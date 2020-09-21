Грядущий рестайлинг Hyundai ix35: кроссу прочат дизайн по мотивам Tucson и мотор от Сонаты

Посвежевший паркетник корейской марки могут представить уже этой осенью. Ожидается, что модель не только изменится снаружи и внутри, но также обзаведется полуторалитровой «турбочетверкой».

Из глобальной гаммы Hyundai кроссовер с индексом ix35 уже давно вытеснила модель Tucson. Но не в Китае – там с 2017 года доступен «тридцать пятый» второго поколения. Кросс создан на базе предшественника, производство налажено на местном заводе СП Beijing Hyundai. В прошлом году ix35 возглавил рейтинг продаж марки в Поднебесной с результатом в почти 132 000 реализованных единиц. Однако по итогам января-августа 2020-го спрос просел более чем в два раза – до 37 592 штук (звание лидера Хёндэ в КНР вернул себе седан Elantra Lingdong). Реанимировать продажи, как водится, призван рестайлинг – по данным китайских СМИ, модернизированный Hyundai ix35 доберется до дилеров в ноябре.

Нынешний Hyundai ix35 для Китая. Длина – 4435 мм, колесная база – 2640 мм 1 / 2 Нынешний Hyundai ix35 для Китая. Длина – 4435 мм, колесная база – 2640 мм 2 / 2

Сама марка обновленный кросс официально пока не анонсировала, да и внятных шпионских фото еще нет. Тем не менее, местные профильные медиа считают, что в экстерьере ix35 будут прослеживаться черты только-только рассекреченного Tucson четвертой генерации. Кстати, в Китае Туссан тоже представлен, причем свежая модель, которая выйдет на локальный рынок в ближайшем будущем, там будет считаться уже пятым поколением. Дело в том, что «третий» Tucson в 2018-м пережил в КНР более масштабную модернизацию, нежели «мировой» SUV, поэтому Beijing Hyundai такой кроссовер позиционирует в качестве модели четвертой генерации. Впрочем, вернемся к ix35.



Внутри «тридцать пятый» тоже якобы преобразится. Вполне возможно, что кросс обзаведется виртуальной «приборкой» и новой мультимедийной системой с вертикальным тачскрином – такой планшет уже имеется у младшего кроссовера Hyundai ix25 (на остальных рынках эта модель известна как Creta).

Нынешний Hyundai ix35 для Китая 1 / 2 Нынешний Hyundai ix35 для Китая 2 / 2

Также ix35 прочат бензиновую «турбочетверку» 1.5 от китайской Sonata. На седане этот двигатель выдает 170 л.с., он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный Hyundai ix35 доступен с «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 (140 л.с.), первый мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй – с 7DCT. Полноприводным бывает кросс только с двухлитровым движком.



Цена актуального паркетника – от 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 344 000 рублей по текущему курсу.

Нынешний Hyundai ix35 для Китая

Между тем 26 сентября откроется Пекинский автосалон, так вот не исключено, что обновленный ix35 там засветят в виде концепта. Ну а еще одной премьерой Hyundai на грядущей выставке может стать минивэн Custo, который уже попадался в объективы камер фотошпионов.

