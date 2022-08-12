Китайский киберпанк: крутой и дорогой электроседан HiPhi Z готовится выйти на рынок

Молодая китайская компания Human Horizons со штаб-квартирой в Шанхае объявила приём предзаказов на высокотехнологичный электрический седан HiPhi Z с очень смелым дизайном.

Компанию Human Horizons основал в 2017 году китайский политик и предприниматель Дин Лей (он же Дэвид Дин), за плечами которого годы работы на руководящих должностях в совместных предприятиях Shanghai Volkswagen и SAIC-GM. HiPhi — это торговая марка компании Human Horizons, под которой она продаёт премиальные электромобили собственной разработки, нашпигованные самой современной электроникой, в том числе автопилотом собственной разработки.

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Дебютной моделью HiPhi стал большой трёхрядный кроссовер, обозначенной литерой Х, на рынок он вышел в мае прошлого года и к концу того же года разошёлся тиражом 4237 шт., став самой продаваемой моделью в сегменте «электричек» с розничной ценой выше 500 000 юаней (4,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), позади остались местный «краснознамённый» Hongqi E-HS9, локализованный Mercedes-Benz EQC и импортный Porsche Taycan. Цены на HiPhi Х сейчас находятся в диапазоне от 570 000 до 800 000 юаней (от 5,13 до 7,2 млн рублей).



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В начале июля марка HiPhi представила свою вторую модель — седан Z, а на этой неделе начат приём презаказов и объявлены предварительные цены — от 600 000 до 800 000 юаней (от 5,4 до 7,2 млн рублей). Если главной «фишкой» HiPhi Х являются двухсекционные задние двери, то HiPhi Z должен привлекать состоятельных клиентов своим футуристическим дизайном, «опережающим события на 20 лет», и 4066 интегрированными в кузов светодиодами, которые способны создать вокруг машины настоящее световое шоу с проекциями картинок на землю. Разумеется, у этой «цветомузыки» есть и полезные функции — например, отображение навигационных подсказок или уровня заряда батареи.



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Габаритная длина HiPhi Z — 5036 мм, ширина — 2018 мм, высота — 1439 мм и колесную базу 3150 мм. Замысловатая корма с активным спойлером слегка напоминает таковую у Polestar 5, тип кузова можно определить и как седан и как фастбек, так как чётко выраженного третьего объёма у машины нет. Задние двери открываются против основного хода, при этом наличествуют мощные центральные стойки, дающие кузову необходимую жёсткость.



В кузов встроены 34 различных устройства (в том числе один лидар и 13 камер), необходимых для работы автопилота третьего уровня, но в Китае третий и более высокие уровни пока не легализованы, так что умная электроника сможет лишь ассистировать водителю, а не заменить его.



HiPhi Z построен на той же платформе, что и кроссовер HiPhi Х: в базовое оснащение входит адаптивная пневмоподвеска, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Задняя подвеска снабжена рулевым механизмом, колёса могут откланяться в любую сторону на угол до 13,2 градуса.



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Силовая установка HiPhi Z состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), выдающих совокупно 672 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 120 кВт·ч, её полного заряда хватает на 705 км пробега по циклу CLTC. Снаряженная масса электромобиля — 2539 кг.



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В салоне HiPhi Z — четыре индивидуальный кресла, много интерактивных сенсорный панелей и всего один экран на передней панели, зато его положение можно настраивать — например, развернуть к водителю или сменить горизонтальную ориентацию на вертикальную. Роль щитка приборов выполняет проекционный экран. Аудиосистема Meridian состоит из 23 громкоговорителей.



О планах выйти за пределы китайского рынка компания Human Horizons пока ничего не сообщала, хотя, полагаем, это вопрос времени.

