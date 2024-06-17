Кроссовер Avatr 07 от Changan готовится к презентации: рассекречен салон

Бренд Avatr стал результатом партнёрства Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Напомним, роль первенца сыграл электрический кроссовер Avatr 11, который появился на поднебесном рынке в 2022-м. Годом позже линейка была расширена за счёт полностью «зелёного» седана Avatr 12. В начале прошлого месяца была анонсирована новая модель, однако прототип, которому китайцы прочили имя Avatr 15, был в камуфляже. Через несколько дней кроссовер избавился от маскировки и получил официальное название – Avatr 07.

На фото: Avatr 07 1 / 3 На фото: Avatr 07 2 / 3 На фото: Avatr 07 3 / 3

Фирменные изображения экстерьера этого паркетника были опубликованы в конце мая. Его экстерьер выполнен в фирменном стиле марки, а главной особенностью является головная оптика сложной формы со светящимися скобами ходовых огней и вписанными в них основными блоками фар. Ещё у нового кроссовера задние фонари оформлены в виде двух отдельных узких линий, профиль украсили выдвижные ручки дверей и крупные колёсные диски.



На фото: салон Avatr 07

В качестве опции предложат лидар и камеры на месте привычных наружных зеркал. Габаритная длина Avatr 07 составляет 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями равно 2940 мм. Для сравнения, размеры кроссовера Avatr 11: 4880 х 1970 х 1601 мм, а колёсная база – 2975 мм.



Теперь рассекречен интерьер новинки. Судя по снимкам, оформление во многом такое же, как у других моделей Avatr. Так, в салоне «семёрки» мы можем увидеть трёхспицевое рулевое колесо, приплюснутое с двух сторон, в верхней части передней панели расположена виртуальная приборка, по центру находится большой тачскрин информационно-развлекательной системы с операционной системой Harmony от Huawei. Ещё модель получила двухэтажный тоннель с двумя площадками для беспроводной зарядки, двухцветную отделку сидений из перфорированной кожи.

Информация о «начинке» Avatr 07 ранее была опубликована в базе китайского минпрома. Известно, что кроссовер предложат в виде гибрида и электрокара. В состав установки гибридной модификации «семёрки» входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который работает в режиме генератора; у такого паркетника две версии – с 314-сильным электромотором на задней оси и двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), совокупная отдача второго варианта – 492 л.с.



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Полностью электрический кроссовер тоже предлагается либо с задним приводом (один электромотор на 343 л.с.), либо с полным (двухмоторная установка суммарной мощностью 598 л.с.).



Ожидается, что полноценная презентация нового кроссовера пройдёт до конца текущего месяца. Китайские СМИ ранее предположили, что ориентировочная стартовая цена составит 200-250 тыс. юаней (эквивалентно примерно 2,45-3,06 млн рублей по текущему курсу).