В скором времени корейская компания представит новую генерацию своего популярного кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, составили своё представление о том, как будет выглядеть новинка.

Tucson нынешнего (третьего по счёту) поколения производится с 2015 года, а в 2018-м модель пережила рестайлинг. В настоящее же время проходят дорожные испытания совершенно нового автомобиля, и в октябре прошлого года мы уже делали его рендеры, однако это было ещё до премьеры концепта Hyundai Vision T, который показали в конце года на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новый Tucson по дизайну будет во многом перекликаться с этим концептом. Спереди автомобиль получит широкую решётку радиатора с оригинальной отделкой, объединённую с узкими фарами. Как и на других новых кроссоверах Hyundai, передняя светотехника здесь будет «двухэтажной». Капот сделают более рельефным за счёт новых выштамповок.

Самое интересное в дизайне нового Tucson – сложная гранёная форма боковин, аналогичная прошлогоднему концепту. В этом плане корейский паркетник может напомнить кроссовер Lamborghini Urus, имеющий схожие выштамповки в районе задних дверей и крыльев. Форма бокового остекления практически не изменится, но появится молдинг в районе задних стоек, визуально отделяющий крышу от кузова. Ещё одна характерная особенность нового Tucson – оригинальные задние фонари, объединённые узкой светодиодной полосой. Их графика пока неизвестна, мы же сделали вариант в стиле концепта Vision T.

Ожидается, что кроссовер получит четырёхцилиндровый бензиновый мотор Theta3 объёмом 2,5 литра, который также устанавливается на новые Hyundai Sonata и Kia K5 (на которой он развивает 194 л.с. с российской спецификации). В базе кроссовер будет переднеприводным, более дорогие модификации получат полноприводную трансмиссию. Скорее всего, в будущем появится и «заряженная» версия с приставкой N.

Премьера нового Hyundai Tucson ожидается в течение этого года.

Нынешний рестайлинговый Hyundai Tucson 1 / 2 Нынешний рестайлинговый Hyundai Tucson 2 / 2

Сегодня в России нынешнюю модель можно приобрести за 1 584 000 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Полноприводный вариант с этим же мотором и «автоматом» оценивается минимум в 1 799 000 рублей. Самый же мощный Tucson оснащён 185-сильным дизелем 2.0 CRDi и в базовой версии оценивается в 1 969 000 руб.

Напомним, ранее был представлен новый Hyundai Santa Fe с пакетом N Performance.