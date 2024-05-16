Кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus обзавелись российскими ценниками

Продажи китайских моделей белорусской сборки начнутся в РФ в следующем месяце. Теперь стали известны подробности о комплектациях пяти- и семиместных SUV.

О том, что на российский рынок выйдет китайская марка VGV, стало известно в конце 2023-го, дистрибьютором продукции бренда является ООО «Мотор-Плейс». Первенцами в РФ станут среднеразмерные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus (по сути, это две разновидности одного и того же автомобиля). Вчера в Москве прошла российская презентация этих моделей, в ходе которой было объявлено, что продажи SUV стартуют в июне текущего года.

На фото: кроссовер VGV U70 Pro 1 / 2 На фото: кроссовер VGV U70 Pro 2 / 2

Серийное производство пяти- и семиместных кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, предназначенных для российского рынка, налажено на белорусской производственной площадке «Юнисон» (расположена под Минском). Сейчас машины выпускают методом крупноузловой сборки, однако в дальнейшем марка VGV намерена организовать производство полного цикла.



На фото: салон кроссовера VGV U70 Pro 1 / 3 На фото: салон кроссовера VGV U70 Pro 2 / 3 На фото: салон кроссовера VGV U70 Pro 3 / 3

На авторынке РФ VGV U70 Pro будет представлен в трёх комплектациях: Comfort, Lifestyle и Executive. Первые два исполнения предполагают как пять, так и семь посадочных мест в салоне, третий вариант доступен только с семиместной компоновкой. В список оснащения базовой версии входят: светодиодная головная оптика и фонари, противотуманки, 17-дюймовые колёсные диски, экран диагональю 3,2 дюйма на панели приборов, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, камера заднего вида, а также четыре задних парктроника.



Под капотом кроссовера VGV U70 Pro

У стартовой версии SUV для отделки сидений используется ткань, для рулевого колеса и дверных панелей – экокожа. Для сидений второго ряда предусмотрены продольная регулировка и настройка наклона спинок. Такой автомобиль имеет также аудиосистему с четырьмя динамиками, возможность подключения смартфона по протоколу Bluetooth, тонировку задних стёкол, датчик света, подушки безопасности водителя и переднего пассажира.



Комплектация Lifestyle отличается за счёт виртуального щитка приборов диагональю 10,25 дюйма, обивки кресел экокожей, капота с пневмоупорами и наличия круиз-контроля. У топ-версии Executive есть панорамная крыша, люк с электроприводом, складывающиеся наружные зеркала, электропривод багажной двери, 18-дюймовые колёсные диски, подогрев задних сидений, электрорегулировки водительского кресла в шести позициях, акустическая система с шестью динамиками и боковые подушки безопасности.

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Кроссовер VGV U75 Plus на российском рынке будет представлен в двух версиях: Executive (может быть пяти- и семиместным) и Premium (салон рассчитан на семерых седоков). Обеим версиям положены 18-дюймовые колёсные диски. Исполнение Executive побогаче, чем у U70 Pro. В частности, имеются система кругового обзора, штатный видеорегистратор, а также расширенный набор водительских ассистентов (в списке числятся системы предупреждения о покидании полосы движения и о фронтальном столкновении). У варианта Premium есть панорамная крыша и люк с электроприводом.



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Обе модели получили информационно-развлекательную систему на базе ОС Android с возможностью установки приложений. При этом у кроссовера VGV U70 Pro диагональ тачскрина равна 10,25 дюйма, у U75 Plus – 10,1 дюйма. Габариты у машин едины: длина составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1691 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет у U70 Pro равен 200 мм, у U75 Plus – 190 мм. Объём багажника у семиместных вариантов равен 201 литру, у пятиместных модификаций – 501 литру.



Под капотом кроссовера VGV U75 Plus

Техника у переднеприводных кроссоверов разная. Так, VGV U70 Pro оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 143 л.с., а максимальный крутящий момент – 207 Нм. Ей в комплект предлагается либо шестиступенчатая механика, либо 6АКП. Под капотом VGV U75 Plus располагается 2,0-литровый турбомотор мощностью 199 л.с. (380 Нм), работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.



Стартовые цены SUV в РФ уже известны: покупка VGV U70 Pro обойдётся минимум в 2 099 900 рублей, а рекомендованная розничная стоимость U75 Plus составляет не менее 2 749 900 рублей.