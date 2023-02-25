Этот автомобиль в России точно никогда не станет бестселлером – у него не будет массового покупателя. Многие из его достоинств с легкостью могут обернуться недостатками. Но он, вне всякого сомнения, стал гвоздем выставки ForAuto и, пожалуй, станет самой крутой «параллельной» китайской новинкой года в России.

Кто бы мог предположить еще пару лет назад, что никому не известный китайский стартап из Шанхая с амбициозным названием Human Horizons (что можно перевести как «горизонты человека» или даже «человечества») действительно сконструирует и запустит производство нового автомобиля? Более того, что он объявит о создании нового сегмента авторынка под названием TechLuxe – сплав передовых технологий и роскоши. Что всего через год после начала продаж в Китае удастся реализовать более 6000 весьма недешевых машин нового бренда HiPhi, опередив по продажам Porsche Taycan и Audi e-tron?



А все дело в том, что «лица, организовавшие по предварительному сговору» Human Horizons, до того не были айтишниками и не занимались производством и продажей бытовой техники вроде миксеров и кофемолок. Все они были ранее имели самое прямое отношение к автомобильной промышленности: президент компании Динь Леи был одним из топ-менеджеров сначала Shanghai Volkswagen, а затем концерна SAIC, вице-президент Фил Мёрта работал в компаниях GM и Chrysler, операционный директор Кевин Чен – в Ford, GM и Borgward, технический директор Марк Стэнтон перешел в стартап из Jaguar Land Rover, где он имел самое прямое отношение к созданию Jaguar I-Pace, а команду дизайнеров возглавил бывший стилист BMW Николас Хьюэт. Вот такая команда и взялась за создание небывалого автомобиля с собственной цифровой вселенной… Собственно говоря, на сегодняшний день гамма марки включает в себя уже три модели, но на выставке был представлен первенец Human Horizons, электрический кросс-вэн HiPhi X.

Но сначала давайте разберемся с названием. Российские импортеры называют автомобиль Gaoshe HiPhi X, а вот на китайских сайтах название Gaoshe не фигурирует – ведь компания Human Horizons в качестве названия бренда зарегистрировала именно неологизм HiPhi. Кстати, это название не имеет никакого отношение к классу акустической аппаратуры Hi-Fi (High Fidelity, высокая точность воспроизведения звука). В данном случае Hi – это просто приветствие, а Phi – транслитерация греческой буквы «фи», которой в физике и математике обозначают много важных вещей, от потока излучения до кумулятивной функции нормального распределения (в теории вероятностей), но главное – именно этой буквой обозначают Золотое Сечение, наиболее гармоничное соотношение частей и целого. Вот эта самая стилизованная буква Фи и стала логотипом бренда… А что тогда такое Gaoshe? Ну есть такой городок в китайской провинции Гуангдонг… Судя по всему, это название было использовано для отдельной компании, занимающейся либо производством, либо реализацией автомобилей бренда HiPhi.



Ну и еще один возникающий у многих вопрос: что такое Х в названии модели, буква «икс» или латинская цифра 10? Я было сначала подумал, что цифра, ведь первый прототип, показанный Human Horizons, назывался HiPhi 1. Но вслед за кроссвэном HiPhi X появился хэтчбек класса гран туризмо HiPhi Z, на подходе – классический кроссовер HiPhi Y… Так что однозначно – буква.

Ну а теперь – о самом автомобиле. Прежде всего, он большой. Длина – 5200 мм, ширина – 2060 мм и высота – 1600 мм, все это при колесной базе 3150 мм. Для минивэна – нормально, например, прямой конкурент, электрический минивэн Voyah Dream, имеет в длину 5315 мм, но для кроссовера, каковым HiPhi X выглядит на первый взгляд, довольно много. Например, Audi Q7 короче на 15 см, Mercedes GLS – на 7 см, Bentley Bentayga – на 6 см, и только Rolls Royce Cullinan имеет такой же продольный габарит. При этом внешне автомобиль не производит впечатления громоздкого мастодонта – линии его кузова чисты и стремительны, и он уверенно опирается на крупные низкопрофильные шины на дисках диаметром 22 дюйма (на прототипе и вовсе стояли 23-дюймовые, но потом, видимо, разработчики решили, что это уже перебор). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx этого кузова составляет всего 0.27: этот показатель сопоставим с обтекаемостью таких лучших серийных пассажирских моделей, как BMW i8, Jaguar XE, Lexus LS, Mazda 3, Mercedes E-класса, Infiniti Q50 и Nissan GT-R и является чуть ли не лучшим в классе минивэнов.



У прототипа была еще одна особенность: у него не было боковых зеркал, и их заменяли видеокамеры, но такое решение законодательно запрещено в Китае, и свое место обрели обычные зеркала.



Следующим объектом, привлекающим внимание, однозначно является светотехника. Фары головного света – матричные, с так называемой системой PML (Programmable Matrix Lighting), сочетаются с источниками инфракрасной подсветки системы ночного видения и умеют самостоятельно адаптироваться к дорожным условиям. Кроме того, матричные фары способны рисовать на дороге подсказки навигатора, плюс ко всему их можно запрограммировать на вывод надписей или графики. Есть семь вариантов интерактивной графики и различные версии реализации – вплоть до светового шоу, которое автомобиль будет показывать по заданному сценарию (правда, заниматься всем этим ему дозволено только в неподвижном положении, на стоянке).

А вот многофункциональные светодиодные панели системы отображения сигналов ISD (Intelligent Signal Display), расположенные под фарами головного света и задними фонарями, вполне работают на ходу. Каждая из таких панелей состоит из 1712 светодиодов, и эти панели могут выполнять обязанности дневных ходовых огней, габаритов и поворотников, но главное – они могут показывать эмодзи, то есть при помощи смешных рожиц или указующих перстов вы можете поприветствовать или отругать соседа по потоку, да и вообще превратить свою поездку в аттракцион для окружающих (если, конечно, у вас возникнет такое желание).



Следующий момент, который поражает любого человека при знакомстве с HiPhi X, это полное отсутствие дверных ручек. Нет, они никуда не прячутся – их попросту нет! Вместо них около дверей красуются сенсорные панели с предупреждающей надписью на английском и китайском: «Берегись закрывающихся дверей!». К этому предупреждению стоит прислушаться, поскольку создатели автомобиля решили оградить владельцев от ненужных затрат собственных сил, и двери открываются и закрываются сервоприводами.

Но если доступ на первый ряд открывают двери вполне привычного распашного типа (правда, с безрамочными стеклами, но это не такая уж редкость), то задние двери однозначно можно назвать изюминкой конструкции HiPhi X. Каждая из дверей состоит из двух частей, нижней и верхней. Нижняя – заднепетельная безрамочная распашная дверь, то есть открывающаяся против хода движения. Такие двери позволяют пассажиру второго ряда занять свое место наиболее естественным способом и выйти, просто шагнув в сторону от автомобиля. А ведь в роскошных минивэнах особо важная персона, как правило, сидит именно на втором ряду! И чтобы сделать доступ в капитанские кресла максимально удобным, двери имеют верхние откидывающиеся к оси автомобиля створки. Такое решение нередко используется на роскошных парусных яхтах, где рангоут не позволяет сделать надстройки с входом в каюты достаточно высокими. Интересно, что открыть верхние створки можно только в хорошую сухую погоду, в случае осадков они останутся заблокированными.

Ну а теперь пора заглянуть внутрь… и увидеть пространство, полностью отделанное кожей наппа и алькантарой. Причем часть элементов, обтянутая наппой, гладкая, а часть имеет специальную текстуру, которая выглядит весьма необычно и так и намекает на некие высокие информационные технологии. А еще поражает практически полное отсутствие каких-либо физических переключателей, кнопок или клавиш – либо специальные сенсорные панели, либо сенсорные же дисплеи.



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А управлять приходится буквально всем: кресла первого и второго ряда перемещаются и регулируются исключительно с помощью электроприводов, и даже за открывание капота отвечает сервопривод! А открывать его придется довольно регулярно, поскольку под капотом размещен небольшой багажный отсек для всяких мелочей. Что же касается самих кресел, то все они снабжены обогревом, вентиляцией и массажем, а два дополненных подлокотниками «капитанских» задних кресла и кресло переднего пассажира, кроме всего прочего, имеют выдвигающиеся оттоманки и позволяют откинуться в полулежачее положение. Собственно, единственное, что придется делать собственными руками пассажирам второго ряда, это откидывать эти самые подлокотники да доставать шампанское из охлаждаемого бокса… Ну а чтобы скрасить путешествие и сделать его абсолютно комфортным, к услугам обитателей салона – британская аудиосистема Meridian класса Hi-Fi c 12 независимыми каналами и усилителем мощностью 600 Ватт, а также ароматизатор швейцарской компании Givaudan.



Что же касается рабочего места водителя, то первое, на что обращаешь внимание, это все то же отсутствие физических кнопок, ротор-контроллеров и клавиш. Разве что подрулевые переключатели на руле имеют вполне традиционную конструкцию. Все остальное заменяют сенсорные панели. Ими оснащены даже спицы овального футуристического руля.



Ну и главные доминанты в передней части салона – это дисплеи. Первый, с диагональю 14,6 дюйма, занимает место комбинации приборов, второй (центральный с вертикальной ориентацией) дает доступ практически ко всем функциям автомобиля и имеет диагональ 16,9 дюйма, а вот третий с героической диагональю 19,9 дюйма – чисто медийный, отданный в распоряжение переднему пассажиру. Такой дисплей подходит даже не планшету, а вполне серьезному игровому ноутбуку! Похоже, в Human Horizons решили гарантированно обеспечить себе победу в «гонке диагоналей», ведь буквально вчера мы называли «огромными» тачскрины Tesla с диагоналями 15 дюймов…

А вот каков будет HiPhi X на ходу? Пока что я могу только предполагать, что очень быстрым и очень комфортабельным. Быстрым – потому что автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 598 л.с., разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена отметкой в 200 км/ч. Кстати, батарея емкостью 97 кВт*ч обеспечивает запас хода в 550 км (естественно, при плюсовых температурах). Но в прошлом году китайские инженеры провели испытания разных электромобилей на морозоустойчивость, в которых машинам нужно было пройти максимальное расстояние при температуре -20 градусов. В этих тестах принимало участие более сорока моделей, и HiPhi X занял пятую строчку рейтинга – его пробег составил 53% от заявленных 550 км. При этом детище китайского стартапа показало результат, существенно превосходящий Tesla Model Y, Audi e-Tron и VW ID.4.

Естественно, он будет очень комфортабельным – потому что пневматическая подвеска должна идеально сглатывать любые дорожные неровности, плюс ко всему она позволяет адаптировать дорожный просвет к различным дорожным ситуациям. Естественно, создатели совершенно не предполагали, что владельцы будут поднимать кузов на максимальную высоту, чтобы пробраться через какие-то буераки, но в зависимости от покрытия и скорости искусственный интеллект сам выберет нужную величину дорожного просвета в диапазоне от 163 до 180 мм.



А еще проспекты обещают, что автомобиль, несмотря на большие габариты, обладает исключительной маневренностью, поскольку он не только полноприводный, но и полноуправляемый: задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов.

Но писать обо всем этом только по материалам проспектов, лишь слегка «пощупав» машину на выставке, как-то несерьезно, равно как и о множестве встроенных в нее функций. Ведь такой «гаджет на колесах» не может не быть оснащен множеством помощников, включая систему автоматической парковки AVP (Autonomous Valet Parking) четвёртого уровня автономии. Эта система позволяет владельцу оставить HiPhi X в любом месте на стоянке и уйти, а по возвращении нажать пару кнопок на экране смартфона, и кроссвэн, как послушная собачка, отработает команду «к ноге». Естественно, автомобиль умеет выполнять множество голосовых команд, поскольку в его электронных мозгах живет персонализированный голосовой помощник HiPhiGo, созданный в сотрудничестве с компанией Microsoft и настроенный на непрерывное обучение при общении с людьми и окружающей средой.

В общем, то, что ты видишь своими глазами, щупаешь руками и то, что читаешь в проспектах, позволяет с некоторым пониманием относиться к цене в 13 900 000 рублей. Конечно, на рынке есть еще более дорогие и престижные электромобили, тот же Mercedes EQS, но он слабее и разгоняется не так шустро. Есть более динамичные – например, Porsche Taycan или Tesla Model S, но они не так вместительны и комфортабельны. Но если бы я был саудовским принцем с парой сотен миллионов лишних нефтедолларов, то я обязательно пополнил бы свою коллекцию роскошных автомобилей таким кросс-вэном с буквой «фи» на капоте – хотя бы из-за прикольных задних дверей!