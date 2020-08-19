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  • Новый минивэн Hyundai сбросил камуфляж. Внутри – огромный планшет, как у «другой» Креты

Новый минивэн Hyundai сбросил камуфляж. Внутри – огромный планшет, как у «другой» Креты

19.08.2020 1488 0 0

Фотошпионы подловили новинку корейской марки без какой-либо маскировки – удалось даже заглянуть в салон. Официальная премьера MPV может пройти в сентябре.

 

Замаскированные тестовые прототипы вэна Hyundai уже не раз попадались фотошпионам – как в Корее, так и в Поднебесной. Ранее выдвигалась версия, что, мол, этот автомобиль станет преемником однообъемника H-1 (он же Starex или Grand Starex). Однако затем в Сеть выложили снимки другой закамуфлированной машины, более крупной, и именно ее можно считать наследницей нынешнего H-1. А вэн, пойманный прежде, судя по всему, будут позиционировать в качестве совершенно новой модели. Свежие снимки MPV поменьше – уже лишенного маскировки – снова сделаны в Китае, их обнаружило в местной соцсети Weibo издание Autohome.

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Китайцы пишут, что новинка могла получить имя Custo – такое название ранее было зарегистрировано в КНР совместным предприятием Beijing Hyundai, которое, видимо, и отвечает за производство модели для этого рынка. У вэна огромная радиаторная решетка с блестящими пластинами в стиле последнего седана Hyundai Grandeur, зеркала крепятся к дверям на отдельных ножках, задние двери – сдвижные. Фары – разумеется, светодиодные. Корму сфотографировать не удалось. Вполне возможно, что фонари объединены между собой светящейся плашкой.

Главная «фишка» внутри – вертикальный тачскрин мультимедийной системы. Кстати, подобный планшет есть и у паркетника Hyundai ix25 второго поколения – так в Китае зовется модель, которая в других странах, включая и Россию, известна как Creta. Минивэну еще достались рулевое колесо в стиле новых Sonata и Elantra и виртуальная «приборка», а вместо традиционного рычага коробки вроде бы кнопочным пульт. Ожидается, что в Поднебесной MPV предложат в шести- и семиместном исполнениях.

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О «начинке» информации пока нет. Не исключено, что ближайшим родственником минивэна Hyundai является только что представленный «четвертый» Kia Carnival. То есть в том случае, если MPV Хёндэ станет глобальным, то моторную гамму он вполне мог разделить с Карнавалом. В линейку последнего входят бензиновые «атмосферники» V6 3.5 GDI (294 л.с., 355 Нм) и V6 3.5 MPI (272 л.с., 332 Нм), дизель 2.2 (202 л.с., 441 Нм), все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Правда, далеко не факт, что вэн Hyundai выберется за пределы КНР (в Корее могли просто проводить испытания), а там у модели может оказаться своя моторная гамма.

В Китае новинку Хёндэ должны представить до конца текущего года, возможно, ее привезут на Пекинский автосалон, который откроется в сентябре.

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