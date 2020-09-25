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  • Рестайлинг сделал Hyundai ix35 похожим на старый Tucson, а седан Mistra – на новую Крету

Рестайлинг сделал Hyundai ix35 похожим на старый Tucson, а седан Mistra – на новую Крету

25.09.2020 521 0 0

В Сети появились фотографии двух обновленных моделей Хёндэ. Обе заметно преобразились внешне, при этом паркетник предложат с прежними моторами, а вот у «четырехдверки» есть изменения в гамме, вдобавок она обзавелась электрической версией.

 

Седан Hyundai Mistra и кроссовер ix35 второго поколения сегодня продают только в Китае, там же и налажено производство – машины выпускает СП Beijing Hyundai. Минувший год обе модели закончили в глубоком «минусе», о чем мы уже рассказывали ранее (про Мистру – в мае, а про кросс – всего несколько дней назад). Тем не менее, отказываться от них компания не собирается: к дебюту готовятся преобразившиеся ix35 и Mistra, их снимки и основные характеристики «слило» министерство промышленности КНР. Начнем с паркетника.

Вообще, некоторые «поднебесные» СМИ надеялись на то, что в дизайне модернизированного ix35 будут прослеживаться черты последнего Туссана. Увы. Нет, мотивы есть, но не только-только представленного Hyundai Tucson, а модели предыдущей генерации: «тридцать пятый» получил фары схожей формы, которые теперь интегрированы в новую решетку. Еще заменили бамперы, а задние фонари сделали в виде единой широкой плашки, на которой вдобавок красуется надпись с названием марки. После рестайлинга длина ix35 выросла на 65 мм до 4500 мм, колесная база прежняя – 2640 мм. Фотографий интерьера пока нет.

Обновленный Hyundai ix35

Согласно документам минпрома, паркетник сохранил бензиновые «атмосферник»  2.0 (160 л.с.) и «турбочетверку» 1.4 (140 л.с.), коробки не указаны. Дореформенный Hyundai ix35 с двухлитровым мотором бывает с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», турбоверсия комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У актуального кросса с движком 2.0 есть полноприводная версия. Отметим, китайские медиа прочили паркетнику «турбочетверку» 1.5 от местной Сонаты.

Обновленный Hyundai ix35
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Обновленный Hyundai ix35
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Обновленный Hyundai ix35
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Седан Hyundai Mistra изменился еще сильнее, то есть вполне возможно, что такую «четырехдверку» будут позиционировать в качестве модели следующего поколения. Главная «фишка» — двухъярусная головная оптика, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в КНР зовется Creta): сверху расположены полоски дневных ходовых огней, ниже – блоки основных фар. На выбор предложат несколько вариантов радиаторной решетки. А вот корму оформили в стиле Сонаты, только у Мистры соединяющая С-образные фонари красная полоска идет сверху. Длина машины выросла сразу на 70 мм до 4780 мм, ширина и высота, напротив, урезаны – теперь 1815 и 1460 мм соответственно (было 1820 и 1470 мм). Колесная база – прежние 2770 мм. Салон тоже еще не засвечен.

Новая Hyundai Mistra и ее электроверсия
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Новая Hyundai Mistra и ее электроверсия
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Новая Hyundai Mistra и ее электроверсия
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Новая Hyundai Mistra и ее электроверсия
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Новая Hyundai Mistra и ее электроверсия
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В отличие от ix35, Мистре все же достался турбомотор от китайской Sonata: полуторалитровый движок выдает 170 л.с., на старшем седане он сочетается с 7DCT. Также в строю остался «атмосферник» 1.8, но его сделали чуть слабее (142 вместо 143 л.с.), на прежней модели он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». «Турбочетверка» 1.6 (175 л.с.), судя по всему, отправлена в отставку.

А еще Hyundai Mistra получила полностью электрическую версию. У такого седана иные бамперы и заглушка вместо решетки, и он на 35 мм длиннее «традиционной» модели. «Зеленая» Mistra оснащается 184-сильный электромотором, о батарее данных пока нет, как и о «дальнобойности».

Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Прежние Hyundai ix35 и Hyundai Mistra
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Кроссовер и седан с новым дизайном должны выйти на китайский рынок до конца текущего года. Завтра, 26 сентября, в Пекине откроется автосалон — не исключено, что там и представят такие модели. Ну или их прототипы. Скорее всего, «второй» ix35 и Mistra так и останутся эксклюзивом для КНР.

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