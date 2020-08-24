Минивэн Hyundai снова показался на фото: это Custo, и у него мотор от растянутого Santa Fe

На прошлой неделе в Сеть выложили сделанные в Китае снимки вэна Hyundai без какого-либо камуфляжа, папарацци также удалось заглянуть в салон новинки. Но вот корму тогда не сфотографировали. Зато она запечатлена на кадрах, оказавшихся в распоряжении «поднебесного» же издания Auto.163.com. Ранее местные СМИ предположили, что MPV поступит в продажу под именем Custo – такое название зарегистрировало СП Beijing Hyundai, которое и займется производством модели для КНР. И теперь мы видим тому подтверждение: соответствующий шильдик красуется на багажной двери.

Итак, у Hyundai Custo оказались необычные задние фонари: сверху они соединены между собой красной полоской (скорее всего, она светится), ниже имеется черная вставка с выложенным на ней хромированными буквами названием марки, а подпирают вставку дополнительные секции фонарей – все это создает эффект единой плашки. Что же касается передней части, то вэн получил внушительную радиаторную решетку с блестящими пластинами в стиле последнего седана Hyundai Grandeur.



Внутри – виртуальная «приборка» и вертикальный тачскрин мультимедийной системы, как у паркетника Hyundai ix25 второго поколения (так в Китае зовется модель, которая в других странах, включая и Россию, известна под именем Creta). Минивэну еще достались рулевое колесо в стиле новых Sonata и Elantra и двухэтажный центральный тоннель, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт. У машины на фото шестиместный салон. При этом ожидается, что в Поднебесной MPV также предложат в семиместном исполнении.



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На пятой двери над именем модели размещен еще один шильдик – 380T. Такой есть и у местного растянутого кроссовера Hyundai Santa Fe, то есть двигатель вэну, очевидно, достался от этого паркетника. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 T-GDI, которая выдает 240 л.с. и 353 Нм. В Китае Санта доступен только с восьмиступенчатым «автоматом», не исключено, что та же коробка и у Custo. Привод же у минивэна наверняка лишь передний.



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В Поднебесной Hyundai Custo должны представить до конца текущего года, вполне возможно, что премьера пройдет в рамках Пекинского автосалона, который откроется 26 сентября. Тестовые прототипы также ловили в Корее, но есть риск, что минивэн будет китайским «эксклюзивом» — на родине марки могли просто проводить испытания.

