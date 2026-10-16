Гибридные авто ×
  • Кроссовер Xpeng Mona L05: флагман бюджетной линейки доступен с несколькими вариантами начинки

Кроссовер Xpeng Mona L05: флагман бюджетной линейки доступен с несколькими вариантами начинки

16.10.2026 368 0 1
Кроссовер Xpeng Mona L05: флагман бюджетной линейки доступен с несколькими вариантами начинки

Новый паркетник Xpeng представлен с гибридной или электрической установками. Уже в базе модель имеет неплохое оснащение.

Компания Xpeng провела в Китае полноценную презентацию нового пятиместного кроссовера Mona L05, объявила его предварительные цены и начала принимать заказы. Старт «живых» продаж там намечен на 29 октября. Напомним, что Mona – это отдельная линейка внутри Xpeng, которая была создана специально для относительно недорогих электрифицированных автомобилей, адресованных молодежной аудитории. Кроссовер Xpeng Mona L05 стал третьей и флагманской моделью в семействе, он присоединился к лифтбеку Xpeng Mona M03 и купеобразному паркетнику Xpeng Mona L03.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Дизайн «пятерки» выполнен в едином ключе с младшим «купе». Xpeng Mona L05 тоже достались Т-образные фары, безрамочные двери с полускрытыми ручками и монофонарь. В переднем бампере есть активные заслонки. Собственная фишка флагмана – черные пластиковые накладки на колесных арках.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Xpeng Mona L05 равна 4870 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры кросс-купе Mona L03: 4650/1920/1600 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Mona L05 по умолчанию имеет 18-дюймовые диски, за доплату можно заказать 20-дюймовые. Объем багажника старшего паркетника составляет 702 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1913 литров. Отсек L03 вмещает 539 – 1640 литров.

Интерьер у «пятерки» в целом такой же, как у «купе». Тут лаконичная передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель с «парящей» консолью, на которой расположена площадка для беспроводной зарядки. Привычной приборки нет, ее роль выполняет проекционный дисплей. При этом, согласно статусу флагмана, Xpeng Mona L05 получил более крупный планшет мультимедийной системы – 17,3 дюйма, тогда как Xpeng Mona L03 положен экран на 15,6 дюйма. В спинку переднего пассажирского сиденья L05 встроен откидной столик, а под задним диваном имеется выдвижной ящик. Все перечисленное добро идет уже в базе.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

В списке стандартного оборудования Xpeng Mona L05 также значатся: электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Среди опций есть потолочный планшет (17,3 дюйма) для задних пассажиров (у «купе» такого нет).

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Как и Xpeng Mona L03, флагманский Xpeng Mona L05 предложен с гибридной или электрической установками, оба кроссовера – исключительно заднеприводные. Моторы одинаковые. Гибридная «пятерка» — это работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (95 л.с.), 249-сильный электродвигатель и батарея емкостью 37,2 кВт*ч (у гибридного «купе» L03 аналогичный аккумулятор). В электрорежиме гибрид L05 проедет 310 км по циклу CLTC. 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Электрический кроссовер Mona L05 оснащен тем же мотором на 249 л.с. К слову, под крышкой капота у него есть дополнительный отсек на 102 литра. Самый дешевый электрокар имеет батарею емкостью 58,2 кВт*ч, запас хода — 535 км. В остальных комплектациях аккумулятор на 71,1 кВт*ч, дальнобойность – 635 км. Отметим, у электрического купеобразного паркетника другие батареи (56 или 69 кВт*ч).

На старте предзаказа новый кроссовер Xpeng Mona L05 обойдется в 169 800 – 191 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу. После запуска «живых» продаж реальные цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. За кросс-купе Xpeng Mona L03 сейчас просят 123 800 – 156 800 юаней (1,5 млн – 2 млн рублей). Купеобразный паркетник продают и в других странах – просто как Xpeng L03. То есть у старшего L05 тоже есть все шансы выбраться за пределы китайского рынка.

кроссовер Китай электромобиль новинки гибридные авто Xpeng Xpeng Mona L05
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Путешествия От Батагая до Нижнеянска: 600 километров льда и жизнь там, где заканчиваются дороги Представьте себе мир, где понятие «дорога» существует только четыре месяца в году. Где река становится главной транспортной артерией, а расстояние измеряется не километрами, а преодоленными... 45 0 0 16.10.2026
Статьи / Обзор Служебный роман: первый обзор обновлённого Hongqi H5 У корпоративных седанов своя система координат. Частный покупатель может простить автомобилю неудобства за красивую внешность, но автопарки считают деньги, таксомоторные компании – затраты,... 1223 0 0 15.10.2026
Статьи / Путешествия Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске Представьте себе город. Но не мегаполис с пробками, а город, где все население – 828 человек – могло бы уместиться в одной московской высотке. Это Верхоянск – самый холодный город в мире. 2078 1 0 15.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52772 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16295 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11311 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
34 Пятый элемент: история создания и секрет долголетия ВАЗ-2105
5 Не спеши ты нас хоронить: почему дизель живее всех живых
4 В России запретили несколько китайских грузовиков
Новые комментарии
Change privacy settings