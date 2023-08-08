Hyundai Solaris нового поколения: представлен глобальный седан

Для «мировой» четырехдверки пока заявлен только бензиновый атмосферник, тогда как на производственной родине модель также можно приобрести с турбомотором.

Если бы этот седан добрался до России, то его бы позиционировали в качестве Hyundai Solaris третьей генерации. Увы, после начала всем известных событий нам преобразившаяся четырехдверка по официальным каналам уже не светит, но в других странах смена поколения идет по плану. Мировую премьеру новинка Хёндэ справила в марте этого года в Индии, там седан, напомним, зовется Verna. А теперь раскрыта леворульная глобальная версия – уже под именем Accent: такая модель пока анонсирована лишь в Саудовской Аравии, однако позже она появится и в других странах Ближнего Востока, а также в Латинской Америке и во Вьетнаме. К слову, «мировой» Акцент будут поставлять с индийского завода, который превратился в основную производственную площадку для модели (Солярисы делали на петербургском предприятии).

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Внешне глобальная четырехдверка практически дословно повторила Верну, разве что на корме красуется надпись Accent. Особенности дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика (верхняя диодная полоска, выполняющая роль ДХО, состоит из трех секций), множество «острых» линий, покатая крыша и «клыкастые» задние фонари, которые вдобавок объединены светящейся плашкой.



По габаритам новый Акцент тоже совпадает с индийской Verna: длина – 4535 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры российского почившего Hyundai Solaris: 4405/1729/1469 мм, расстояние между осями – 2600 мм.



Интерьер почти такой же, как у модели для Индии, разве что в Саудовской Аравии для Hyundai Accent заявлен лишь 8-дюймовый экран мультимедиа-системы, тогда как для Verna еще предусмотрен тачскрин на 10,25 дюйма. В список оборудования ближневосточного варианта также могут входить: цифровая приборка, кондиционер или климат-контроль, вентиляция передних сидений, люк в крыше, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



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Как и в Индии, на Ближнем Востоке седан предложат с четырехцилиндровым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором IVT. А вот бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с.) Акценту не досталась – по крайней мере, в Саудовской Аравии. Любопытно, что на странице нового Hyundai Accent еще «висит» полуторалитровый дизель 1.5 (115 л.с.), но, скорее всего, его просто забыли убрать после обновления сайта, ведь даже индийская Верна со сменой поколений лишилась двигателя на «тяжелом» топливе (в брошюре, посвященной свежему Акценту, дизеля нет).

«Живые» продажи новой четырехдверки Hyundai стартуют в Саудовской Аравии в ближайшее время. В России же следующий Solaris/Accent ждет лишь параллельное будущее.