noads ×
  • Комфорт и качество: новый торгово-сервисный центр Tyre&Service открыт в Краснодарском крае

Комфорт и качество: новый торгово-сервисный центр Tyre&Service открыт в Краснодарском крае

22.12.2023 52 0 0

Очередной центр розничной сети появился в станице Каневская. Компания гарантирует высокое качество продукции, а также предоставляемых сервисных услуг.

Компания «Росшина» является официальным авторизованным представителем  партнёрской розничной сети Tyre&Service грузового формата. Вчера в Краснодарском крае открылся новый торгово-сервисный центр этой сети. Он расположен по адресу: Каневской район, станица Каневская, улица Широка, 236 А.

Tyre&Service представляет собой сеть имеющих единые стандарты и требования профессиональных специализированных центров предприятия KAMA TYRES. Здесь покупатели могут напрямую от производителя приобрести легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные и специальные шины брендов Viatti, Kама Pro и Kама. Помимо этого, клиентам предлагается воспользоваться широким спектром сопутствующих услуг.

Во всех центрах работают высококвалифицированные сотрудники, которые смогут оперативно провести диагностику транспортного средства и предложат варианты решения вопросов клиентов. В списке предоставляемых услуг числятся: легковой, легкогрузовой и грузовой шиномонтаж; ремонт шин любой сложности; нарезка и восстановление цельнометаллокордных шин; утилизация шин, а также иной мелкосрочный ремонт автотранспорта.

Официальный авторизованный представитель – компания «Росшина» – работает на рынке специальных, грузовых, индустриальных и крупногабаритных шин и дисков с 1995 года. Персонал с многолетним опытом работы в этой отрасли поможет каждому клиенту подобрать лучшее решение при выборе грузовых шин и дисков.

На складах компании в России (сейчас насчитывается 45 подразделений по стране) есть все основные размеры и модели шин. В Росшине гарантируют высокое качество материалов и изготовления продукции, а также предлагают варианты самовывоза заказа или доставки, причём от одной шины. Клиентам предоставляется также возможность отсрочки оплаты. 

Реклама. ООО «РОСШИНА-ИНВЕСТ». erid:  LdtCKKKZJ

шины и диски

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Офицер Армандо Спатафора и Ferrari 250 GTE ’62: картинка с киноэкранов на улицах Рима Красная Alfa Romeo 2500 со скрипом резины вылетает из-за угла и на запредельной для узких улочек итальянской столицы скорости уносится прочь. Следом с надрывным воем мотора, озаряя стены спя... 109 0 0 22.12.2023
Статьи / Авто и технологии Пожиже или погуще: можно ли отклоняться от вязкости масла, рекомендованной производителем Некоторые автовладельцы панически боятся отступить от руководства по эксплуатации своей машины и залить в её мотор масло другой вязкости. Другие поступают противоположным образом: льют то, ч... 1233 3 0 21.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Сложный путь экономии: ошибки, которые совершают при самостоятельном обслуживании машины Не открою большой тайны, если скажу, что содержать автомобиль становится всё дороже и дороже. Вроде бы совсем уж страшного дефицита запчастей нет, но их стоимость всё-таки заметно выросла, а... 1661 2 1 19.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21104 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12897 26 333 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 6911 13 3 21.11.2023
Change privacy settings