Кроссовер BAIC Х55 с Автотора: объявлены цены

У себя на родине BAIC Х55 известен под именем Beijing X6 (в переводе – Пекин) и продается с 2022 года. В основе модели лежит модульная платформа BMFA в наиболее современной версии 2.0. Габаритная длина Х55 составляет 4620 мм, привод передний, подвески типа McPherson спереди и многорычажная сзади. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 178 л.с. с максимальным крутящим моментом 300 Нм, агрегатированный с преселективным роботом 7DCT.

Примечательно, что этот мотор серии Magic Core 1.5T в 2021 году вошел в ТОП-10 лучших двигателей Китая в рамках премии China Heart, а робот собственной разработки попал в десятку лучших трансмиссий в ежегодном рейтинге Longpan Cup.

Производитель позиционирует Х55 как молодежную машину с достойной разгонной динамикой (0-100 км/ч за 7,8 секунды) и броским дизайном. В духе современных модных трендов кроссовер щеголяет огромной панорамной крышей площадь 0,81 м², выдвигающимися дверными ручками, светодиодной оптикой и двухцветным оформлением кузова. Экстерьер с безрамочной решеткой радиатора, заваленным ветровым стеклом, задним спойлером, скрытыми ручками и щетками, а также плоским днищем позволили довести коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,32 и заявить расход бензина в смешанном цикле на уровне 7,7 л на 100 км.

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При первой возможности мы попробуем Х55 в движении, а пока первые впечатления от интерьера. В духе времени тут минимум кнопок, а вся информация выводится на цифровую приборку с 10,1-дюймовым дисплеем, которой аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 10,25 дюймов на центральной консоли. В продемонстрированных машинах мультимедиа не была русифицирована, так что оценить удобство серфинга по меню не удалось, а вот графика на первый взгляд неплоха.

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Понравились и удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой и не грешащие, как у многих китайцев, короткой подушкой. За водителем ростом выше среднего спокойно усаживается рослый пассажир, багажник правильной формы, но относительно скромный, объемом 350 л.

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Машина получила максимальные 5 звезд в крэш-тесте по методике C-NCAP, китайского аналога Euro NCAP. Из электронных помощников на борту системы кругового обзора, автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, а также ассистент удержания в полосе и автопарковщик.

Уже в ближайшие недели первые машины калининградского происхождения в двух комплектациях Comfort и Elite по цене 2 755 000 и 2 999 000 рублей поедут к дилерам. Хотя производство BAIC X55 на заводе «Автотор» формально уже стартовало, презентованные образцы выпущены в марте 2023 года и несут китайский VIN, так что о качестве российских X55 пока судить сложно. Впрочем, пока на Автоторе освоена классическая отверточная сборка, а локализация стекол, бамперов, шин, элементов выпускной системы, сидений и некоторых элементов отделки пока в перспективе. На полный производственный цикл со сваркой и покраской завод должен выйти в 2024 году, а штамповку кузовных панелей освоят еще позже.

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BAIC X55 станет четвертой моделью бренда на Автоторе: завод уже собирает субкомпактный кроссовер BAIC X35, компактный седан U5 Plus и рамный внедорожник BJ40. В планах до конца 2023-го запуск кроссовера Х7, рамного BJ60 и некого пока «секретного» электромобиля.