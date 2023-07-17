HiPhi Y выходит на рынок: кроссовер с необычными дверьми стал самым доступным в гамме

Одной из «неформатных» премьер на завершившемся вчера Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) стал китайский среднеразмерный электрический кроссовер HiPhi Y. Его уже можно заказать в Китае, продажи в Европе начнутся в конце этого года.

HiPhi — это торговая марка компании Human Horizons, которую в 2017 году основал предприниматель Дин Лей (он же Дэвид Дин), имеющий за плечами большой опыт работы на руководящих постах в китайском автопроме. Компания Human Horizons производит премиальные электромобили с довольно эксцентричным дизайном, благодаря которому она выделяется на фоне других китайских стартапов. Первой серийной моделью Human Horizons стал большой трёхрядный кроссовер HiPhi X, он вышел на китайский рынок в 2021 году, за ним в 2022 году последовал большой седан HiPhi Z, теперь же гамму пополнил среднеразмерный кроссовер HiPhi Y.

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Премьера HiPhi Y состоялась в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, тогда же компания объявила, что выходит на глобальных рынок. Европа была названа одним из приоритетных для Human Horizons регионов, поэтому неудивительно, что самую свежую модель привезли в Великобританию на Фестиваль скорости в Гудвуде, и, надо сказать, необычный китайский кроссовер не затерялся в толпе эффектных европейских спорткаров, публика охотно рассматривала HiPhi Y. Параллельно в Китае в минувшие выходные был дан старт продаж HiPhi Y, в Европе оформить заказ на этот кроссовер можно будет только в конце года, а поставки начнутся в 2024-м.



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HiPhi Y построен на той же платформе, что и две предыдущие модели бренда, у него полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная). Габаритная длина HiPhi Y — 4938 мм, ширина — 1958 мм, высота — 1658 мм, колёсная база — 2950 мм. Штатные 21-дюймовые колёса снабжены аэродинамическими щитками, заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х кузова — 0,24.



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Главная особенность кузова HiPhi Y — безрамочные двери без ручек (их заменяют маленькие клавиши разблокировки замка и активации электропривода), причём задние двери составные: синхронно с основной «калиткой» вверх поднимается часть крыши вместе с секцией бокового остекления. Двери оснащёны датчиками контроля периметра, ограничивающими кинематику в стеснённых условиях, — например, в подземном гараже или рядом с другими автомобилями. Кроме того, в кузов интегрированы органы искусственного зрения, необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота: 1 лидар, 5 радаров, 13 видеокамер и 12 ультразвуковых датчиков.



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Салон — строго 5-местный, объём основного багажника — 692 л, с задействованным подпольем — 739 л, со сложенными задними сиденьями — 1848 л. Объём переднего багажника — 85 л. В передней части салона — сразу пять экранов: 17-дюймовый центральный, 12,3-дюймовый приборный, 22,9-дюймовый проекционный, 15-дюймовый для переднего пассажира и 9,2-дюймовый в зеркале заднего вида (на него транслируется картинка с кормовой камеры). В оснащении заявлены бортовой продуктовый термобокс объёмом 6,4 л (может поддерживать температуру в диапазоне от -6 до +50 градусов Цельсия) и 2820-ваттная аудиосистема Meridian с 25 громкоговорителями.



Базовая версия HiPhi Y оснащается единственным электромотором на задней оси (247 кВт, 336 л.с., 410 Нм) и батареей ёмкостью 76,6 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 560 км пробега по циклу CLTC. До 100 км/ч одномоторный кроссовер разгоняется за 6,9 с, максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 190 км/ч.



Одномоторный HiPhi Y доступен также с более дальнобойной батареей на 115 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 810 км по циклу CLTC.

У полноприводной версии к заднему электромотору добавляется передний (124 кВт, 169 л.с., 210 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки — 371 кВт, 505 л.с., 620 Нм. Первую «сотню» двухмоторный кроссовер набирает за 4,7 с, запас хода на одной зарядке — 765 км по циклу CLTC.

В Китае HiPhi Y стоит от 339 000 до 449 000 юаней (от 4,28 млн до 5,66 млн рублей в переводе по текущему курсу). Две другие модели молодого бренда заметно дороже: HiPhi X — от 570 000 юаней (7,19 млн рублей), HiPhi Z — от 610 000 юаней (7,69 млн рублей). На нашем рынке марка HiPhi пока официально не представлена, но у серых дилерах её модели есть, их уже можно встретить на улицах российских городов.

