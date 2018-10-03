Депутаты обсудили поправки к закону о транспортном налоге: изменения могут коснуться автовладельцев, проживающих в Ленинградской области.

Льготы по транспортному налогу могут предложить собственникам транспортных средств, переведённых на газомоторное топливо, и многодетным семьям, владеющим автомобилями с двигателями мощностью от 150 до 200 л.с. Два соответствующих законопроекта недавно поступили в парламент Ленобласти.

Депутаты рассмотрели поправки в закон, которые касаются льгот по уплате транспортного налога для машин, работающих на газомоторном топливе. Их ранее предложило правительство, документ представил заместитель губернатора Ленобласти по финансам Роман Марков. Предложение заключается в том, чтобы сократить для владельцев таких ТС размер транспортного налога на 50%.

Новости / Авто и бизнес Владельцев электромобилей хотят освободить от транспортного налога на шесть лет Соответствующий законопроект внесён в Госдуму РФ: текст размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. С ним выступили депутаты от фракции ЛДПР. Предлагается на шесть лет освободить владельцев...

739 0 0 11.05.2018

Депутаты в целом оказались не против идеи, однако решили, что нужно отдельно проработать несколько моментов: во-первых, уточнить, как это отразится на индивидуальных предпринимателях, ведь именно они больше всех заинтересованы в использовании природного газа, как топлива.

Во-вторых, подумать о том, что перевод машины на газ по-прежнему позволяет владельцам пользоваться бензином. Правда не совсем ясно, зачем тратиться на установку ГБО, чтобы потом продолжать покупать более дорогое горючее. И в-третьих, депутаты выразили сомнение, что в Ленобласти есть необходимое для увеличения такого транспорта количество газовых заправок (а ведь именно на это в конечном счёте и направлен законопроект).

В ходе доработки в документе укажут количество получателей льготы: кроме физлиц добавят индивидуальных предпринимателей; ограничат срок нововведения (до 5 лет); а также обозначат, как именно можно стать получателем льготы. Предположительно, в этом помогут изменения в ПТС, которые будут вноситься в ГИБДД после переоборудования машины.

Другой, пожалуй, вызывающий ещё больше вопросов законопроект касается предоставления льгот на уплату транспортного налога многодетным семьям, в чьей собственности находится автомобиль с мотором мощностью от 150 до 200 л.с. Его разработала Валерия Коваленко, депутат от партии «Справедливая Россия».

Автор инициативы пояснила, что многодетные семьи, а также другие льготники сейчас платят повышенный транспортный налог наряду с остальными владельцами машин с двигателями с отдачей свыше 150 л.с. По мнению Валерии Коваленко, они должны иметь возможность пользоваться положенной им льготой и платить только за те лошадиные силы, которых больше положенной нормы.

Однако при этом двигатели машин льготников, по её мнению, не должны выдавать больше 200 л.с., так как такие автомобили, пояснила она, считаются предметами роскоши. Напомним, по мнению Минпромторга, предметами роскоши являются машины, чья стоимость превышает 3 000 000 рублей.

Депутаты Ленобласти отклонили эту инициативу, так как в законопроекте не было указано примерное количество тех, для кого будет актуальна эта льгота.