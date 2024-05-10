Новый кроссовер марки Avatr от Changan сбросил камуфляж

Ранее предполагалось, что этот SUV китайской марки получит название Avatr 15, однако у модели индекс из первой десятки: встречаем Avatr 07.

Молодая марка Avatr является результатом партнёрства Changan, IT-гиганта Huawei, а также производителя аккумуляторов CATL. Первой моделью этого бренда стал электрический кроссовер Avatr 11, который появился на поднебесном рынке в 2022-м. Годом позже линейка пополнилась за счёт полностью «зелёного» седана Avatr 12. В начале текущего месяца было анонсировано расширение гаммы: тогда появились первые фотографии будущей новинки, но она была спрятана с помощью маскировочной плёнки. Теперь ещё один кроссовер избавился от камуфляжа и раскрыл своё имя.

На фото: Avatr 07

Ранее китайские СМИ прочили новинке название Avatr 15, однако теперь стало известно, что модель появится у дилеров с другим индексом – Avatr 07. Судя по снимкам, прототип кроссовера, избавившийся от маскировки, оформлен в соответствии с фирменным стилем бренда. У него похожие на первенца очертания кузова, а также схожим образом оформлена головная оптика.



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Оптика включает в себя «штрихи» в верхней части, а также «С-образные» ходовые огни с большой дугой и основные блоки фар, расположенные внутри светодиодных скоб. Ещё у Avatr 07 в нижнюю часть переднего бампера интегрирован сравнительно небольшой воздухозаборник с необычным рисунком, а в верхней части электрокара заметен лидар.



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Профиль прототипа будущей новинки Avatr украшен рельефными колёсными арками, оригинальными 21-дюймовыми дисками, выдвижными дверными ручками, а также камерами, которые расположены на месте наружных зеркал. Рейлингов на крыше у паркетника нет, верхнюю часть багажной двери венчает лаконичный спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Фонари оформлены в виде двух узких горизонтальных полос, между которыми располагается логотип бренда.



По данным местных СМИ, длина Avatr 07 равна 4825 мм (на 55 мм меньше по сравнению с Avatr 11), ширина – 1980 мм (на 10 мм больше), высота – 1620 мм (на 19 мм больше); а расстояние между осями у новинки составляет 2940 мм, что на 35 мм меньше, чем у «старшего брата».



Интерьер нового пакетника компания пока держит в секрете. Ожидается, что он многое позаимствует у Avatr 12, включая горизонтально вытянутый дисплей диагональю 35,4-дюйма, часть которого исполняет роль виртуальной приборки, а также отдельный сенсорный экран мультимедиа на 15,6 дюйма; скорее всего, с актуальной операционной системой HarmonyOS 4.0 от Huawei.



По предварительным данным, Avatr 07 будет предлагаться как в виде полноценного электромобиля, так и с гибридной силовой установкой. Во втором случае двигатель внутреннего сгорания, вероятно, будет исполнять роль генератора литий-железо-фосфатной батареи нового поколения от CATL. Подробности о технике, скорее всего, появятся ближе к официальной премьере новинки, которая намечена на третий квартал текущего года. Предполагается, что цена кроссовера на домашнем рынке будет варьироваться в диапазоне от 250 до 350 тыс. юаней (эквивалентно примерно 3,2 – 4,4 млн рублей по текущему курсу).

