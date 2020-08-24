Кроссоверы Bentley Bentayga поразила болезнь Porsche — объявлен отзыв в России

На внеплановый ремонт отправятся Bentley Bentayga с бензиновыми моторами V8, реализованные на нашем рынке официальными дилерами за последние три года. На них необходимо заменить дефектный топливопровод, из-за которого может произойти пожар.

Представители марки Bentley стараются не упоминать всуе о том, что Bentayga — это близкий технический родственник Porsche Cayenne (а также Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Lamborghini Urus), но общие комплектующие и, как следствие, общие дефекты — живое тому свидетельство. В начале августа мы рассказывали об отзыве в России 445 кроссоверов Porsche Cayenne из-за негерметичности сварного шва быстроразъемного соединения подающего топливопровода в моторном отсеке, и вот теперь по той же причине отзывают 104 кроссовера Bentley Bentayga, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Как следует из документов американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), проблема была выявлена ещё в июле 2018 года, когда один из владельцев Bentayga пожаловался на запах бензина под капотом. Впоследствии выяснилось, что деталь топливопровода, поставляемая венгерским предприятием Veritas Dunakiliti Kft, изготовлена из недостаточного жаропрочного материала, плавится от высоких температур в районе сварного шва и допускает утечку топлива. Попадание топлива на горячие части двигателя может спровоцировать пожар.

Модернизированное быстроразъемное соединение подающего топливопровода было подготовлено к концу весны этого года, а до того проблему размягчения сварного шва от высоких температур пытались решить корректировкой режима работы вентилятора.

Теперь новые детали топливной системы доехали до России, и механики авторизованных сервисных центров Bentley готовы бесплатно установить их на попавшие под отзыв кроссоверы Bentayga.

Ранее в августе под отзыв в России попали 19 кроссоверов Bentley Bentayga, оснащённых третьим рядом сидений, у которых было выявлено ненадёжное крепление ремней безопасности.

