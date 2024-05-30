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Кроссовер KGM Torres EVX от бывшего SsangYong превратился в фургон

30.05.2024 123 0 0

Превращение электрического паркетника в грузовичок Van прошло по тому же сценарию, что и у бензинового собрата. Вся начинка осталась прежней.

В прошлом году компания KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) вывела на домашний рынок грузовую модификацию своего бензинового паркетника Torres. А теперь аналогичное исполнение с приставкой Van появилось и у электроверсии Torres EVX. Напомним, электрический кроссовер длиной 4,7 метра дебютировал в том же 2023-м (модель с ДВС поступила в продажу годом ранее), у него свой дизайн экстерьера. К слову, прежде пятидверки отличались еще и изнутри, но совсем недавно бензиновый Torres обрел салон, как у электрокара.

KGM Torres EVX Van

Фургон KGM Torres EVX Van сделан по тому же стандартному рецепту, что и Torres Van. Второй ряд кресел убрали, за передними сиденьями установили перегородку. Вдобавок на окнах задних дверей появились металлические прутья.

KGM Torres EVX Van
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KGM Torres EVX Van
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Сообщается, что объем получившегося отсека у электрического фургона составляет 1462 литра. Любопытно, что багажник стандартного Torres EVX с разложенным вторым рядом сидений вмещает больше: паспортный показатель – 1662 литра. Электрический Van может принять на борт груз массой 300 кг. В списке стандартного оборудования заявлены восемь подушек безопасности и адаптивный круиз-контроль.

KGM Torres EVX Van

Техника перешла с обычного KGM Torres EVX: это 207-сильный электромотор (расположен на передней оси) и батарея емкостью 73,4 кВт*ч. При этом на одной зарядке фургон сможет проехать до 411 км, тогда как для пассажирского электрокара заявлена максимальная дальнобойность 433 км.

Интерьер KGM Torres EVX

Цена KGM Torres EVX Van начинается с отметки 44,38 млн вон (без учета льгот), что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу. Бензиновый KGM Torres Van (1.5T) стоит от 26,66 млн вон (около 1,73 млн рублей).

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