Когда собственная модель продаётся хуже: Toyota снова позаимствовала компакт у Mazda
Предназначенный для США прежний пятидверный Yaris (он носит приставку Liftback, хотя это хэтч) практически не отличается от модели, доступной в Европе. Но если в Старом свете компакт в прошлом году обрел почти 216 000 владельцев (+8,7%), то в Штатах в 2018-м выбор на нем остановили всего 1940 клиентов – на 77,6% меньше, чем годом ранее. Предполагалось, что Тойота последует примеру Ford и GM, которые отказываются от небольших «легковушек» в пользу кроссоверов. Однако японская компания решила сохранить модель в американской гамме – представлен «совершенно новый» Yaris Hatchback. Правда, к «истинному» Ярису этот автомобиль отношения не имеет: под таким именем в США будут продавать слегка перелицованный компакт Mazda 2.
Напомним, в Штатах в линейке Toyota уже есть клон «двойки» Мазды, но в четырехдверном кузове (седан имеется и у Mazda), — просто Yaris. Седан вывели на американский рынок еще в 2015-м, причем под молодежным брендом Scion, принадлежащим Toyota. Непосредственно в Тойоту «четырехдверка» перевоплотилась в 2016-м после ликвидации Scion. Седан Toyota Yaris также теряет покупателей, но он все равно гораздо популярнее Yaris Liftback: в 2018-м четырехдверная модель разошлась тиражом в 25 269 экземпляров (-29%). А вот Mazda 2 в Штатах не продают.
Как и седан Yaris, хэтчбек отличается от донорской Мазды оформлением передней части: у Тойоты другие бампер, радиаторная решетка и фары. На корме поменяли лишь эмблему да шильдики, салон тоже полностью перекочевал с «двойки». Кстати, у прежнего Яриса еще есть трехдверная модификация, но новый Yaris Hatchback, как и Mazda 2, доступен только в пятидверном варианте.
Двигатель новинке Toyota также достался от «двойки» — это бензиновый «атмосферник» 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 л.с. Таким же мотором оснащается и седан Yaris, вот только если «четырехдверку» можно купить как с 6МКП, так и с 6АКП, то хэтчбек предложат только с «автоматом».
У Toyota Yaris Hatchback две комплектации, обеим положены мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, система автоматического торможения. В топовой версии имеются «кожаный» салон, климат-контроль (вместо кондиционера в базовой) и светодиодные фары.
Публичная премьера хэтчбека пройдет на Нью-Йоркском автосалоне, который откроется в середине апреля. В продажу модель поступит летом, цена пока не объявлена. Предыдущий Yaris Liftback стоит от 15 635 долларов (около 1 024 000 рублей по актуальному курсу), седан – от 15 450 долларов (примерно 1 012 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.
Выпускать Toyota Yaris Hatchback будут на заводе Mazda в Мексике, там же производят и четырехдверную версию («истинный» Ярис для Европы собирают во Франции). Скорее всего, за пределы американского рынка такой хэтч Toyota не выберется, по крайней мере, перелицованный Ярис-седан продают только там.
Между тем ранее стало известно о том, что Тойота будет выпускать под собственным брендом еще и модели Suzuki, но в США эти машины продавать не планируют.
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