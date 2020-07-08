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  • «Подогретая» Hyundai Elantra нового поколения: те же 204 л.с., но дизайн теперь свой

«Подогретая» Hyundai Elantra нового поколения: те же 204 л.с., но дизайн теперь свой

08.07.2020 467 0 0

Компания Хёндэ раскрыла облик «оспортивленного» седана Elantra N Line. Первым рынком для такой версии станет родная Корея, там продажи стартуют уже в текущем месяце.

 

«Четырехдверка» Hyundai Elantra нового, седьмого по счету поколения дебютировала в марте (заводской индекс – CN7). Пока модель доступна только на корейском рынке, где она зовется Avante. На родине продажи начались в апреле, и, согласно отчету Hyundai, стартовала она неплохо: за два месяца (результат июня еще не внесен) реализовано 16 416 седанов новой генерации, тогда как предыдущая модель (с индексом AD) в апреле-мае 2019-го разошлась тиражом в 10 526 экземпляров. А скоро к стандартной «четырехдверке» на домашнем рынке присоединится «оспортивленная» версия N Line. Напомним, «подогретый» вариант есть и у прежней Avante/Elantra, но он носит имя Sport. Модификацию N Line в камуфляже засветили еще весной, теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения.

Если предыдущая Elantra Sport от базового седана внешне отличалась незначительно, то у новой «подогретой» версии свой дизайн. Так, заменили не только радиаторную решетку, но и бамперы (в переднем появились воздухозаборники с декором в виде стрел, в заднем – диффузор), на крышке багажника есть небольшой спойлер. Кроме того, у Elantra N Line сдвоенные патрубки выхлопной системы. Машина «стоит» на 18-дюймовых оригинальных дисках.

Салон еще не показали. Впрочем, внутри, скорее всего, установили кресла с более развитой боковой поддержкой, плюс красный декор.

Глобальный офис Hyundai о технике умолчал, зато о моторе рассказали в корейском подразделении марки: как и предыдущая версия Sport, новая Elantra/Avante N Line оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. В Корее новинка все так же будет доступна с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (с подрулевыми лепестками переключения передач). У N Line задняя многорычажная подвеска (как и у гибридной «четырехдверки» новой генерации), привод — только передний.

Динамические характеристики пока не раскрыты. Прежний седан Hyundai Elantra Sport с «механикой» разгоняется до «сотни» за 8 секунд, с 7DCT – за 7,7 секунды.

Стандартная «четырехдверка» нового поколения на домашнем рынке представлена с «атмосферником» 1.6 MPI (123 л.с.) семейства Smartstream и газовым мотором 1.6 LPI (120 л.с.). Первый двигатель комплектуется 6МКП или вариатором, второму положен шестиступенчатый «автомат». В Штатах для новой Elantra заявлены работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатор. Также американцам будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем 1.6 GDI (тоже работает по циклу Аткинсона), с встроенным в шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями электромотором и установленной под задними сиденьями батареей емкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с.

В Корее продажи Avante N Line должны начаться уже в этом месяце. До других стран «подогретый» седан, вероятно, доберется в конце этого – начале следующего года.

Обычный седан Hyundai Avante нового поколения для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Обычный седан Hyundai Avante нового поколения для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Обычный седан Hyundai Avante нового поколения для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Обычную новую Элантру будут продавать и в России (хотя ранее в местном офисе Hyundai говорили обратное), у нас седан должен появиться в 2020-м. О российских перспективах версии N Line информации пока нет (вариант Sport у нас не был представлен).

Между тем, по неофициальным данным, позже новая Elantra/Avante может обзавестись полноценной спортивной модификацией N. В этом случае седан, вероятно, оснастят бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (250 или 275 л.с.), знакомой по остальным моделям N-серии: «злые» версии сегодня имеются у хэтчбека и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster.

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