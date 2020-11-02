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  • Hyundai Mistra со сменой поколений преобразилась не только снаружи: первые фото салона

Hyundai Mistra со сменой поколений преобразилась не только снаружи: первые фото салона

02.11.2020 349 0 0

Новый седан корейской марки, как ожидается, выйдет на рынок в следующем году. У модели головная оптика в стиле «второй» Креты, а вот интерьер уже ближе к «эксклюзивной» Сонате.

 

«Четырехдверка» Hyundai Mistra дебютировала в 2013-м, она создана специально для Китая, в местной гамме марки она занимает нишу между седанами Lafesta (еще один китайский эксклюзив) и Sonata. С 2014 по 2017 гг. модель пользовалась неплохим спросом – дилеры продавали по 130 000 – 150 000 машин ежегодно. Но результат 2018-го – уже 99 118 штук (-26%, хотя годом ранее модель обновили), а в 2019-м продажи рухнули более чем вдвое – до 42 509 единиц. И все же в Hyundai не собираются отказываться от Mistra, к премьере готовится сменивший имидж седан, который, скорее всего, будут позиционировать в качестве второй генерации, ведь перемен много.

Новая Hyundai Mistra
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Новая Hyundai Mistra
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Новая Hyundai Mistra
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Экстерьер новой Мистры раскрыли в конце сентября, тогда ее фото «слил» минпром КНР. У модели купеобразный кузов (кстати, существует версия, что это и не седан вовсе, а лифтбек, но доказательств пока нет) и двухэтажная головная оптика в стиле паркетника Hyundai ix25 нового поколения (так в Поднебесной зовется Крета), плюс несколько вариантов оформления радиаторной решетки. Корма – уже по мотивам Сонаты, вот только у Mistra соединяющая С-образные фонари полоска идет сверху. Длина выросла сразу на 70 мм до 4780 мм, ширина и высота, напротив, урезаны – теперь 1815 и 1460 мм соответственно (было 1820 и 1470 мм). Колесная база – прежние 2770 мм.

Новая Hyundai Mistra
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Новая Hyundai Mistra
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Новая Hyundai Mistra
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Снимки интерьера китайский сертификационный орган не опубликовал, однако недавно в салон новой Mistra удалось заглянуть фотошпионам, кадры оказались в распоряжении издания Autohome. Внутри модель тоже кардинально преобразилась: тут иные передняя панель и рулевое колесо, появилась виртуальная «приборка», которую, как и у местной Sonata, объединили с большим тачскрином мультимедийной системы, сенсорным сделали и блок управления «климатом», еще заменили центральный тоннель и селектор коробки.

Согласно документам министерства промышленности, на смену «турбочетверке» 1.6 мощностью 175 л.с. пришел турбомотор 1.5, который выдает 170 л.с. Кстати, последний движок есть и у китайской Сонаты. Также новую Mistra предложат с прежним базовым «атмосферником» 1.8 (143 л.с.). О коробках информации пока нет. Hyundai Sonata с полуторалитровым турбомотором имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, предыдущая Mistra с двигателем 1.8 доступна с шестиступенчатым «автоматом». Привод же в любом случае только передний.

Предыдущая Hyundai Mistra
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Предыдущая Hyundai Mistra
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Предыдущая Hyundai Mistra
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По предварительным данным, в Китае продажи новинки стартуют в начале 2021 года. А позже на рынок выйдет электрическая Mistra: такая модель получила 184-сильный электромотор, ей прочат «дальнобойность» в 400 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Вероятно, Мистра так и останется эксклюзивом для Поднебесной.

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