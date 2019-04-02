Когда собственная модель продаётся хуже: Toyota снова позаимствовала компакт у Mazda

Когда собственная модель продаётся хуже: Toyota снова позаимствовала компакт у Mazda

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Американское подразделение Тойоты раскрыло «совершенно новый» хэтчбек Yaris. Под этим именем скрывается модернизированная «пятидверка» Mazda 2.
 

Предназначенный для США прежний пятидверный Yaris (он носит приставку Liftback, хотя это хэтч) практически не отличается от модели, доступной в Европе. Но если в Старом свете компакт в прошлом году обрел почти 216 000 владельцев (+8,7%), то в Штатах в 2018-м выбор на нем остановили всего 1940 клиентов – на 77,6% меньше, чем годом ранее. Предполагалось, что Тойота последует примеру Ford и GM, которые отказываются от небольших «легковушек» в пользу кроссоверов. Однако японская компания решила сохранить модель в американской гамме – представлен «совершенно новый» Yaris Hatchback. Правда, к «истинному» Ярису этот автомобиль отношения не имеет: под таким именем в США будут продавать слегка перелицованный компакт Mazda 2.

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Toyota Yaris Hatchback
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Toyota Yaris Hatchback

Напомним, в Штатах в линейке Toyota уже есть клон «двойки» Мазды, но в четырехдверном кузове (седан имеется и у Mazda), — просто Yaris. Седан вывели на американский рынок еще в 2015-м, причем под молодежным брендом Scion, принадлежащим Toyota. Непосредственно в Тойоту «четырехдверка» перевоплотилась в 2016-м после ликвидации Scion. Седан Toyota Yaris также теряет покупателей, но он все равно гораздо популярнее Yaris Liftback: в 2018-м четырехдверная модель разошлась тиражом в 25 269 экземпляров (-29%). А вот Mazda 2 в Штатах не продают.

Toyota Yaris Hatchback

Toyota Yaris Hatchback

Как и седан Yaris, хэтчбек отличается от донорской Мазды оформлением передней части: у Тойоты другие бампер, радиаторная решетка и фары. На корме поменяли лишь эмблему да шильдики, салон тоже полностью перекочевал с «двойки». Кстати, у прежнего Яриса еще есть трехдверная модификация, но новый Yaris Hatchback, как и Mazda 2, доступен только в пятидверном варианте.

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Toyota Yaris Hatchback
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Toyota Yaris Hatchback
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Toyota Yaris Hatchback

Двигатель новинке Toyota также достался от «двойки» — это бензиновый «атмосферник» 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 л.с. Таким же мотором оснащается и седан Yaris, вот только если «четырехдверку» можно купить как с 6МКП, так и с 6АКП, то хэтчбек предложат только с «автоматом».

У Toyota Yaris Hatchback две комплектации, обеим положены мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, система автоматического торможения. В топовой версии имеются «кожаный» салон, климат-контроль (вместо кондиционера в базовой) и светодиодные фары.

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Toyota Yaris Liftback, модель еще есть в продаже, но ее поставки в Штаты прекращены
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Toyota Yaris Liftback, модель еще есть в продаже, но ее поставки в Штаты прекращены
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Toyota Yaris Liftback, модель еще есть в продаже, но ее поставки в Штаты прекращены

Публичная премьера хэтчбека пройдет на Нью-Йоркском автосалоне, который откроется в середине апреля. В продажу модель поступит летом, цена пока не объявлена. Предыдущий Yaris Liftback стоит от 15 635 долларов (около 1 024 000 рублей по актуальному курсу), седан – от 15 450 долларов (примерно 1 012 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.

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Седан Toyota Yaris
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Седан Toyota Yaris
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Седан Toyota Yaris
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Mazda 2
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Mazda 2
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Mazda 2

Выпускать Toyota Yaris Hatchback будут на заводе Mazda в Мексике, там же производят и четырехдверную версию («истинный» Ярис для Европы собирают во Франции). Скорее всего, за пределы американского рынка такой хэтч Toyota не выберется, по крайней мере, перелицованный Ярис-седан продают только там.

Между тем ранее стало известно о том, что Тойота будет выпускать под собственным брендом еще и модели Suzuki, но в США эти машины продавать не планируют.

 

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