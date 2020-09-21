Новинки ×
  • Грядущий рестайлинг Hyundai ix35: кроссу прочат дизайн по мотивам Tucson и мотор от Сонаты

Грядущий рестайлинг Hyundai ix35: кроссу прочат дизайн по мотивам Tucson и мотор от Сонаты

21.09.2020 154 0 0

Посвежевший паркетник корейской марки могут представить уже этой осенью. Ожидается, что модель не только изменится снаружи и внутри, но также обзаведется полуторалитровой «турбочетверкой».

 

Из глобальной гаммы Hyundai кроссовер с индексом ix35 уже давно вытеснила модель Tucson. Но не в Китае – там с 2017 года доступен «тридцать пятый» второго поколения. Кросс создан на базе предшественника, производство налажено на местном заводе СП Beijing Hyundai. В прошлом году ix35 возглавил рейтинг продаж марки в Поднебесной с результатом в почти 132 000 реализованных единиц. Однако по итогам января-августа 2020-го спрос просел более чем в два раза – до 37 592 штук (звание лидера Хёндэ в КНР вернул себе седан Elantra Lingdong). Реанимировать продажи, как водится, призван рестайлинг – по данным китайских СМИ, модернизированный Hyundai ix35 доберется до дилеров в ноябре.

Нынешний Hyundai ix35 для Китая. Длина – 4435 мм, колесная база – 2640 мм
1 / 2
Нынешний Hyundai ix35 для Китая. Длина – 4435 мм, колесная база – 2640 мм
2 / 2

Сама марка обновленный кросс официально пока не анонсировала, да и внятных шпионских фото еще нет. Тем не менее, местные профильные медиа считают, что в экстерьере ix35 будут прослеживаться черты только-только рассекреченного Tucson четвертой генерации. Кстати, в Китае Туссан тоже представлен, причем свежая модель, которая выйдет на локальный рынок в ближайшем будущем, там будет считаться уже пятым поколением. Дело в том, что «третий» Tucson в 2018-м пережил в КНР более масштабную модернизацию, нежели «мировой» SUV, поэтому Beijing Hyundai такой кроссовер позиционирует в качестве модели четвертой генерации. Впрочем, вернемся к ix35.

Внутри «тридцать пятый» тоже якобы преобразится. Вполне возможно, что кросс обзаведется виртуальной «приборкой» и новой мультимедийной системой с вертикальным тачскрином – такой планшет уже имеется у младшего кроссовера Hyundai ix25 (на остальных рынках эта модель известна как Creta).

Нынешний Hyundai ix35 для Китая
1 / 2
Нынешний Hyundai ix35 для Китая
2 / 2

Также ix35 прочат бензиновую «турбочетверку» 1.5 от китайской Sonata. На седане этот двигатель выдает 170 л.с., он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный Hyundai ix35 доступен с «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 (140 л.с.), первый мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй – с 7DCT. Полноприводным бывает кросс только с двухлитровым движком.

Цена актуального паркетника – от 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 344 000 рублей по текущему курсу.

Нынешний Hyundai ix35 для Китая

Между тем 26 сентября откроется Пекинский автосалон, так вот не исключено, что обновленный ix35 там засветят в виде концепта. Ну а еще одной премьерой Hyundai на грядущей выставке может стать минивэн Custo, который уже попадался в объективы камер фотошпионов.

кроссовер Китай авторынок новинки Hyundai Hyundai ix35

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Обгон: как ПДД защищают обгоняющего, и почему им нельзя доверять Мы уже рассказывали о том, что такое обгон и чем он отличается от опережения, а также о том, где обгон разрешен и где запрещен. Сегодня же мы поговорим непосредственно о правилах выполнен... 313 0 3 21.09.2020
Статьи / История ЯАЗ, КрАЗ и двухтактные дизели: послевоенная тяжёлая автотехника для Советской армии С момента основания в 20-е годы Ярославский автозавод (ЯАЗ) так и не смог вылезти из трясины изготовления своих заранее архаичных грузовиков, но во время Великой Отечественной войны ему уда... 13705 0 6 20.09.2020
Статьи / История Её звали Carlota: история разработки и успеха бельгийской версии Lada Samara В мире давно существует практика выпуска модификаций автомобилей, созданных с учетом требований определённых рынков. К примеру, европейские машины для соответствия североамериканским нормам... 10078 0 24 19.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 81058 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 71230 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47708 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings