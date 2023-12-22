Очередной центр розничной сети появился в станице Каневская. Компания гарантирует высокое качество продукции, а также предоставляемых сервисных услуг.

Компания «Росшина» является официальным авторизованным представителем партнёрской розничной сети Tyre&Service грузового формата. Вчера в Краснодарском крае открылся новый торгово-сервисный центр этой сети. Он расположен по адресу: Каневской район, станица Каневская, улица Широка, 236 А.

Tyre&Service представляет собой сеть имеющих единые стандарты и требования профессиональных специализированных центров предприятия KAMA TYRES. Здесь покупатели могут напрямую от производителя приобрести легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные и специальные шины брендов Viatti, Kама Pro и Kама. Помимо этого, клиентам предлагается воспользоваться широким спектром сопутствующих услуг.

Во всех центрах работают высококвалифицированные сотрудники, которые смогут оперативно провести диагностику транспортного средства и предложат варианты решения вопросов клиентов. В списке предоставляемых услуг числятся: легковой, легкогрузовой и грузовой шиномонтаж; ремонт шин любой сложности; нарезка и восстановление цельнометаллокордных шин; утилизация шин, а также иной мелкосрочный ремонт автотранспорта.

Официальный авторизованный представитель – компания «Росшина» – работает на рынке специальных, грузовых, индустриальных и крупногабаритных шин и дисков с 1995 года. Персонал с многолетним опытом работы в этой отрасли поможет каждому клиенту подобрать лучшее решение при выборе грузовых шин и дисков.

На складах компании в России (сейчас насчитывается 45 подразделений по стране) есть все основные размеры и модели шин. В Росшине гарантируют высокое качество материалов и изготовления продукции, а также предлагают варианты самовывоза заказа или доставки, причём от одной шины. Клиентам предоставляется также возможность отсрочки оплаты.

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