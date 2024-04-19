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Производство кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus стартует на заводе в Беларуси

19.04.2024 24 0 0

Эта пара среднеразмерных SUV китайской марки будет адаптирована для российского автомобильного рынка.

О том, что на авторынок РФ выйдет китайская марка VGV, было официально объявлено в конце 2023-го, а в феврале текущего года стало известно, что первыми в России появятся среднеразмерные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus (на самом деле они являются разновидностями одного и того же автомобиля). Дистрибьютор марки – ООО «Мотор-Плейс» – сегодня рассказал о том, что серийное производство этих SUV скоро будет налажено на белорусской производственной площадке «Юнисон».

Как рассказали в компании, марка VGV намерена в дальнейшем организовать производство полного цикла, а в ближайшее время будет налажена крупноузловая сборка машин. Первая партия машинокомплектов для выпуска U70 Pro и U75 Plus уже была доставлена на завод, расположенный под Минском. Сообщается, что сотрудники предприятия будут собирать первую партию кроссоверов вместе со специалистами поднебесного производителя Sinotruk VGV.

На фото: VGV U70 Pro

По словам менеджера производственного процесса Ли Джуна, завершить работу над первой партией планируется в течение двух недель. Генеральный директор ООО «Мотор-Плейс» считает, что решение локализовать производство моделей в Беларуси позволит компании «предложить российским покупателям полноценные среднеразмерные кроссоверы по цене кроссоверов малого класса».

Известно, что обе модели адаптировали для российского автомобильного рынка. В целом, U70 Pro получил 169 изменённых компонентов, а U75 Plus – 141. Кроссоверам VGV перекалибровали подвеску, оптимизировали алгоритмы работы моторов и гидромеханических автоматических коробок передач, а также русифицировали бортовой компьютер. Двигатели могут «питаться» бензином Аи-92. Потребление топлива в смешанном цикле у U70 Pro равно 7,8 литра на 100 км, у U75 Plus – 8,9 литра на 100 км; на разгон с места до «сотни» у них уходит 11,0 и 8,2 секунды соответственно.

На фото: салон VGV U70 Pro

Как Kolesa.ru сообщал ранее, VGV U70 Pro оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 143 л.с., а максимальный крутящий момент – 207 Нм. Она идёт в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с 6АКП. В свою очередь VGV U75 Plus предложат с 2,0-литровым турбомотором мощностью 199 л.с. (380 Нм), работающим в комплекте с восьмиступенчатым автоматом.

На фото: VGV U75 Plus
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На фото: VGV U75 Plus
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Автомобили, предназначенные для российского рынка, снабдили расширенным «зимним пакетом», который включает в себя доступные уже в базе подогрев передних кресел, а также обогрев рулевого колеса, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, лобового и заднего стёкол. Топ-версии имеют плюсом подогрев задних сидений, панорамную крышу и люк с электроприводом, сервоприводы регулировки кресла водителя и двери багажника, а ещё комплект электронных водительских ассистентов.

На фото: салон VGV U75 Plus
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На фото: салон VGV U75 Plus
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На фото: салон VGV U75 Plus
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Напомним, кроссоверы U70 Pro и U75 Plus предлагаются на рынке в качестве автомобилей сегмента D-SUV. Цены кроссоверов станут известны позже. Габариты у этих машин VGV едины: длина составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1691 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет у U70 Pro равен 200 мм, у U75 Plus – 190 мм. Обе модели предлагаются как с пяти-, так и с семиместным салоном. В первом случае объём багажника составляет 501 литр, во втором – 201 литр.

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