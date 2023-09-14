Премьера ×

Кроссовер BAIC Х55 с Автотора: объявлены цены

14.09.2023 283 0 0

В Москве состоялась презентация среднеразмерного кроссовера BAIC X55 – четвертой модели бренда на российском рынке. 

У себя на родине BAIC Х55 известен под именем Beijing X6 (в переводе – Пекин) и продается с 2022 года. В основе модели лежит модульная платформа BMFA в наиболее современной версии 2.0. Габаритная длина Х55 составляет 4620 мм, привод передний, подвески типа McPherson спереди и многорычажная сзади. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 178 л.с. с максимальным крутящим моментом 300 Нм, агрегатированный с преселективным роботом 7DCT. 

Примечательно, что этот мотор серии Magic Core 1.5T в 2021 году вошел в ТОП-10 лучших двигателей Китая в рамках премии China Heart, а робот собственной разработки попал в десятку  лучших трансмиссий в ежегодном рейтинге Longpan Cup. 

Производитель позиционирует Х55 как молодежную машину с достойной разгонной динамикой (0-100 км/ч за 7,8 секунды) и броским дизайном. В духе современных модных трендов кроссовер щеголяет огромной панорамной крышей площадь 0,81 м², выдвигающимися дверными ручками, светодиодной оптикой и двухцветным оформлением кузова. Экстерьер с безрамочной решеткой радиатора, заваленным ветровым  стеклом, задним спойлером, скрытыми ручками и щетками, а также плоским днищем позволили довести коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,32 и заявить расход бензина в смешанном цикле на уровне  7,7 л на 100 км. 

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

При первой возможности мы попробуем Х55 в движении, а пока первые впечатления от интерьера. В духе времени тут минимум кнопок, а вся информация выводится на цифровую приборку с 10,1-дюймовым дисплеем, которой аккомпанирует сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 10,25 дюймов на центральной консоли. В продемонстрированных машинах мультимедиа не была русифицирована, так что оценить удобство серфинга по меню не удалось, а вот графика на первый взгляд неплоха.  

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Понравились и удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой и не грешащие, как у многих китайцев, короткой подушкой. За водителем ростом выше среднего спокойно усаживается рослый пассажир, багажник правильной формы, но относительно скромный, объемом 350 л. 

1 / 2
2 / 2

Машина получила максимальные 5 звезд в крэш-тесте по методике C-NCAP, китайского аналога Euro NCAP. Из электронных помощников на борту системы кругового обзора, автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, а также ассистент удержания в полосе и автопарковщик. 

Уже в ближайшие недели первые машины калининградского происхождения в двух комплектациях Comfort и Elite по цене 2 755 000 и 2 999 000 рублей поедут к дилерам. Хотя производство BAIC X55 на заводе «Автотор» формально уже стартовало, презентованные образцы выпущены в марте 2023 года и несут китайский VIN, так что о качестве российских X55 пока судить сложно. Впрочем, пока на Автоторе освоена классическая отверточная сборка, а локализация стекол, бамперов, шин, элементов выпускной системы, сидений и некоторых элементов отделки пока в перспективе. На полный производственный цикл со сваркой и покраской завод должен выйти в 2024 году,  а штамповку кузовных панелей освоят еще позже.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

BAIC X55 станет четвертой моделью бренда на Автоторе: завод уже собирает  субкомпактный кроссовер BAIC X35, компактный седан U5 Plus и рамный внедорожник  BJ40. В планах до конца 2023-го запуск кроссовера Х7, рамного BJ60 и некого пока «секретного» электромобиля. 

кроссовер Китай новые авто премьера BAIC BAIC X55

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Коммерческий транспорт Соболь больше не будет застревать, а Урал стал меньше: подробности о новинках Comtrans 2023 Мы рассказали кратко о самом интересном, что удалось увидеть на выставке Comtrans в этом году. Однако некоторые машины заслуживают более подробного рассказа. Действительно, почему робот на... 899 3 1 14.09.2023
Статьи / Авто с пробегом Lexus NX I с пробегом: коррозия под антикором, парящий капот и риск угона Появление Lexus NX было предопределено – с учетом популярности больших Lexus выпуск «компактной» модели на платформе RAV4 был ожидаемым. Даже странно, что его пришлось так долго ждать. Для п... 992 3 0 13.09.2023
Статьи / Популярные вопросы Стоит ли накачивать колеса азотом Накачка колес азотом – одна из вечных гаражных тем наряду с промывкой двигателя при замене масла, опасностью ремней безопасности, преимуществами шипованных шин над «липучкой» и смешивани... 823 3 0 11.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23668 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19196 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17527 10 0 08.08.2023
Change privacy settings