно эта модификация в Японии – базовая.

Ю.Т.: А нам ничто не мешает уточнить у штаб-квартиры возможность сертификации турбо-версии, хотя планов по запуску её, действительно, нет, хотя бы потому, что безнаддувный мотор со сменой поколений стал мощнее.

С.А.: Я почему спрашиваю про турбо-версию: даже на неё базовая цена на новый Jimny в Японии составляет почти 1,5 млн иен, получается, что в России новый Jimny будет стоить как минимум 1,4 миллиона рублей – с учётом курса, ввозных пошлин и прочих затрат. За эти деньги у нас можно купить компактный кроссовер, причём даже полноприводный. Как считаете, не растеряет ли Jimny своих российских покупателей?

Ю.Т.: А мы пока не определились с ценами – всё-таки, ещё есть некоторое время для запуска. В любом случае, с новым Jimny мы как раз хотим привлечь новых покупателей, так что с ценой мы не можем ошибиться, нам крайне важно правильно продумать ценовое позиционирование.

С.А.: Ну вот мне как раз кажется, что Новый Jimny не приобретёт покупателей, а потеряет: он будет дороже, при этом останется весьма архаичным: 4-ступенчаттый «автомат», простенький двигатель, привод part-time. Не кажется ли Вам, что такой подход сужает целевую аудиторию марки?

Ю.Т.: Нет, не соглашусь с вами. В Европе и Японии он как раз привлёк другую целевую аудиторию. Кстати, в Японии время ожидания машины составляет один год!

С.А.: Да, верно, я недавно сверялся со статистикой: у Jimmny по итогам 2018 года действительно большой рост в Японии (+55%), но это не фокус. Во-первых, играет роль эффект новизны, во-вторых, практически весь спрос приходится на упомянутую мной версию с турбомотором, которая на домашнем рынке идёт в категории кей-каров. Так что вряд ли этот аргумент можно считать состоятельным.

Ю.Т.: Так это понятно – в России и Японии покупатели разные, у нас популярны кей-кары, а здесь Jimny нужен с нормальным двигателем в 1,5 литра. Мы уверены, что в своём новом воплощении автомобиль будет пользоваться в России высоким спросом.

С.А.: Я, если честно, не вижу предпосылок к этому: новый Jimny он хорош как фан-мобиль, но у нас такие машины, тем более в виде внедорожников, не продаются, у нас продаются утилитарные практичные внедорожники и кроссоверы, а за 1,4 млн рублей можно, повторюсь, приобрести комфортабельный полноприводный кроссовер. Какие у нового Jimny конкурентные преимущества на российском рынке?

Ю.Т.: А я и не говорю, что нам будет легко продвинуть Jimny в России, это задача трудная, важная. Это наш самый главный вызов в этом году – будем работать!



С.А.: Я, собственно, почему спросил про конструкцию машин Suzuki. Мне кажется, что уход Suzuki из США несколько лет назад и уход из Китая, который случился в сентябре 2018 года, как раз и стал продуктом этой конструкторской идеологии: покупатель меняется, а Suzuki не хочет меняться. Я помню, что несколько лет назад был в Чунцине, где размещалось совместное предприятие Changan и Suzuki – каждый второй таксист в городе ездил на Сузуки. Но теперь получается, что в Китае Suzuki не в состоянии конкурировать даже с Lifan, головное предприятие которого, кстати, тоже находится в Чунцине? Кстати говоря, даже в Японии на домашнем рынке продажи Suzuki держатся на высоком уровне именно за счёт кей-каров. Неужели все остальные сегменты и рынки компания проиграла?

Ю.Т.: Ну из Китая мы не совсем ушли – на нашем бывшем совместном предприятии Changan продолжает лицензионную сборку, и мы пока продолжаем поставлять в Китай машины. Что касается простоты конструкции – да, это часть нашей стратегии, мы делаем простые, но очень надёжные машины. И эти машины нужны не только в Японии, но и, скажем в Европе. Скоро Европа станет нашим третьим основным рынком…

С.А.: …да, других-то не осталось.

Ю.Т.: Есть ещё Юго-Восточная Азия.

С.А.: В России старую Grand Vitara с успехом заменила новая Vitara. Я, конечно, не сравниваю объёмы – не те времена, но в целом Vitara успешно переняла эстафету. Таким образом, кроссовер заменил внедорожник. Более того, сегодня в России Vitara на две трети продаётся в исполнении с передним приводом. Не считаете ли вы, что по этому же принципу логично заменить и Jimny. У Suzuki есть модель Ignis – это имя хорош знакомо российскому покупателю, есть замечательный автомобиль Crossby (X-Bee), который, кстати, очень хорошо в прошлом году стартовал в Японии.

Ю.Т.: Нет, этот путь здесь не годится. Jimny – это всемирная икона нашего бренда, у этого автомобиля – самая долгая история. Мы сделаем всё, чтобы сохранить Jimny. Поэтому имеет смысл говорить не о замене Jimny, а о расширении модельной линейки, всё-таки у нас сейчас в России всего лишь три модели.

С.А.: Так что с Ignis?

Ю.Т.: Мы очень хотим эту машину в Россию и ведём переговоры с нашим производителем, но о сроках говорить рано.

С.А.: На мой взгляд, у Ignis есть два существенных недостатка с позиций эксплуатации в России. Во-первых, очень маленький бак: 30 литров для версии 4WD и 32 л – для 2WD. Кроме того, у машины слабенький 1,2-литровый мотор мощностью 90 л.с. Возможны ли какие-либо модернизации перед вероятной поставкой в Россию?

Ю.Т.: В Европе это никого не смущает, там новый Ignis продаётся в тех же объёмах, что и Swift. Ignis стал хорошим подспорьем другим нашим моделям в Европе. После того, как мы определим сроки запуска машины в России, начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России. Нам же важно не просто запустить Ignis здесь, нам важно, чтобы он имел такой же успех, как и в Европе.



С.А.: А Crossby может появиться в России – у него ведь тоже полный привод имеется?

Ю.Т.: Совершенно точно – нет.

С.А.: Ну вот по поводу Европы: тот же Crossby, мне кажется, там бы прижился, а уж маленький Lapin мог бы стать бестселлером и, кстати, сформировать новый имидж, попутно сохранив элементы прежнего: у этого крохотного Lapin тоже есть полный привод. Этот автомобиль вполне мог бы стать «Mini сегодняшнего дня».

Ю.Т.: Lapin – для Suzuki это действительно в какой-то мере новый опыт, однако, при выводе на другие рынки мы должны учитывать два аспекта. Популярность его в Японии обусловлена во многом льготным налогообложением кей-каров – именно это стимулирует продажи в этом классе транспортных средств, где мы – лидеры. Второе: сможем ли мы адаптировать такие машины к европейским требованиям без потери потребительских свойств? Ведь откровенно скажем, по той же пассивной безопасности Европа – это куда более прогрессивный рынок, она ушла далеко вперёд. С экологией – такая же история. Поэтому здесь должен быть соблюдён баланс между инвестициями, которые понадобятся для адаптации к Европе, и теми объёмами, которые мы сможем реализовать. Всё это касается и Crossby. Между тем, для успеха в Европе скорее всего логично реализовывать другой подход: нужно развивать гибридные технологии, именно по этому направлению надо пустить ресурсы.



С.А.: Вы упомянули пассивную безопасность автомобилей и важность её для Европы. Тут уместно вспомнить недавние результаты Suzuki Jimny четвёртого поколения. В испытаниях Euro NCAP он получил всего три звезды. Оценка за краш-тесты была снижена из-за слишком сильной деформации кузова и плохо раскрывшейся водительской подушки безопасности. Более того, оказалось, что очень плохо защищен водитель при фронтальном ударе о деформируемый барьер, притом, что это испытание – базовое. Это упражнение, с которого начинался Euro NCAP более 20 лет назад, а сейчас получается, что у Jimny здесь не просто плохой результат – а смертельный для водителя, таков уровень нагрузок на грудную клетку. Компания как-то планирует дорабатывать конструкцию кузова или оставит всё как есть?

Ю.Т.: При разработке нового Jimny мы столкнулись с противоречием. С одной стороны нужно было сохранить то историческое ДНК в конструкции, благодаря которому Jimny обрёл мировую известность, в этом смысле, нам не уйти от этих маленьких размеров и рамы. С другой стороны, нужно было удовлетворить требования по безопасности. В будущем мы будем учитывать эти результаты, однако, конкретных мероприятий по изменению конструкции Jimny по факту результатов в Euro NCAP мы пока не планируем. Как вы знаете, в салонах европейских дилеров информация по Euro NCAP представлена наглядно, посмотрим на реакцию покупателей, тогда и будем принимать решения. Вполне возможно, для покупателей Jimny это будет неважно.

С.А.: Полноприводная версия SX4 продаётся у нас в России в очень скромных объёмах, причём, как с базовым двигателем 1,6, так и с турбомотором 1,4. Планируется ли вы в будущем оставить эту модификацию на рынке или будете убирать?

Ю.Т.: Планируем оставить. Suzuki – это бренд, который ассоциируется, в том числе, и с полным приводом, поэтому мы хотим оставить нашим покупателям выбор и по этой позиции.

С.А.: Как вы сказали, вскоре у нас начнутся продажи рестайлинговой Vitara. В Европе обновлённый автомобиль получил и новую гарантию – 10 лет или 200 тысяч км пробега. Будет ли увеличена гарантия в России с перезапуском, пока она составляет 3 года или 100 тысяч км пробега. Мне кажется, в этом случае выстроились бы очереди…

Ю.Т.: Да, это будет интересный опыт с такой длинной гарантией – посмотрим, на реакцию покупателей в Европе. Если там это даст эффект, мы продлим гарантию и у нас.

С.А.: Ну так в Европе и у нас покупатель-то разный…

Ю.Т.: В любом случае, пока мы оставляем прежнюю гарантию. Всё-таки, гарантия – это не единственная позиция, по которой выбирают автомобиль.

С.А.: Год назад на индийском автосалоне в Нью-Дели Suzuki представила концептуальный кроссовер Future-S малого класса, который в ближайшее время должен превратиться в серийную и весьма доступную модель. Есть ли шанс, что такой кроссовер появится в России? Короткие свесы кузова и большой дорожный просвет концепта позволяют утверждать, что такой автомобиль отлично прижился бы на наших дорогах.

Ю.Т.: Да, мы тоже с нетерпением ожидаем серийной версии. Действительно, на первых порах автомобиль будут выпускать только в Индии, и если мы найдём баланс между ценой и объёмами продаж, мы обязательно начнём поставки из Индии в Россию.

С.А.: А что с Suzuki Grand Vitara – с ней вопрос закрыт? Сейчас в мире развивается сегмент среднеразмерных кроссоверов. Ходят слухи, что наряду с нынешней Vitara может появиться Grand Vitara в виде среднеразмерного кроссовера.

Ю.Т.: Сразу скажу, что производство машины уже точно завершено, мы даже перестали поставлять комплекты для крупноузловой сборки в Южную Америку. Grand Vitara завершила свой путь в Эквадоре и Колумбии. Где-то, как, скажем, в Китае ещё остались складские экземпляры, но, видимо, они уже на исходе. Если все имеющиеся свойства Vitara отмасштабировать на среднреразмерный кроссовер, и назвать его Grand Vitara, то нет никакой уверенности, что покупатель воспримет эту идею. В Европе такой автомобиль ещё имеет перспективы, а вот в Японии и Индии – точно нет. Мне бы искренне хотелось верить слухам о возрождении Grand Vitara, но, увы, пока это – лишь слухи.