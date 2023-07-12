Купеобразный кроссовер Renault Arkana дождался рестайлинга

Россия стала первым рынком для кросс-купе Renault Arkana – у нас производство модели стартовало в 2019-м. Год спустя выпуск пятидверки также наладили в Корее: сначала под названием Samsung XM3, затем азиатское подразделение переименовали в Renault Korea Motors, хотя индекс «купе» там менять не стали. У российской и корейской машин разное оформление экстерьера и интерьера, но главное – у них разная начинка.

Почившая российская Renault Arkana

Если наш паркетник был сделан на платформе, которая многое унаследовала от простенькой B0, то XM3 перевели на более современную тележку CMF-B. Так вот потом Рено приняла решение поставлять кроссоверы корейской сборки в Европу, Австралию, Японию и страны Южной Америки – уже под привычным россиянам именем Arkana. Наш паркетник после начала всем известных событий канул в Лету, ведь Renault покинула РФ. Ну а «мировой» купеобразный кросс пережил первый рестайлинг: пока представлена евроверсия, посвежевшие варианты для остальных рынков раскроют позже.



Renault Arkana для Европы, было-стало (версия под спорт)

Итак, Renault Arkana получила иную радиаторную решетку: форма прежняя, но на ней вместо горизонтальных полосок теперь красуется множество маленьких ромбов. Блестящего декора больше нет – окантовка решетки и стекол, плюс те самые ромбы в зависимости от исполнения могут быть просто черными или покрытыми потемневшим хромом. Также паркетнику досталась новая эмблема марки, расширена палитра цветов кузова.



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Еще переименована топ-версия «под спорт»: на смену R.S. Line пришла Esprit Alpine (она-то и запечатлена на всех фирменных фото). Фишки такого кросс-купе – чуть более агрессивные бамперы, 19-дюймовые оригинальные колеса и небольшой черный спойлер на багажной двери.



Новая Renault Arkana Esprit Alpine для Европы

Салон прежний, разве что в отделке Arkana Esprit Alpine вместо пластика «под карбон» теперь применяется «замша». Как и раньше, для модели предусмотрены цифровая приборка, мультимедиа-система с вертикальным планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.



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Технику менять тоже не стали. Европейцам Аркана доступна с бензиновой турбочетверкой 1.3 TCe (140 или 158 л.с.), которая имеет гибридный довесок в виде 12-вольтового стартер-генератора и сочетается с роботизированной коробкой EDC с двумя сцеплениями. На вершине гаммы – гибрид с установкой E-Tech (без возможности зарядки от электросети), в нее входят бензиновый атмосферник 1.6, электродвигатель и стартер-генератор, совокупная отдача составляет 143 л.с. А вот привод у «мирового» кросс-купе исключительно передний, тогда как российский паркетник имел полноприводную версию.



Новая Renault Arkana Esprit Alpine для Европы

В Старом Свете прием заказов на обновленную Renault Arkana откроют до конца лета, цены еще не объявлены. Во Франции, например, дореформенный базовый кроссовер стоит от 32 500 евро, за версию R.S. Line там просят минимум 38 000 евро.

