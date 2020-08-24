Отзывные кампании ×
  • Кроссоверы Bentley Bentayga поразила болезнь Porsche — объявлен отзыв в России

Кроссоверы Bentley Bentayga поразила болезнь Porsche — объявлен отзыв в России

24.08.2020 162 0 1

На внеплановый ремонт отправятся Bentley Bentayga с бензиновыми моторами V8, реализованные на нашем рынке официальными дилерами за последние три года. На них необходимо заменить дефектный топливопровод, из-за которого может произойти пожар.

 

Представители марки Bentley стараются не упоминать всуе о том, что Bentayga — это близкий технический родственник Porsche Cayenne (а также Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Lamborghini Urus), но общие комплектующие и, как следствие, общие дефекты — живое тому свидетельство. В начале августа мы рассказывали об отзыве в России 445 кроссоверов Porsche Cayenne из-за негерметичности сварного шва быстроразъемного соединения подающего топливопровода в моторном отсеке, и вот теперь по той же причине отзывают 104 кроссовера Bentley Bentayga, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Как следует из документов американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), проблема была выявлена ещё в июле 2018 года, когда один из владельцев Bentayga пожаловался на запах бензина под капотом. Впоследствии выяснилось, что деталь топливопровода, поставляемая венгерским предприятием Veritas Dunakiliti Kft, изготовлена из недостаточного жаропрочного материала, плавится от высоких температур в районе сварного шва и допускает утечку топлива. Попадание топлива на горячие части двигателя может спровоцировать пожар.

Модернизированное быстроразъемное соединение подающего топливопровода было подготовлено к концу весны этого года, а до того проблему размягчения сварного шва от высоких температур пытались решить корректировкой режима работы вентилятора.

Теперь новые детали топливной системы доехали до России, и механики авторизованных сервисных центров Bentley готовы бесплатно установить их на попавшие под отзыв кроссоверы Bentayga.

Ранее в августе под отзыв в России попали 19 кроссоверов Bentley Bentayga, оснащённых третьим рядом сидений, у которых было выявлено ненадёжное крепление ремней безопасности.

Россия отзывы отзывные кампании Bentley Bentley Bentayga

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Для захвата СССР и не только: немецкие военные внедорожники 4х4 и 6х6 За пять месяцев до начала Великой Отечественной войны, когда в распоряжение Вермахта поступила новая автотехника, верховное командование Германии одобрило авантюрный план «Барбаросса» по зах... 2174 1 3 23.08.2020
Статьи / Практика Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вп... 2084 1 1 22.08.2020
Статьи / Практика «Авторские сигнализации» – что это такое и действительно ли они лучше обычных? В последнее время заметно активизировались установочные конторы автомобильного охранного оборудования, которые предлагают так называемые «авторские охранные системы». Что это такое, что в ни... 1078 0 21 21.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 55837 7 153 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 45336 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 32289 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings