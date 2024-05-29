Кроссовер Audi Q6 e-tron Performance: почему-то не самый мощный, а самый дешёвый

Мировая премьера серийного глобального электрокросса Audi Q6 e-tron на общей с новым Porsche Macan платформе PPE состоялась в марте этого года. Паркетник Audi дебютировал с двухмоторным полным приводом – такие машины имеют традиционное обозначение quattro. В Старом Свете заказы на полноприводный SUV начали принимать сразу же после презентации. А теперь европейцам доступен и базовый заднеприводный кроссовер. Любопытно, что самой дешевой версии присвоено название Performance, хотя обычно его используют для мощных топовых исполнений.

Базовый Audi Q6 e-tron Performance для Европы 1 / 2 Базовый Audi Q6 e-tron Performance для Европы 2 / 2

Как бы то ни было, на задней оси Audi Q6 e-tron Performance установлен электромотор, который в режиме launch control способен выдавать 326 л.с. (номинальная мощность – 306 л.с.). Суммарная отдача полноприводного Q6 e-tron – 387 л.с., версии SQ6 e-tron quattro – 489 л.с. (в режиме launch control – 517 л.с.). Батарея едина для всех модификаций – емкостью 100 кВт*ч.



Базовый Audi Q6 e-tron Performance для Европы

Первую «сотню» заднеприводный Audi Q6 e-tron Performance все в том же режиме launch control наберет за 6,6 секунды (без его активации – за 6,7 секунды). Максимальная скорость – 210 км/ч. Двухмоторный Audi Q6 e-tron quattro разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, SQ6 e-tron это упражнение проделает за 4,3 или 4,4 секунды (с launch control и без него). «Максималка» этих паркетников – 210 и 230 км/ч соответственно. Максимальная паспортная дальнобойность базового электрокроссовера – 641 км по циклу WLTP. Полноприводный Q6 e-tron может проехать 625 км, а «заряженный» SQ6 e-tron quattro – 598 км.



Базовый Audi Q6 e-tron Performance для Европы 1 / 2 Базовый Audi Q6 e-tron Performance для Европы 2 / 2

В Германии цена Audi Q6 e-tron Performance начинается с отметки в 68 800 евро (около 6,7 млн рублей по текущему курсу). Двухмоторные Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron quattro стоят от 74 700 и от 93 800 евро (7,2 млн и 9 млн рублей).



Полноприводный Audi Q6 e-tron quattro для Европы 1 / 2 Полноприводный Audi Q6 e-tron quattro для Европы 2 / 2

«Живые» продажи стартуют в Европе в третьем квартале. А в начале следующего года Audi Q6 e-tron выйдет на китайский рынок: там предложат удлиненный вариант с приставкой L и другой техникой.

