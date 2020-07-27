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Всё злее и злее: представлен Hyundai Santa Fe с пакетом N Performance

27.07.2020 771 1 0

Компания Hyundai анонсировала комплект деталей N Performance для обновлённого кроссовера Santa Fe, благодаря которым автомобиль выглядит спортивнее и богаче.

 

Тюнинг корейских автомобилей становится всё более популярным, и было бы странно, если бы компания Hyundai не попыталась на этом заработать. В её линейке уже есть полноценные N-спорткары с мощными двигателями и доработанными шасси, псевдоспортивные модели N Line с эффектным декором и стандартной техникой, а детали N Performance Parts адресованы тем, кто хочет улучшить стоковую машину. Раньше таким желающим приходили на помощь всевозможные частные ателье, теперь новые детали предлагает сама Hyundai, и заводской тюнинг, разумеется, никак не повлияет на гарантию.

Обновлённый и сменивший недавно платформу среднеразмерный паркетник Santa Fe — хороший объект для «улучшайзинга»: новый бензиновый тубомотор 2.5 T-GDi Smartstream в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями обещает впечатляющую динамику, и более агрессивная внешность в сочетании с таким силовым агрегатом воспринимается вполне естественно. Вдобавок новая стоковая фальшрадиатораная решётка Santa Fe, напоминающая тёрку для сыра, стала объектом для критики со стороны любителей марки Hyundai — мол, давайте другую. С пакетом N Performance кроссовер получил-таки новую решётку: на смену тёрке пришли массивные вертикальные прутья с бронзовыми вставками.

Бронзовые акценты есть также в 21-дюймовых колёсных дисках и видоизменённых бамперах, а задний бампер вдобавок щеголяет сдвоенными выхлопными патрубками и карбоновыми псевдодиффузором. В комплект также входят визуально расширяющие кузов накладки на колёсные арки и пороги, фигурный спойлер на багажной двери, карбоновые вставки в капоте и карбоновые корпуса наружных зеркал. В салоне — обитые алькантарой спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и карбоновыми задниками, к которым прикручены индивидуальные мониторы для пассажиров второго ряда. Углепластик и алькантара используются также в отделке руля, передней панели и дверных картах, но разглядеть подробности на имеющихся фотографиях невозможно.

Интрига есть и по части «железа»: между спицами колёсных дисков можно разглядеть мощные тормозные суппорты красного цвета, в такой же цвет выкрашены пружины подвески, то есть можно ожидать, что шасси прошло некую доработку, и с новыми деталями Santa Fe едет интереснее.

Пока что N-Performance Package анонсирован только для южнокорейского рынка, в продажу он поступит до конца текущего года, но есть большая вероятность, что заводской тюнинг доберётся и до других стран, в том числе России, хотя пока что до нас не добрался даже объект-носитель, то есть сам обновлённый Santa Fe.

В этом году в нашей стране точно дебютирует флагманский кроссовер Hyundai по имени Palisade. Для него, скорее всего, тоже со временем будет предложен N-Performance Package, ведь шуточный первоапрельский Palisade N вызвал большой ажиотаж в Сети — публика потребовала непременно выпустить спортивную версию кроссовера.

кроссовер тюнинг новинки Hyundai Hyundai Santa Fe

 

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1 комментарий
27.07.2020 19:01
RFR 17

Вот это уродец, косоглазые совсем укурились с дизайном, кто же это будет брать то...

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